Previas Preferente | Medio ascenso del Montañeros pasa por Lalín

Ante un rival muy exigente como el Lalín, el Montañeros tratará de mantener (o ampliar) su ventaja de siete puntos con el Negreira. También tiene un choque clave el San Tirso, ante un Cidade de Ribeira que ocupa una de las plazas de playoff a las que aspira.

Lucha por posición en el Juan Baleato

Dubra (11º - 34 puntos) - Paiosaco (12º - 32 puntos), hoy a las 16.30 horas

Darío, expulsado la pasada jornada, es la única baja de los locales; mientras que los visitantes tienen muchos más problemas. Dani Moreno, Bili, Popi, Beto y Javi Sande son baja por diversos motivos, por lo que Diego Armando ha llamado a los juveniles Lucas, Adai, Aitor y Álvaro.

Cita trascendente con toda la artillería disponible

Lalín (4º - 44 puntos) - Montañeros (1º - 57 puntos), hoy a las 17.00 horas

Ambos llegan con las plantillas casi al completo. Regresa Mario en un Lalín que solo tiene la duda de Carlos Lugo; e Izan, por motivos personales, es la única ausencia del Monta.

Difícil compromiso para un Sofán que quiere soñar

Sofán (8º - 41 puntos) - Sigüeiro (3º - 46 puntos), hoy a las 17.00 horas

Tres bajas tiene Pablo Torreira, que no podrá contar con jugadores importantes como Marcos Montero, Alexandre y Dani Pena, aquejados de lesiones en principio leves. Por su parte, el Sigüeiro mantiene las bajas de larga duración de Baña, Souto y Anxo.

El Órdenes busca hacer valer su situación desahogada

Galicia Mugardos (16º - 19 puntos) - Órdenes (10º - 34 puntos), hoy a las 17.00 horas

El conjunto local recupera a Iván y Luis Dopico, pero no tiene disponible a Do Carmo, Isma y Orosa; mientras que Posi deberá conformar un once sin Samu Villaverde, Jorge, Pichu y Roi Rama. Tiene la buena noticia de los regresos de Román, Barral y Martiño.

Una victoria significa acabar la jornada en playoffs

Cidade de Ribeira (5º - 43 puntos) - San Tirso (6º - 42 puntos), hoy a las 18.00 horas

En los locales la única baja confirmada es la de Xenxo. Son duda Nando, Teira y Nacho, aunque la participación de los dos últimos es más probable. Carpente y Jorge, por lesión, son dos de las cuatro bajas del San Tirso, que tampoco tendrá a Segade y Brichu, en su caso por motivos personales. Vuelve a la lista Antón Cambeiro.