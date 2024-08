Pedro Carpente: "Disputar la Copa del Rey debe ser una experiencia increíble"

Desde el San Tirso afirmaban tras la contratación de Pablo Vigo en julio que la plantilla estaba cerrada. Pero en los compases iniciales de la temporada siempre puede aparecer una oportunidad de mercado que sirva para poner la guinda. Esa es la explicación del fichaje de Pedro Carpente (06/06/2004), jugador que cerró su etapa en el Victoria y que estuvo a prueba en el Betanzos durante esta pretemporada. Es un extremo que no duda a la hora de encarar y que aportará nuevos registros al equipo dirigido por Fabio Rodríguez.

Acaba de llegar y ya tiene por delante un partidazo, la vuelta de la final de la Supercopa. ¿Cómo lo ve?

Me preguntó Fabio si podía estar y la verdad es que tengo muchas ganas de jugar, de disputar ese partido, porque es una final y es muy interesante por lo de la Copa del Rey.

¿Influyó en su decisión de fichar el hecho de que haya ese objetivo bonito a corto plazo?

No influyó así como tal, pero es un factor que también me gusta mucho, porque imagínate jugar la Copa del Rey... Debe ser una experiencia increíble y ojalá lo consigamos, pero no tuvo que ver con el fichaje.

Entiendo que jugar ante un Primera sería un sueño.

Sí, puede ser el mejor día de mi vida prácticamente. Cuando estaba en el Victoria y jugaron contra el Villareal yo estaba en la grada viéndolo y recuerdo pensar que ojalá pudiera algún día disputar un partido así.

¿Quién le llamó del San Tirso? En principio tenían la plantilla cerrada.

Había hablado con ellos en julio y al final me decanté por hacer la pretemporada con el Betanzos. Fabio me decía que seguía teniendo hueco para mí y al final me terminé decidiendo por el San Tirso.

¿Por qué no se dio el fichaje por el Betanzos? ¿Fue decisión del club o suya?

Fue un poco de los dos. Lo primero que quiero es jugar muchos partidos y tener muchos minutos, y a lo mejor en el Betanzos no iba a tener esa continuidad como la puedo disfrutar en el San Tirso.

¿Qué le dijo Fabio que puede aportar en el San Tirso?

Verticalidad. Arriba no hay ningún zurdo y me decía que necesitaba algún extremo puro, a pierna natural.

¿Le garantizó minutos o eso depende de como se desarrolle la temporada?

Depende, pero malo será. Me dijo que estaban muy satisfechos con que fichara, que estaría muy bien y que iba a aprender muchas cosas. Estoy muy contento con la decisión.

¿Cómo veía al San Tirso desde fuera? El año pasado tuvo bastantes batallas contra ellos con el Victoria, incluida la final de la Copa de A Coruña.

Un equipo muy sólido, en el que todos los jugadores iban a una. Eran muy duros de ganar por los jugadores que tenían, la forma de jugar y el campo.



¿En qué momento tomó la decisión de marcharse del Victoria?

Tras la final de la Copa de A Coruña tenía pensado salir por haber descendido. Quería seguir jugando en la misma liga o en una superior, algo que no se pudo dar. Pero en la misma liga como mínimo. Solo por eso. No pasó nada con el club, con el entrenador, ni nada.

¿Y qué recuerdo le dejan las temporadas allí?

Mucho cariño. Le estoy agradecido a toda la directiva del club, a Miguel (Taibo) y a todos los entrenadores que han pasado mientras estuve. Los seis o siete años que jugué en el Victoria han sido los mejores de mi vida y solo tengo buenas palabras para el club.

Sabe de las particularidades de O Monte. ¿Qué cree que deberá adaptar de su juego y en qué le puede ayudar a mejorar?

Me puede ayudar en muchas cosas, como no estar todo el día corriendo de aquí para allí, porque es un campo pequeño y hay que pensar más las cosas, ganar duelos, hacerse fuerte. Todo eso me puede venir bien para seguir creciendo.

A corto plazo quizá se le dé mejor jugar fuera, con espacios.

Sí, al principio sí. Ya le dije a Fabio esta semana que es muy pequeño para mí (ríe), pero ya me adaptaré.

¿Les transmitieron ya el objetivo en liga?

Yo creo que va a ser ascender, porque tenemos un equipazo y se hicieron grandes fichajes. Es un equipo para estar arriba, peleando por el ascenso.

