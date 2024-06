Óscar Varela deja el Atlético Arteixo y ficha por el Arosa

Movimiento de uno de los jugadores destacados del grupo 1 de Tercera Federación. Óscar Varela Rocha (Oza, A Coruña, 1998) deja el Atlético Arteixo y firma por el Arosa.



Se trata de un pivote defensivo que ha progresado mucho en los últimos años bajo las órdenes de Juan Riveiro. También puede actuar como central, ya que es un futbolista que destaca por su polivalencia y por su capacidad física, algo que le permite ganar duelos y abarcar mucho campo.Además, ha dado un paso adelante con balón.



Varela explica que su fichaje por el Arosa “fue una cosa rápida” pese a que tenía otras propuestas como Somozas, Betanzos, Silva o el propio Arteixo, que le ofrecía la renovación. “En el momento que me llamó Míchel (Alonso) y mostraron interés, el Arosa fue mi primera opción”, asegura.



¿Por qué no continúa en el Arteixo? “El principal motivo no es otro que seguir creciendo como futbolista. Con este movimiento creo que doy un paso más, supone vivir una nueva experiencia y es una buena oportunidad de pelear por otros objetivos”, explica.

Balance de su etapa

“Como ya les dije a mis compañeros el día que me despedí, han sido seguramente las tres mejores temporadas de mi vida. Me encontré con jugadores y ahora amigos increíbles, sentí esa confianza que necesita un jugador por parte del cuerpo tecnico y de los compañeros y a nivel deportivo supuso conseguir llegar a Tercera División y dar un buen salto como jugador. Si tuviese que elegir un momento me quedo con el ascenso”, contesta el jugador al ser cuestionado por lo que ha supuesto el conjunto rojiblanco para él.



Asimismo, se muestra ilusionado con respecto a su llegada al Arosa: “es un cambio grande, va a ser una experiencia chula y me va a servir para aprender. El Arosa es ambicioso y mira siempre hacia arriba. Por club, afición y demás es de otra categoría y creo que merece estar más arriba”.



La dirección deportiva del club no tuvo dudas a la hora de incorporarlo, era la primera opción. “Viene de tres temporadas jugándolo todo”, destaca Dani Abalo. “Nos encaja en este perfil de pivote fijo. Sabe a lo que juega, que es robar y entregar fácil. Tanto a Míchel como a mí nos gustaba mucho y el chico mostró mucha confianza en el proyecto desde el primer momento pese a que tenía otras ofertas”. El director deportivo dice que Varela “aún no tocó techo” y explica que “entra en el perfil de futbolistas que estamos buscando, de esa edad y que sabemos que vienen haciendo las cosas bien y quieren crecer”.



Como curiosidad, el Atlético Arteixo despidió sus opciones de jugar los playoffs este año con su derrota de la penúltima jornada en el campo del Arosa, dejando en intrascendente el duelo en Ponte dos Brozos ante el Bergantiños de la última, en el que ha sido el último partido de Óscar vistiendo la camiseta rojiblanca.

Estadísticas

Ese ha sido el último tramo de la trayectoria de Óscar, que pese a sus 26 años ya tiene un bagaje amplio y ha ido subiendo peldaños poco a poco.



Todavía no había finalizado su etapa formativa y ya debutó con el San Tirso en 2015, con apenas 16 años, cuando el equipo militaba en Primera Galicia. Su protagonismo aumentó con el paso del tiempo y en el curso 2016/17 participó en 25 encuentros, contribuyendo al ascenso a Preferente.



En dicha categoría se convirtió en pieza clave durante cuatro temporadas, y además se alzó con el título de la Copa de A Coruña, lo que le valió en julio de 2021 el fichaje por el Arteixo, que tenía por objetivo subir a Tercera Federación.



No tardó en convencer al técnico Juan Riveiro, que le dio desde un primer momento un hueco en el centro del campo, y ese primer curso terminó con título y ascenso.



Era un nuevo salto de categoría para el jugador de Oza, que no notó en absoluto el cambio y fue indiscutible en dos temporadas en las que los de Ponte dos Brozos han quedado séptimos y sextos, respectivamente. En esta última ha participado en todos los partidos a excepción de uno en el que estaba sancionado, y se ha quedo cerca de alcanzar los 3.000 minutos de juego.