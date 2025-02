Nico González alcanza el cielo

El Manchester City, uno de los clubes más poderosos y con más capacidad futbolística y económica del mundo, ha elegido al coruñés Nico González para tapar el vacío que ha dejado en el equipo de un tal Pep Guardiola la baja del actual Balón de Oro: Rodri Hernández. El club inglés ha pagado 60 millones de euros al Oporto para incorporar de inmediato al centrocampista formado en las canteras del Montañeros y del Barcelona y se convierte, con esta operación, en el decimocuarto fichaje más caro de la historia en los mercados de invierno instaurados por la FIFA en el ejercicio 2002-03.



Ocho años y medio después, el Manchester City se ha hecho con los servicios de un futbolista que tenía entre ceja y ceja desde la temporada 2016-17, la primera de Guardiola en Inglaterra. En noviembre de 2016, el diario británico The Sun publicaba que “el Manchester City está dispuesto a hacerse con los servicios de Nico González, el prodigio de 14 años del Barcelona”. Con su padre, el exjugador del Dépor Fran González “trasladado al Etihad Stadium para formar parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola”, el prestigioso medio británico destacaba que Nico González, “uno de los mejores talentos de la famosa academia del Barça” y objetivo también del Real Madrid, “se unirá al resto de jóvenes promesas del Manchester City en la academia el año que viene”.

Jaime Paz - ENTRENADOR DEL MONTAÑEROS

“Me parece una decisión muy inteligente que Guardiola lo quisiera incorporar”



Sin embargo, el coruñés decidió continuar en el Barça. “Se cree que Fran González está encantado de que Nico le siga a Manchester, pero en última instancia la decisión es de su hijo”, añadía The Sun. Fran se pronunció al respecto ese mismo año. “Para que mi hijo pueda ir al Manchester City, primero tendría que haber una propuesta, y luego sería él el que decidiría. Lo hizo cuando fichó por el Barça y seguirá haciéndolo. Mi marcha a Inglaterra no tiene nada que ver con su futuro”.



Nico, que ya forma parte de uno de los mejores equipos del mundo, se crió en A Coruña y jugó sus primeros partidos oficiales en el Montañeros. Jaime Paz fue su entrenador durante dos temporadas y media antes de fichar por el Barcelona. “Cuando me enteré de su fichaje por el City me llevé una alegría enorme. Estaba haciendo una temporada espectacular y ya en la segunda parte de la anterior estuvo a un nivel muy alto. Me genera mucha felicidad verlo crecer”.



El técnico coruñés, que se incorporó el pasado mes de diciembre al cuerpo técnico de Quique Setién en el Beijing Guoan chino, asegura que no le sorprende la llegada de Nico al City porque “sé la capacidad que tiene y cómo es capaz de superar adversidades. Me parece una decisión muy inteligente que Guardiola lo quisiera incorporar. Se ha convertido en un centrocampista total”.



El mediocampista coruñés de 23 años recién cumplidos ya trabaja en uno de los mejores equipos del mundo a las órdenes de uno de los mejores entrenadores de la historia. “Creo que le puede aportar, sobre todo, la versatilidad que ha ganado en el Oporto, donde se convirtió en un jugador capaz de atacar tanto en juego posicional como de llegar a zonas de gol y marcarlos. La ausencia de Rodri también puede darle la opción de jugar en un doble pivote”.

Alberto Lobato -COORDINADOR DEL MONTAÑEROS

“Tiene mucha seguridad en el manejo del balón, domina los tiempos del juego...”



De su llegada a la élite, Jaime resalta que “puede sonar ventajista, pero no tenía ninguna duda. Teniendo en cuenta las dificultades que hay para llegar al más alto nivel, sabiendo lo que ha trabajado y todo lo que se ha tenido que sacrificar, con momentos buenos y otros malos, ha sabido superarlos y está donde merece estar”.



Otra voz autorizada para hablar de Nico González es Alberto Lobato, coordinador del Montañeros en aquella etapa. “Se me han venido a la mente muchos recuerdos de aquellos años, sobre todo de personas como Jaime Paz, Fran, Alfredo, Fausto… De todos los que pudimos disfrutar aquellos maravillosos años y que seguro sentirán el mismo orgullo que yo al ver a Nico triunfar. Guardiola y su entorno lo conocen bien, lo han seguido y moldeado durante muchos años en la Masía. Conocen de su talento y su capacidad de trabajo”.

Crecimiento exponencial



El coordinador de aquel Montañeros no tiene duda de que “se convertirá en un medio centro de referencia a nivel internacional. Tiene mucha seguridad en el manejo del balón, domina los tiempos del juego, es muy inteligente. Rodeado de futbolistas de máximo nivel y bajo la dirección de Guardiola su crecimiento como futbolista será exponencial”.



Lobato desvela que “cuando llegó era muy tímido e introvertido. Poco a poco se fue abriendo, pero siempre mantuvo un perfil de niño tranquilo, muy educado y respetuoso. Tuvo mucha suerte con las generaciones que le tocaron porque eran chavales pícaros, alegres y muy divertidos con lo que se integró a la perfección. Él solo llamaba la atención cuando lo veías jugar. Era talento puro. La misma tranquilidad, serenidad y madurez que transmitía fuera, conseguía manifestarla dentro del campo”.



Desde que se fue de A Coruña en el verano de 2013, Nico ha labrado su camino en el mundo del fútbol; primero en el Barça, posteriormente en el Valencia y, antes de recibir la llamada del City, en el Oporto, para alcanzar el cielo azul de Manchester y convertirse en el futbolista gallego más caro de todos los tiempos. El centrocampista coruñés, que comparecerá hoy en rueda de prensa, llega a uno de los mejores equipos del mundo con el exigente reto de cubrir la baja del actual Balón de Oro.