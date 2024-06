Un mediocentro potentísimo ecuatoguineano, sexto fichaje del Bergantiños

Christian Molina Obiang (Madrid, 8-10-1999) se ha convertido en nuevo futbolista del Bergantiños para la temporada 2024-25. El mediocentro defensivo con doble nacionalidad española y ecuatoguineana aterriza en As Eiroas para apuntalar la zona medular de un equipo en el que no está clara la continuidad de Famoussa Kanouté y que tiene lesionado de larga duración al también pivote Álex Melide.



El getafense Christian Molina, que mide 1,90 y pesa 85 kilos, aporta presencia física y fuerza al centro del campo. El nuevo futbolista del Bergantiños disputó la segunda parte de la pasada campaña (2022-23) con el Ourense CF en Segunda Federación. En el último curso jugó en el Illescas, del grupo 5 de la Segunda Federación, disputando 30 partidos (22 de ellos como titular) en un equipo que finalizó en el puesto 13 de una liga en la que los tres primeros clasificados fueron Gimnástica Segoviana, San Sebastián de los Reyes y Numancia- Con anterioridad jugó en el Marchamalo de Segunda Federación en la temporada 2021-22 jugando un total de 32 partidos anotando dos goles. Molina pasó por la cantera del Alcorcón, donde estuvo cinco temporadas, dos en el Juvenil y tres en el equipo filial en Tercera Federación. En etapas de más formación formó parte de la Escuela del Atlético de Madrid para después pasar por equipos como el AD Cosmos Huracán Getafe o el AD Nuevo Versalles Loranca.

Pasado en el Ourense

Cuando fichó por el Ourense, en el invierno de 2022 reconoció que da mucha importancia a los entrenadores de los equipos en los que recala. “El míster (Rubén Domínguez) habló conmigo, me dijo que le gustó mucho lo que había visto de mí y que quería contar con mis servicios. Por mi parte, pese a que no conocía nada del equipo no puse ningún problema y vengo encantado y con muchas ganas de continuar con mi crecimiento y que vaya paralelo al del equipo”. Al final disputó 17 partidos (9 de ellos como titular).

A pesar de su juventud (24 años), la que iniciará con el Bergantiños será su cuarta temporada en Segunda Federación, cuarta división del fútbol español.

Características

En el Bergantiños describen a su nuevo futbolista como “un mediocentro que puede jugar de seis, de ocho o incluso de diez. Un mediocampista muy físico que destaca, a nivel ofensivo, por su capacidad para rebasar líneas a través de la conducción. Es un ganador de duelos y un jugador de equipo. El esfuerzo que hace tanto para sí mismo como para sus compañeros es exagerado. Aportará fuerza, trabajo, energía y juego aéreo”.

Para una zona medular en la que, por ahora, sólo están confirmados el capitán Marcos Remeseiro y Manu Núñez, con Christian Molina el Bergantiños incorpora a un “mediocentro con llegada desde segunda línea, con aceleración y con situaciones de carrera peligrosas para los contrarios. A nivel defensivo, nos dará trabajo, equilibrio, ayudas, esfuerzo y sacrificio”.



El de Christian Molina es el sexto fichaje anunciado por el Bergantiños tras las incorporaciones del central Fito (Racing Villalbés) y de los atacantes William (Paiosaco), Pablo Trigo (Silva), Álex Pachón y Omar Ouhdadi (Manresa).

Renovación de Checa

José Carlos Caballero Vargas, conocido en el mundo del fútbol como Checa, seguirá una temporada más en el Bergantiños tras anunciar el club carballés, en el día de ayer, su renovación. El futbolista gaditano se incorporó a la disciplina de Secho Martínez, exentrenador del Bergan, el pasado mes de enero.



“Contento por seguir un año más. A por una temporada ilusionante, familia”. Este fue el mensaje que publicó Checa, de 26 años, en sus redes sociales, poco después de que el Bergantiños anunciase su renovación.



Desde que llegó al Bergan procedente del Gandía de Tercera Federación, el canterano del Sevilla, se convirtió en una pieza importante disputando 16 partidos (13 de ellos como titular) formando pareja en el eje de la zaga junto a Iago Martínez y relegando a la suplencia a Iago López, que se desvinculó del club carballés y oficializó su fichaje por el Betanzos.

Baleato y Cabarcos, bajas

BALEATO | Central

El futbolista de Val do Dubra que puede actuar tanto de centro como de mediocentro (33 años) se perdió prácticamente toda la temporada por una rotura del ligamento cruzado después de una acción fortuita en un entrenamiento el pasado mes de noviembre.

CABARCOS | Lateral izquierdo

El segundo futbolista con más minutos disputados la temporada pasada (2821 en 33 partidos de las 34 jornadas de liga) no seguirá en el Bergantiños la próxima temporada por decisión técnica. Su destino podría estar en O Couto en la UD Ourense.