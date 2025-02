Marcos Aller: “He vuelto a recuperar mi posición natural”

Marcos Aller (A Coruña, 2005) asegura que lo peor ha pasado para el Paiosaco. “Las cosas han cambiado y así lo vamos a demostrar”, dice tras lograr ante el Órdenes (3-0) la segunda victoria abultada consecutiva en A Porta Santa. Autor de dos goles en el partido, en esta complicada temporada para su equipo ha vuelto a tres cuartos de campo.



“Sabíamos de que manera podíamos hacerles daño e interpretamos bien el plan, siendo muy efectivos en ataque y solidarios en defensa. Tras cada gol —llegaron entre los minutos 38 y 45+1— no nos movimos del guion, las buenas sensaciones iban creciendo y, con ello, el juego”, apunta.



Hizo el primero y el tercero, en acciones de “ratón de área”, como le gusta decir. “El 1-0 vino de un rechace y mientras me caía busqué el tiro de cualquier forma; mientras que el otro fue más bonito, controlé con el pecho en el segundo palo y ahí sabía que tenía que meter gol sí o sí”.

Acción del segundo gol de Marcos Aller ante el Órdenes | LORENA MARTÍNEZ



La afición del Paiosaco siempre responde y, ante ese gran tramo final de primera mitad, no iba a ser menos. “Imagino que disfrutaron de lo lindo, porque así nos lo demostraron cuando íbamos camino al vestuario. Es un público que le da un plus al equipo, pero no solo en casa, ya que en los desplazamientos sigues viendo bufandas del equipo”, pondera.



Tras ello, no pasaron apuros en la segunda mitad. “Fue algo más tranquila respecto a las ocasiones de gol, ya que ambos tuvimos algunas, pero sin mucha claridad. Supimos llevar el partido a nuestro terreno y eso fue clave”.



Las tres últimas jornadas marcan un parcial de 7-0 ante Atlético Escairón y Órdenes, junto a una ajustada derrota ante el Sigüeiro, tercer clasificado, en el Lino Balado (2-1). “Las cosas han cambiado y así lo demostraremos”, recalca Marcos, que “no sabría dar una razón específica” sobre los motivos que han llevado al Paiosaco, recién descendido, a ocupar la 12ª posición.



Tienen once puntos de margen con el descenso —sin contar posibles arrastres— y están a esa misma distancia de la zona de playoff. La idea ya no es fijarse en una cosa o en la otra, queremos ir sumando partido a partido, tratar de disfrutar con lo que hacemos y luego ya se verá”, opina.

Llegador

Con respecto a sus características, dice ser “un jugador enérgico, defensivamente muy trabajador y que se encuentra cómodo llegando al área desde atrás para acabar jugada”.



Por ello, está especialmente cómodo con el rol que le está dando Diego Armando. “Venía de unos años en los que me habían retrasado mucho la posición, y con él he vuelto a recuperar mi posición natural. Estoy mejorando la toma de decisión en ataque y el posicionamiento entre líneas”, afirma.



Pese a que le gusta pisar área, lo que más valora es jugar. “Esta temporada he jugado en el doble pivote, de volante y de mediapunta. Si aporto, me da igual una que otra”.

Otros protagonistas

André Poses (Montañeros): “Esperaban muy juntos y tocó tener paciencia, y aunque se complicó con el 1-1, supimos tener calma. Esta temporada me ha costado por una lesión de tobillo que me tuvo dos meses fuera y además en mi posición hay jugadores espectaculares. Este gol me viene muy bien para subirme la moral”.

Pablo Vigo (San Tirso): “Estamos un pouco erráticos en zona ofensiva. Hai que darlle importancia, pero non máis da que ten. Van dúas semanas que non quere entrar a pelota, esta vez sobre todo na primeira metade, xa que a segunda foi máis parella. Seguimos a dous puntos do playoff, polo que non me parece alarmante”.

Fabián Vidal (Sofán): “Llevamos algo más el peso del partido, pero no estamos teniendo excesivo acierto de cara a gol, mientras que el Negreira está de dulce. Estamos trabajando muy bien y no nos preocupa el tema de los playoffs. Esta es una Liga muy igualada y tenemos confianza plena en nuestras posibilidades”.