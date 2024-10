Longo: “Por ilusión y ganas no va a ser; podemos dar la sorpresa”

Pablo Calvo Longo (Candás, Asturias, 26 años) fue el gran protagonista de la última victoria en Liga del Bergantiños, que esta tarde (As Eiroas, 19.30 horas) inicia su participación en la Copa del Rey recibiendo al Marbella, tercer clasificado del grupo 2 de Primera Federación y que cuenta en sus filas con un jugador franquicia como José Callejón (Real Madrid y Nápoles, entre otros clubes).

El pasado sábado, contra el Ávila, Longo saltó al campo en el 79 y marcó el gol del triunfo (2-1) del Bergan en el 86.

Ha sido muy importante porque estaba anímicamente flojo. Llevaba tres partidos sin jugar, uno de ellos sin convocar, y marcar un gol siempre sube la moral a cualquiera. Más si cabe si sirve para conseguir una victoria tan importante en los últimos minutos.

El partido se volvió loco con el gol de Álex Moreno en el 82, pero llegó la jugada del 2-1.

Recuerdo que recibió Antañón en la banda, jugó a dentro para Reme y este me la tocó a mí, que fui a recibir. La abrí a la derecha como buenamente pude porque el campo no estaba nada bien, centró Diego, la dejó pasar Álex Ramos y llegué solo al segundo palo. La empujé fácil.

Fue el primer gol de Longo en Segunda Federación.

Siempre hay dedicatoria. Todos los goles van para mi abuelo, que en paz descanse, pero en este en especial me acordé de Musy, porque no está pasando por un buen momento, y en este partido se quedó fuera de la convocatoria. Se lo dedico para que saque energía para seguir enchufado porque, si lo está, es el mejor de todos.

Es llamativa esa dedicatoria a un compañero que es competencia directa en la delantera.

Tres de los jugadores que llegamos la temporada pasada al club, Iago Martínez, Musy y yo, entablamos una gran amistad. Es inevitable coger cariño a la gente que se porta bien contigo y en el caso de nosotros tres pasamos mucho tiempo juntos. Tenemos una gran amistad.

Longo saltó al campo con 1-0 a favor y, dos minutos después, el Ávila empató.

Pensé: no puede ser, acabo de salir y nos enchufan. Entré con el partido con 1-0 a favor con el gol de Reme de penalti y poco después, en una falta lateral, nos empataron. Pero cogí el balón rápidamente para llevarlo al círculo centrar y perder el menor tiempo posible porque sabía que podíamos sacar el partido adelante.

¿Qué le pide Jorge Cuesta a Longo antes de entrar frente al Real Ávila?

Es difícil entrar en un partido de suplente cuando falta tan poco tiempo y más todavía a medida que vas subiendo de categoría, pero tienes que meterle muchísima garra, muchas ganas. Ya puedes ser muy bueno, tener mucha calidad, que como entres a partir del 70 en un partido como el del otro día, la calidad sola no te sirve de mucho. Hay que enchufarse cuanto antes, estar preparado para choques, para disputas, y cuando ya entras en calor puedas desarrollar mejor tu fútbol.

Su primer tanto de la temporada no llegó con un remate de cabeza.

Sigo manteniendo buena relación con compañeros que tuve la pasada temporada y me llegó un mensaje de Isra, que ahora está en Madrid. Por haberlo marcado con el pie, me dijo: “Longo, te equivocaste” (ríe).

El gol es especial por ser el primero en la categoría, pero lo será más todavía porque sirvió para ganar un partido importante.

Eso es lo principal. Marcar está bien, pero si sirve para algo más sabe mucho más dulce. Nos hemos colocado cuartos y eso nos motiva un poco más para seguir peleando. Vernos cuartos nos da una inyección de moral para seguir igual e incluso con un plus más.

El Bergantiños ganó su cuarto partido en nueve jornadas.

En la primera parte tuvimos el partido bastante controlado como para llegar al descanso ganando con solvencia. Hubo un gol anulado a Pachón que no era fuera de juego y un par de ocasiones más para ponernos, como mínimo, 2-0. En la segunda mitad se igualaron un poco más las cosas. No se pudo jugar tan raso y el Ávila es un equipo fuerte que domina el juego aéreo y las acciones a balón parado. Tuvieron un par de ocasiones claras, nos empataron e incluso pudieron hacer el segundo. Pero volvimos a dar un empujón y pudimos quedarnos los tres puntos.

Después de nueve jornadas, el Bergan tiene ocho puntos de ventaja sobre el descenso y ocupa puestos de playoff.

El objetivo es la permanencia, no nos vamos a desviar de eso. Todo lo que venga a partir de ahí, bienvenido sea. Somos un recién ascendido, los rivales no nos ven como uno de los favoritos y eso nos convierte en un equipo peligroso. Afrontamos los partidos con las expectativas bajas y, a partir de ahí, sacamos nuestras armas para tratar de ganar cada domingo.

Y ahora, la Copa. ¿Qué opciones tiene el Bergantiños?

En nuestro campo podemos dar la sorpresa. Sabemos que enfrente tendremos a un rival de superior categoría con jugadores con una trayectoria increíble como la de Callejón, pero por ilusión, motivación y ganas no va a ser. Aunque sabíamos que teníamos el partido del Ávila, desde la semana pasada sabíamos que teníamos la Copa a la vuelta de la esquina. Es algo que nos motiva mucho.

¿Longo titular después del gol del pasado sábado?

Ahí ya no entro. Es cosa del míster. Si me llega la oportunidad trataré de aprovecharla haciéndolo lo mejor posible.

Ha transcurrido más de un cuarto de Liga y solo ha disputado 47 minutos. ¿Está siendo un inicio de temporada difícil para Longo?

Fácil no está siendo, pero también soy consciente de que ha habido un salto de categoría. La temporada pasada también había empezado de forma similar. Hasta la segunda vuelta no empecé a ser titular con regularidad. La cuestión es que tengo que adaptarme a la Liga y a mi rol. Ha venido gente muy competitiva, muy buena, de mucha calidad y eso es algo que nos puede beneficiar a todos los jugadores. En mi puesto estamos Musy, Trigo, Pachón y yo y que haya tanta competencia nos puede ayudar a los cuatro a dar nuestro mejor nivel, a entrenar cada día mejor que el anterior. Me considero una persona muy fuerte a nivel mental mientras espero que llegue mi oportunidad y, cuando llegue, tengo que tratar de aprovecharla enchufando como contra el Ávila. A partir de ahí, ponérselo difícil al míster.

¿Ha vivido algún momento especialmente complicado?

Los tres partidos anteriores al del Ávila –Salamanca, Laredo y Gimnástica– o estuve fuera de la convocatoria o no entré fueron difíciles para mí, especialmente el de Torrelavega, que me afectó un poco más. Pero a la vuelta, al llegar a casa, lo hablé con mi mujer, que es uno de mis apoyos incondicionales, y volví a sacar energía. El día siguiente no había entrenamiento, pero yo fui al gimnasio del campo con mis cascos y mi música para empezar la semana de la mejor manera posible. Me mentalicé dándome cuenta de todo lo que había pasado para estar aquí y todo el esfuerzo que había hecho. No iba a tirar por la borda todo el trabajo del último año por unos partidos de suplente o sin convocar.

Durante el verano se rumoreó con una posible salida de Longo.

Tenía contrato en caso de ascenso y, aunque hubo conversaciones entre el club y yo, decidí cumplirlo. No había debutado en Segunda Federación y quería probar esta experiencia. Se me presentaba un reto que quería cumplir y quería exigirme y demostrarme a mí mismo que podía hacerlo. En esas estoy, tratando de ganarme la confianza del míster.

El final de la temporada pasada fue prácticamente perfecto para Longo. Campeón de Liga, ascenso, pichichi compartido y boda.

Ascendimos en el partido contra el Ourense y recuerdo que no llegué ni al descanso. Marqué y me rompí fibras en el cuádriceps en la primera parte. Faltaban tres jornadas y ya no jugué más. El club se portó muy bien conmigo porque me dio esas dos semanas libres para irme a Asturias y organizar con más calma todo lo que quedaba. El único mal recuerdo es que en la boda estaba cojo. Mi mujer me mandaba saltar, pero yo le decía que no podía.

¿No hubo baile nupcial?

Con un par de copas desaparece el dolor y se baila lo que sea (ríe).