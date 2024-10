José Ramón Sanmarful: “Cuando lo vivía como local, nadie quería visitar al Barbadás”

José Ramón Sanmarful (Ourense, 2002) regresa este domingo a Os Carrís, campo del Barbadás que fue testigo de su paso de juvenil a sénior. Lo hará con la camiseta del Atlético Arteixo, equipo por el que apostó este verano. Será especial y espera que sirva para prolongar la inercia que ha cogido el equipo tras arrancar con el pie cambiado.

¿Cómo valora el inicio que han tenido?

La verdad es que no ha sido el mejor. Pero el fútbol son dinámicas y lo bueno es que nos ha pasado en las primeras jornadas y no a mitad o final de temporada. Lo importante es que la hemos cortado con esa victoria y un empate en un campo muy difícil, algo que nos va a servir de impulso para las siguientes jornadas.

¿Era justo tener cero puntos en cuatro jornadas?

No. La dinámica estaba siendo mala, pero creo que las sensaciones eran todo lo contrario. Sobre todo en las dos primeras jornadas creo que merecíamos los seis puntos, pero el fútbol consiste en meter más goles que el rival y, por mucho que hagas, si no aciertas no vas a conseguir la victoria.

¿Qué hicieron bien contra Betanzos y UD Ourense?

Recuerdo una conversación que tuvo Juan con nosotros en el vestuario después de los cuatro primeros partidos. Nos dijo que nos quitaramos la mochila de no haber sumado aún. Eso nos estaba lastrando un poco, porque salíamos al campo muy presionados. A veces es mejor estar tranquilos, porque así seguro que llegas a buen puerto. Aquella charla fue el viernes y nos sirvió de alivio y tranquilidad a la hora de jugar el domingo.

En ese partido ganan con diez jugadores...

Sí, sí, dede el minuto quince, lo cual era un condicionante más para perder. Yo creo que nos dio muchísima fuerza el vestuario, que estaba súper unido. No noté sensación de necesidad y presión como puede pasar en otros vestuarios cuando llevas cuatro jornadas sin ganar. Dijimos ‘hay que sacarlo’ y lo sacamos.

La temporada pasada jugó de titular las 34 jornadas. ¿Se le ha hecho raro empezar dos veces desde el banquillo?

La competencia es muy buena y muy sana para el futbolista. Cuanta más tengas, mucho mejor vas a ser. Somos bastantes jugadores, la plantilla es larga y yo estoy disponible para los momentos que Juan me necesite. Cuando juegue trataré de aportar lo máximo a los compañeros y al equipo. Hay un nivel muy parejo entre todos y el que esté en el campo lo va a hacer bien.

¿Cuál ha sido su mejor partido hasta el momento?

Yo creo que el del Betanzos, porque venía de no jugar contra el Polvorín en A Cheda. Tuve que actuar en una posición que no es la mía, ya queme tuve que retrasar después de la expulsión. Fue un partido muy defensivo y yo soy un jugador de ataque, de mirar la portería contraria. En esas labores me cuesta algo más y fue un partido que me sirvió como aprendizaje, para saber que me puedo superar a mí mismo y rendir también haciendo otras cosas.



¿En qué posición acostumbra a utilizarle Riveiro?

Estoy jugando de mediapunta, detrás del ‘nueve’.

¿Ha jugado siempre ahí?

Sí. En el Barbadás a veces partía como extremo o falso ‘nueve’, pero mi posición natural es mediapunta.

¿Qué opinión le merece el entrenador tras este tiempo trabajando con él?

En el Barbadás estaba con Roberto Abad, que lo conocía mucho, y me dio un impulso para irme al Arteixo porque me dijo que Juan es muy buen entrenador, que lo conocía. Me ha sorprendido para bien.

¿Se nota más el cambio de juvenil a sénior o el salto de Preferente a Tercera?

Diría de juvenil a sénior, porque el cambio de Preferente a Tercera no lo noté mucho. Solo en el primer partido, que era más el canguelo del cambio que otra cosa. Pero si confías en ti mismo y sales a jugar, no notas la diferencia. Obviamente sí ves diferencia entre los equipos, pero a nivel personal no.

¿Qué notó cuando dejó atrás la etapa de la base?

En el primer partido me acuerdo que casi me envían a la grada al chocar (ríe). La preparación es distinta, dejas de chocar contra chavales de tu edad. Pueden ser mucho más grandes que tú, pero no es lo mismo que chocar contra un hombre de 30 años que lleva toda la vida en esto.

Este fin de semana juega ante el Barbadás. ¿Qué se va a encontrar en Os Carrís?

Es un partido especial que tenía marcado en el calendario desde que salió. Llevaba tres años allí y me espero un partido súper largo y súper complicado, como son todos allí. Cuando jugaba de local los otros equipos no querían ir a Barbadas. Es un campo muy complicado, el partido se hace muy largo, con muchas disputas. No es muy grande y la gente aprieta.

¿Qué significa el Barbadás para José Ramón?

Le debo mucho porque fue mi casa desde que salí de juveniles. Estuve tres años allí en los que era importante coger experiencia, porque no es lo mismo estar en la base que en un club. A nivel sénior tienes que mejorar otras cosas y yo allí aprendí muchísimo. Le debo muchísimo a la gente del club, a la afición, y aún voy mucho por allí por el cariño que le tengo a todo el mundo.

¿Cuál fue el su mayor aprendizaje en el Barbadás?

Sobre todo la convivencia con gente de otra edad, porque estaba acostumbrado a estar con mis amigos, que son de mi año o similar. Y ahí cada uno es de su casa o incluso podía ser casi mi padre cuando empecé. Aprendí a superarme, porque fallas y te tienes que levantar. En la base no te exigen tanto, pero aquí por ejemplo aunque el año de Preferente no teníamos el ascenso como objetivo, cuando estás en disposición ya se escucha el runrún si no ganas algún partido.

¿Por qué decidió aceptar la propuesta del Arteixo?

Estaba un poco cansado de la rutina y quería cambiar. Me interesaba mucho el cambio de ciudad, A Coruña me gusta mucho para vivir y ya me llamaba mucho la atención antes. El proyecto me convenció porque está compuesto de gente joven y tiene una propuesta futbolística atractiva. En A Coruña tampoco había tantos equipos, entonces cuando Juan habló conmigo no lo dudé mucho. Necesitaba cambiar y creo que fue la mejor decisión.

¿Cuál ha sido hasta ahora su mejor y su peor experiencia en el fútbol?

La mejor el ascenso a Tercera División o cuando jugué Copa del Rey contra el Valladolid, porque enfrentarte a un equipo de Primera División es único. Como vivimos la previa, el campo lleno... se respiraba una ilusión tremenda. Sobre todo con los niños pequeños que pedían fotos y autógrafos. Me pareció una locura, una vivencia inolvidable. Y el peor diría la temporada pasada cuando estuvimos diez partidos sin ganar y sin puntuar incluso, algo que nos metió en el fondo de la tabla. Era el primer año en Tercera y la primera vuelta habíamos hecho muchísimos puntos, incluso estuvimos a punto de rozar playoffs. Nos vimos con ese duro golpe, la exigencia era también muy alta y lo pasé bastante mal.