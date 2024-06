Jorge Cuesta: “Quiero que mis equipos tengan identidad”

Jorge Cuesta, nuevo entrenador del Bergantiños, concedió una entrevista a los medios oficiales del club carballés en la que habló de su pasado y de como quiere que juegue su nuevo equipo, señalando una palabra, “identidad”.



En primer lugar, se definió como “un entrenador joven que acaba de empezar su carrera profesional en el fútbol sénior, pero que ha dedicado la mayor parte de su vida, desde que terminó los estudios, al fútbol formativo”. Posteriormente añadió que en el Celta estuvo “en todas las categorías, desde alevines hasta juveniles”.



Cuesta sorprendió al ‘restar’ méritos a la campaña que acaba de hacer con la Sarriana: “Siendo sincero, desde fuera se ve más exitoso de lo que lo vimos dentro. Llama la atención el hecho de ser un recién ascendido, que nadie cuenta con él, pero teníamos jugadores de buen nivel para Tercera División que sabíamos que si los juntábamos podíamos hacer un buen año y divertido. Podría venderme aquí diciendo que fue increíble, pero hay que reconocer el esfuerzo que hizo el club para tener a futbolistas contrastados en la categoría”.



De su visita a As Eiroas con el equipo lucense, destacó que “todo lo que ves, la instalación, el gimnasio, etc. te hace respirar que está a otro nivel. Son sitios que a todos los entrenadores nos llaman la atención”.

Sobre cosas a mantener, bromeó con que “lo primero, ojalá que los resultados” y añadió que “evidentemente hay un cambio de categoría, pero la solidez defensiva, lo complicado que era meterle un gol, ojalá podamos mantenerlo. Luego el campo condicionaba el estilo y sería injusto comparar, pero con el cambio no vamos a poder poner esa excusa”.



Cuesta halagó al antiguo entrenador: “soy amigo de Secho, me llevo muy bien con él, y voy a ser continuista en ese estilo. Somos gente a la que le gusta el fútbol combinativo, que los equipos propongan y sean atrevidos”.



“Busco que el equipo tenga identidad, que sea atrevido, pero no solo con balón, sino por ejemplo para apretar en campo contrario”, recalcó.



Por último, reconoció que una de las primeras cosas en las que pensó fue en que podrá disputar la Copa del Rey.