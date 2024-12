Jorge Cuesta: “Cuando propones, los futbolistas son los primeros que quieren seguir la idea”

Ha caído de pie en el Bergantiños. Después de un temporadón con la Sarriana, un recién ascendido con el que jugó fase de ascenso a Segunda Federación, Jorge Cuesta (Vigo, 40 años) disfruta de la cuarta división nacional en un equipo que ha llamado la atención de la categoría por ser el más goleador de la primera vuelta. El míster del conjunto carballés analiza la primera parte de la temporada en la que su equipo despide el año a dos puntos de playoff y a tres del playout.

¿Qué valoración hace de la primera vuelta?



Bastante buena. Analizándolo fríamente, si nos dicen a principio de temporada que íbamos a estar con estos puntos y en esta situación, todos estaríamos contentos. Quizá me ha quedado un poco de mal sabor de boca porque creo que deberíamos tener algún punto más que nos haría estar un poco más tranquilos en el inicio de la segunda vuelta.

¿Qué es lo que más le ha gustado de su equipo?



El nivel que han mostrado los jugadores es más alto del que me esperaba teniendo en cuenta que la mayoría vienen de Tercera. Me ha gustado la personalidad de mis futbolistas para jugar en cualquier escenario y ante cualquier rival. Considero que eso, a la larga, nos tiene que dar puntos. También me gusta que cuando las cosas van mal, todos tenemos claro lo que hay que hacer.

¿Y lo que menos?



No deberíamos quedarnos solo con los errores de los defensas sino de todo el equipo. La mayoría de los fallos que nos han costado goles en contra han sido por falta de concentración en algunas situaciones. Somos un equipo joven y con mucha gente nueva y por eso hay margen de mejora en ese aspecto y lo vamos a mejorar. Es una ventaja tener focalizados los errores y los aspectos a corregir cuando lo hacemos mal.



En la jornada 9, el Bergan era cuarto y estaba a dos puntos del Pontevedra, actual líder. Después llegaron tres derrotas seguidas.



La racha de resultados cambió después de jugar la Copa, en la que hicimos un buen partido. A partir de ahí, cosas del fútbol, fuimos a Valladolid para jugar contra el Promesas, merecimos ganar pero perdimos. En esta categoría, cuando pierdes dos o tres partidos seguidos te metes abajo. Al principio todo era maravilloso. La derrota hace que disminuya la alegría en los entrenamientos, pero veíamos que hacíamos las cosas bien, que éramos capaces de seguir generando. Las dinámica negativa no llegó porque no jugásemos a nada o porque no dominásemos los partidos.

La Liga está tan loca que un gol del Rayo Cantabria en el 98 impidió que el Bergan terminase la primera vuelta en zona de playoff. ¿Dolió esa situación en el último partido del año?



Más que de dolor, la sensación fue de impotencia porque no es la primera vez con un partido encarrilado siendo superior al rival en el que se escapan puntos después de un buen trabajo. Veníamos de ganar al Fabril con un ambiente muy bueno, pero si lo pensamos con perspectiva, hace dos semanas estábamos en puesto de playout y con dos puntos más estaríamos en playoff. Lo más importante es que hemos terminado la primera vuelta con buenas sensaciones.

¿Se ha sentido identificado con el juego de su equipo?



Sí, y espero que los jugadores también se hayan sentido identificados. Cuando propones y los futbolistas ven que lo haces de verdad son los primeros que quieren seguir esa idea. Las buenas sensaciones en la pretemporada y los resultados de las primeras jornadas han ayudado a reforzar la idea, pero reconozco que disfruto mucho del día a día y de los partidos de mi equipo, aunque soy consciente de que debemos mejorar en ciertos aspectos.



El Bergantiños es el equipo más goleador de la Liga junto al Rayo Cantabria con 30 en 17 jornadas.



Es algo que se consigue teniendo futbolistas talentosos en el equipo. Ha habido tramos de partido muy buenos en muchas jornadas y si eso se junta con eficacia en las finalizaciones, puede pasar esto. También puede que influya nuestro estilo que provoca que los partidos sean de mucho ida y vuelta y de que haya muchas ocasiones. Cuando nos ponemos por delante y el rival se abre disfrutamos un poco más de esas situaciones y por eso ha habido partidos de marcar tres, cuatro y cinco goles.

Normalmente, el Bergantiños se ha estructurado casi siempre en 1-4-3-3, pero también ha habido momentos de otros dibujos. ¿Qué importancia le da a los sistemas?



En ataque, los sistemas son un posicionamiento de partida, pero considero que nuestro equipo es, ofensivamente, bastante desordenado dentro de un orden. Es decir, son los jugadores los que cambian de posiciones. En defensa sí variamos más. Solemos partir del 1-4-4-2, pero en ocasiones se convierte en un 1-5-4-1 o en 1-4-1-4-1. Si el rival hace salida de tres, uno de nuestros extremos baja y el otro salta. Depende de la manera de atacar del rival y decimos números para que los jugadores lo entiendan mejor. En definitiva, en ataque me gusta que el equipo esté ordenado y en defensa nos adaptamos a la propuesta del rival.

El Bergan tiene un once tipo bastante definido.



Con el inicio que tuvimos era difícil hacer cambios. Ganando 4-1 y haciendo buenos partidos se complicaba dar minutos a toda la plantilla porque el trabajo que estaban haciendo los jugadores por los que se apostó era muy bueno. Cuando bajamos un poco a nivel de resultados, veíamos que el equipo seguía ofreciendo un buen nivel y que los puntos se nos escapaban por acciones muy puntuales. Por eso me resultaba difícil hacer cambios en el once, aunque ha habido lesiones, la rotación en la Copa... Remeseiro fue el último cambio del medio en la primera jornada y ahora lo juega prácticamente todo. Antañón se quedó fuera de convocatorias al principio y ahora es titular... Las temporadas son muy largas y dan oportunidades a todos los futbolistas.

Antañón es el pichichi de la Liga con ocho goles en menos de 1.000 minutos.



Sabíamos que era un jugador con mucho gol, pero no nos esperábamos estas cifras. No sé si porque llegamos muchas veces o porque ha cogido confianza pero es un futbolista que, sin intervenir mucho en un partido, es capaz de ver portería. En la última jornada, contra el Rayo Cantabria y jugando en la derecha, donde está más incómodo, provocó el penalti y marcó el 3-2. Es muy agresivo ofensivamente, saca siempre tiro, y está cerca de donde cae el balón para rematar. Tiene veneno para buscar el gol y eso, unido a su buen golpeo, provoca que pasen estas cosas.

Cristian Moreno ha marcado muchos goles a balón parado. Contra el Fabril también lo hizo Fito. ¿Qué importancia le da el Bergan a ese aspecto?



Mucha. Es Subirán el que se encarga de esas situaciones. Cuando tuvimos derrotas por encajar a balón parado se sintió más responsable y ahora es justo darle el valor y el mérito que se merece. Empezamos marcando goles en esas jugadas. Luego hubo momentos en los que los saques no eran buenos y parecía que no lo trabajábamos. A nivel defensivo, igual, pero no tenemos mucho talento, ni gente grande, ni ganadores de duelos en esas situaciones para tener más eficacia.