Jony: “Está hecho al 99%, pero falta quitar el casi de la ecuación”

Jony López (Ponferrada, León, 2001) no esconde que el ascenso del Montañeros está muy cerca. Entiende que han trabajado como los que más para ello y espera que buenas actuaciones como la del pasado domingo ante el Sofán le sirvan para hacerse un hueco en el equipo del próximo año.



“Supimos mantener el control del partido en todo momento, salvo en alguna situación puntual en la que generaron algo de peligro a través de centros laterales. Pero creo que el resultado refleja lo que se vio en el campo”, valora el centrocampista.



Ante el conjunto carballés hizo su segundo gol del curso. Tenía un error previo en mente, pero incluso le vino bien: “No sé decir si mi pausa en la acción fue tranquilidad o miedo a fallar, porque venía de tener una muy clara diez minutos antes en la que, por rematar de primeras, mandé el balón al larguero. Sin embargo, vi que tenía tiempo para controlar y rematar más cómodo, aunque fuera con la pierna mala”.



Restan cinco jornadas y cuentan con doce puntos de ventaja, por lo que sienten que lo tienen en la mano: “Todos creemos que está al 99%, pero no puedes confiarte y tienes que seguir trabajando y dándolo todo hasta que sea matemático. Escuché ayer una entrevista que le hicieron al entrenador del Negreira y ya no se fijan en nosotros. Recalcó que ahora su objetivo es entrar en el playoff. Está a la vista de todos que ya está ‘casi hecho’, por lo que falta borrar ese casi de la ecuación esta semana”.

“Los más jóvenes hablamos de ir a ver el Dubra-Negreira al club si le ganamos al Pol”



Este jueves reciben al Pol y, aunque tienen un detalle a su favor, no quiere confianzas. “Todos los partidos son duros. Es cierto que ya tienen casi imposible meterse en el playoff, y nosotros venimos con muy buena dinámica y ganas de vernos ya ascendidos, pero como no salgamos a dar el 100% nos pueden ganar como cualquier otro equipo”, enfatiza.



Si ganan a los lucenses solo les separará del ascenso un pinchazo del Negreira por la tarde en Dubra. Como es obvio, estarían pendientes. “Los más jóvenes hablamos de ir a verlo al club, pero para eso tenemos que hacer nuestro trabajo y después ya pensaremos en que hacemos”, anuncia.



Más allá de eso, Jony es sincero con que preferiría celebrarlo sobre el césped. “El sentimiento general es que sería mejor lograrlo con una victoria nuestra en vez de con una derrota del Negreira. Además, celebrarlo todos juntos en el campo le da un sentimiento especial”, argumenta.

Las claves

Cuestionado por los motivos que han llevado al Monta a esta situación privilegiada, el ‘10’ lo tiene muy claro.

“Hemos sido el equipo que más ha trabajado para estar ahí arriba. No solo nos esforzamos al 100% en el campo, sino que hay mucho trabajo detrás que no se ve: alimentación, análisis de errores propios y del rival, etc.”, indica.



“Tenemos un modelo de juego muy marcado y muy trabajado. El hecho de tener la pelota en tu posesión un 70% del partido siempre te va a dar más las de ganar que las de perder si lo aprovechas para hacer daño al rival. Y luego la plantilla es muy amplia y todos estamos enchufados”, añade.

“Quedan varios partidos y creo que van a ser claves para que decidan quién sigue”



En este sentido, destaca que lo importante es el equipo, pese a que tras una lesión que le dio la lata no lo tuvo fácil para volver al once. “Ha sido un año muy complicado. Empecé con sensaciones extraordinarias, pero la pubalgia me fue minando la moral poco a poco. Por suerte parece que ya ha quedado atrás y estoy tratando de volver a dar todo lo que tengo”, indica.



¿Y el futuro? “Por mí, ojalá poder seguir un año más”, deja claro destacando que ha sentido estas dos temporadas la confianza del cuerpo técnico. De momento está siendo muy bonito y eso es con lo que me quedo. Seguir o no, puede depender de muchas cosas que a veces no se pueden controlar. Aún quedan partidos y creo que van a ser fundamentales para que decidan quienes se quedan”, pronostica.