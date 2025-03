Jacobo Mantiñán: “Nuestros padres querían que ganáramos un partido cada uno”

Jacobo Mantiñán (A Coruña, 2000) hizo el pasado fin de semana los dos goles del Suevos en la victoria ante el Liceo de Monelos (2-1). Se convirtieron así en el primer equipo en ganar al líder, en un partido que tenía un toque especial para él por la presencia en el rival de su hermano Rubén.

¿Cómo valora el triunfo ante el Liceo de Monelos?

Fue un partido muy intenso por ambas partes. Ellos jugaron bien, pero no estuvieron acertados, y al final acabamos muy contentos en el equipo.

¿Qué supone jugar contra su hermano?

Nunca había pensado en que eso fuera a suceder, porque soy el hermano mayor. Es algo muy bonito, ya no solo para mí, sino para la casa en general: mis padres, mi abuela...

¿Cuántas veces van?

Solo nos habíamos enfrentado en la ida. Ahí se llevaron ellos la victoria y ahora nosotros.

Imagino que sus padres esta vez iban con usted.

Sí, sí (ríe). Ya nos dijeron que querían que ganáramos un partido cada uno.

Les separan cinco puntos del Liceo de Monelos. ¿Ve posible llegar hasta esa plaza de ascenso directo?

Esperemos que les entre un pequeño bache tras esto, pero estaban invictos y no sé yo si habrá mucha oportunidad. Pero bueno, lo importante es que nosotros no pinchemos y a ver si podemos llegar.

Recientemente pincharon ante Coruña Arbocco y Galicia Gaiteira. ¿Qué les faltó en esos dos partidos?

No supimos manejarnos bien, además de que tuvimos bajas importantes. Nos faltó un poco de intensidad.

Aventajan al Maravillas en un punto. ¿Cómo ve esa lucha por la posición que vale jugar la liguilla de ascenso?

Tenemos este fin de semana el enfrentamiento directo contra ellos, por lo que esperemos ganar y tomar distancia. Tras ganarle al Monelos llegamos con un chute de energía.

Lleva 21 goles, una cifra a la que no se había acercado en temporadas anteriores. ¿Cuál es la razón de este salto de calidad en lo anotador?

Venía de un año pasado en el que no me habían salido las cosas en el Relámpago. Este empecé muy motivado y estoy súper cómodo.

¿Por qué decidió volver al Suevos? Ya había estado hace dos temporadas.

Por como nos tratan. Tanto la directiva como el cuerpo técnico y el grupo que tenemos, que es espectacular.

Está empatado en el pichichi con su compañero Aarón.

Sí, sí, lo hablamos. Esperamos dejarlo así, igualado, y quedar los dos de primeros.

¿Qué tipo de jugador es?

Estoy jugando de extremo. Soy muy rápido y tengo poco cuerpo comparado con muchos centrales, por lo que me cuesta por arriba. Me gusta tirar desmarques y jugar a la espalda.

¿Y a nivel competitivo?

Soy muy competitivo. No me gusta perder ni a las canicas, lo llevo fatal. Sobre todo si fallo alguna ocasión clara que pudo haber supuesto el gol del empate o de la victoria. Cuando pasa eso, me como bastante la cabeza después.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Voy a tirar para casa y decir a mi hermano (ríe). Es un zurdo muy bueno, no tiene gol, pero tiene un pase espectacular. Y por decir alguien más, tiraría por Aarón, que me parece un delantero súper completo.