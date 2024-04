Henar Muiña: “Lo tenemos cerca, pero no hay nada hecho”

Con cuatro puntos de ventaja sobre el Espanyol a falta de tres jornadas, la situación de un posible ascenso del Depor Abanca tiene una pinta formidable. La centrocampista Henar Muiña, una de las fijas de Irene Ferreras, analiza el estado del equipo antes de la final que disputará mañana ante el filial del Athletic.

1. Sin nervios en el tramo final de la liga

Sólo faltan tres jornadas para que termine la liga regular y el Depor depende de sí mismo para conseguir el ascenso directo al tener una ventaja de cuatro puntos sobre el Espanyol. “No estamos nerviosas. Siendo sincera, llevamos la semana con tranquilidad. Con ganas de afrontar el partido que nos viene después de una semana de parón y queremos resarcirnos de las tres últimas jornadas. Estamos con mucha ilusión”, explicar Henar.

2. El rival, el Athletic B, es el penúltimo

La mediocentro del conjunto deportivista se refirió al rival de mañana, un filial del Athletic que ocupa la penúltima clasificación y que está matemáticamente descendido a Segunda Federación Femenina. “Tiene jugadoras muy buenas. Quizá puedan pecar un poco de juventud y de falta de madurez, pero es un gran equipo. Que el Athletic B esté descendido ya no va a cambiar nada. Intentará ganar el partido y nosotras intentaremos que sea lo contrario”.

3. El Depor Abanca depende de sí mismo

Henar asegura que en el vestuario del Deportivo no se echan cuentas. “Nosotras sabemos que dependemos de nosotras mismas y no nos fijamos en nada más. Estamos centradas en el siguiente objetivo, que es el partido del Athletic y no pensamos en cuentas ni en ninguna otra cosa”.

4. El Espanyol, rival a batir, juega antes

El Espanyol, único rival directo del Depor, podría dejar la liga en bandeja al cuadro blanquiazul. “Sabemos que juegan antes, que nosotras jugamos después, pero no pensamos en balas. Queremos ganar porque llevamos tres semanas sin hacerlo y para nosotras es muy importante reencontrarnos con la victoria. Vamos a ganar, queremos ganar y es lo único en lo que pensamos. Las cuentas no nos interesan”, apunta.

5. Las últimas jornadas, las más difíciles

Henar no quiere ningún tipo de relajación. “Es inevitable pensar que van quedando menos jornadas. Aunque suene a tópico, pensamos en jornada a jornada. Queremos centrarnos en el Athletic y no vamos a pensar en nada más. Lo tenemos cerca, pero no tenemos nada hecho. Las últimas jornadas son las más difíciles. Entran cosas en juego, hay más nervios, quizá un poco más de precipitación, a veces ganas excesivas. Queremos gestionarlo mejor, no lo hemos gestionado bien estas últimas semanas. Trataremos de gestionarlo mejor las tres semanas que quedan y vamos ilusión, ganas y a por ello”.

6. El siguiente en casa, de nuevo en Riazor

Preguntada sobre el hecho de volver a jugar en Riazor dijo que “ahora mismo no es algo en lo que nos queramos centrar, pero sí es verdad que el club hace un gran esfuerzo en dejarnos jugar allí y para nosotras es ilusionante, pero queremos centrarnos en lo que nos viene ahora, que es el Athletic y a por ello vamos. Tenemos mucha ilusión, queremos conseguirlo cuanto antes y, si pudiera conseguirlo ahora, iríamos ahora mismo a por ello. Tenemos la experiencia de que se nos escapó un partido en los últimos diez minutos que a priori teníamos ganado. Íbamos 1-0, tuvimos un montón de ocasiones y nos quedó una sensación extraña. Hemos hecho autocrítica, hemos pensado mucho en lo que nos ha pasado, en lo que no debe volvernos a pasar y hemos aprendido de ello”.

7. El mismo trabajo que en todo el curso

Henar reconoce que nada ha cambiado. “No estamos haciendo nada distinto a lo que venimos haciendo esta temporada. Estamos donde estamos gracias a lo que llevamos haciendo todo el año. No hemos hecho nada distinto. Teniendo en cuenta lo que ha pasado estas tres semanas, somos más conscientes de las situaciones del partido que se nos dan, de los momentos de partido en los que estamos. No se nos pueden escapar los resultados que se nos han escapado estas dos últimas jornadas, sobre todo, y somos más conscientes. Irene insiste en que no puede pasar lo que nos ha pasado y nosotras somos más conscientes que nunca”.

8. El estado de su posible renovación

Por último destacó, sobre su futuro, que “no es algo en lo que esté centrada ahora. Estoy muy agradecida al club. Me siento como en casa y el club apuesta por el proyecto. Tengo buena relación con el club, creo que el club está contento conmigo y al final iremos por caminos parejos”.