Gueli Cotelo, el entrenador de un proyecto que convence

“Queremos seguir crecendo en número de xogadoras e de equipos”. Son palabras de Gueli Cotelo (Carballo, 1980), técnico del Bergantiños, apenas unas horas después de lograr el ascenso a Tercera Federación, histórico por tratarse de la primera vez que la sección femenina del club jugará en categoría nacional.



Muestran la ambición de un equipo que no ha parado de crecer en sus ocho años de vida. Toda, con Gueli como denominador común, ya que siempre ha estado en el banquillo del primer equipo.



El Bergantiños femenino inició su camino en 2016 y desde entonces ha ido dando pasos firmes. Comenzó jugando en Segunda Gallega y logró el ascenso a Primera en 2021. Ahora, en su tercera temporada en dicha categoría, le ha llegado un premio que se le había resistido hace doce meses e incluso durante esta propia temporada, en la que mantuvieron un mano a mano con el Orzán. “Naquel partido fixemos méritos para sacar algo positivo”, señala Gueli sobre una última jornada de temporada regular a la que llegaron empatados a puntos y en la que cayeron en un duelo con sabor a final.



Por ello, el Bergan fue a los playoffs y ahí ha superado dos rondas, ante el Atlético Arousana (3-1), y frente al Tomiño, a doble partido.



Tras vencer por 2-3 en O Alivio, el equipo carballés caía por 0-1 al término de los noventa minutos en el choque de As Eiroas. Era un momento complicado, porque el equipo había disputado muchos partidos en el último mes y el aspecto físico podía estar en duda.



“Era un tramo de exigencia física, mental, finales, partidos de máxima intensidade... Penso que a fortaleza estivo nas gañas e a ambición, en saber que o tíñamos moi cerca”, explica el preparador, que también reconoce que planeaba en el ambiente la sombra de la final de los playoffs del pasado curso, donde la vuelta ante el Lugo llegó a la tanda, que fue fatídica para el Bergan.



“Ao ser así gozamos máis a vitoria no momento, pero foi moi sufrida. Polo seu tipo de fútbol de transitar rápido, buscar envíos en longo e tamén o balón parado, é un equipo que sempre xenera ocasións e que te obriga a estar en tensión. Tivemos o control do xogo, chegamos, dominamos, creamos moitas ocasións, pero últimamente non estabamos moi acertadas de cara a porta. Na prórroga fomos superiores a nivel físico”, asegura Gueli. El resultado le da la razón, con ni más ni menos que tres goles en la segunda parte del tiempo suplementario.



Aún así, el técnico se queda con la primera mitad, que allanó el camino: “Saíron como motos. Non sei de onde sacaron forzas. Unha especie de, ‘esta vez non se escapa’”, tras caer hace unos días por 2-0 en la final de la Copa de A Coruña frente al Victoria B.



En cuanto al futuro, destaca como fundamental que “imos creando unha base sólida. Por parte do clube hai un apoio total para seguir crecendo e incluso fixemos recentemente unha xornada de portas abertas para que viñeran rapazas a coñecernos e probar”.



¿Y cuál es el radio de acción del Bergantiños? “Abarcamos xogadoras de Carballo, da Costa, da zona de A Coruña, incluso de Sada... Non lles importa facer esa distancia de quilómetros. Somos un referente feminino na zona. Este ano ía competir por toda Galicia e a xente preguntaba cómo traballamos en Carballo. A xente que está metida no fútbol femenino sabe que non é doado este crecemento”, resume.

Nuevos retos

Gueli no despeja la duda de si seguirá el próximo curso, aunque sus palabras dejan desprender que sí, que comandará el bonito desafío que tienen por delante: “Motívanos moito. Xogas contra grandes potencias a nivel nacional: Sporting, Oviedo, Depor B, Celta. Algúns teñen unha base feminina moi solida. De cara a tempada que ven temos que reunirnos para ver como manter o progreso da estrutura feminina. Por agora non temos nada moi claro, pero a idea principal sí: seguir crecendo", recalca.