Gilsanz: “Logramos cumplir los dos objetivos de un filial”

Con el objetivo cumplido una vez más, Óscar Gilsanz hizo balance de la temporada en rueda de prensa. Dijo que es la “temporada de la que está más orgulloso con el trabajo realizado” y destacó el haber logrado los dos objetivos de un filial, competir y promocionar jugadores al primer equipo.

1. Satisfacción al término del partido

Comenzó valorando el triunfo ante el Real Oviedo Vetusta y sus sensaciones posteriores: “Teníamos que hacer como mínimo un punto y se nota esa responsabilidad en los jugadores, pero eso forma parte también del proceso de formación. En el postpartido, satisfacción por el trabajo de los futbolistas y del cuerpo técnico”.

2. Primera mitad con muchas alternativas

Dos penaltis, una expulsión... La primera mitad de la última jornada estuvo cargada de giros de guión. “Son circunstancias del juego. Cuando se encara un partido de este tipo y tienes la necesidad de hacer puntos para conseguir un objetivo siempre cabe la posibilidad de que haya situaciones como la expulsión o un penalti y tratas de gestionarlo en tu equipo. Si pasa, mejor que sea en el rival. Tenemos varios lanzadores en el equipo, total confianza en ellos, y que Nájera fallara el penalti y a los dos minutos haga el gol hace justicia con él”, destacó.

3. Valoración global muy positiva

Preguntado por un balance de la temporada, contestó: “La sensación ahora mismo es de satisfacción por haber conseguido aunar dentro de una temporada los dos objetivos que tiene el filial, la formación de jugadores y que sirva de trampolín para el primer equipo. Ser capaces de seguir compitiendo y conseguir mantenerse y terminar novenos en una categoría tan exigente como Segunda Federación, que como filial te exige al máximo. A nivel personal, y lo hablaba con el cuerpo técnico, es la temporada de la que más orgullosos estamos con el trabajo realizado”.

4. Lecciones para la próxima temporada

“Todo lo que nos ha pasado, salvo las lesiones, es positivo. Que jugadores del Fabril promocionen al primer equipo es positivo para el Fabril, el club y el trabajo que se hace en Abegondo. La exigencia, los malos momentos, las semanas en playout y que los jugadores tengan que competir con esa exigencia también es formativo para ellos”, comentó sobre el aprendizaje que se llevan de esta temporada.

5. Los contratiempos, oportunidades

Y es que para Gilsanz los obstáculos que afronta durante una temporada son opciones para mejorar: “No lo consideraría como un hándicap. Diría que son oportunidades no solo de mejora para nosotros, sino también de demostrar el trabajo y la función que tenemos como filial. Que los jugadores en la primera vuelta hayan tenido que aportar en el primer equipo es bueno para el filial. Que eso nos obligue a nosotros como cuerpo técnico y a los jugadores a una mayor exigencia también es bueno para todos. Han sido buenas noticias en ese sentido. Es una situación normal e ideal en un trabajo de cantera”.

6. Cada jugador crece a distinto ritmo

En lo que no se quiso mojar fue en qué jugadores de su equipo ve más preparados para dar el salto al primer equipo. “No me gusta personalizar. Hay que ir poco a poco. Apelo a que las velocidades de los jugadores con su progresión no son iguales. Después ya se irá valorando, hay variables como los puestos que se necesiten cubrir. Lo que queremos es que cada vez que el primer equipo necesite a un jugador se esté rindiendo a buen nivel en el Fabril y estén ahí para dar ese paso”, dijo el betanceiro.

7. Mardones y Kevin pasan al juvenil

Gilsanz confirmó que seguirán entrenando durante este mes por si lo necesita el primer equipo y que “los juveniles -Mardones y Kevin- se incorporarán, tienen un final de temporada muy bonito y estarán a disposición de Manuel Pablo”.

8. El día a día, su mayor gozo en Abegondo

El técnico, con contrato para el próximo curso, se encuentra muy cómodo en el club. “Llevo aquí cuatro años y por suerte siempre he tenido una última rueda de prensa de este tipo porque hemos tenido buenos resultados, y siempre apelo a lo mismo, que lo mejor de este club es el trabajo en grupo de la gente aquí en Abegondo. Aunque sea yo el que esté aquí respondiendo, esto es un éxito del trabajo de todos que se hace aquí por las mañanas y también por las tardes”, relató.

9. Un entrenador distinto y mejor

Por último, explicó que entiende que no es el mismo entrenador que a principio de temporada, algo que además desea: “Espero haber cambiado. Los entrenadores estamos en formación continua y espero estar cada año mejor que el anterior. Todas las experiencias que voy acumulando como entrenador espero que por lo menos en mi caso me vayan haciendo mejor”.