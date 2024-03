Galicia, en busca de una nueva final

Galicia inicia ante Castilla La-Mancha (12.00 horas) la Final a Cuatro de la Fase Nacional de la Copa de las Regiones de la UEFA, cuatro días y cuatro años después de la conquista.



El 11 de marzo de 2020, en las horas previas al decreto del Estado de Alarma por la pandemia del Covid-19, la Selección Gallega hizo historia al conquistar dicha fase de la Copa de las Regiones de la UEFA tras ganar la final a Andalucía (2-0) en Las Rozas. En el mismo escenario, la ‘Irmandiña’ busca otra final tras cerrar el círculo el pasado mes de junio, cuando logró en el campo de A Lomba la victoria total de la competición frente al combinado de Belgrado.



El equipo que prepara Iván Cancela, que acumula quince partidos consecutivos sin perder, ya se encuentra en Madrid para disputar el partido. Galicia, tras ganar al Asturias en la Fase Intermedia, es consciente de la dificultad, pero quiere seguir desafiando la historia.



Hacerse con el cetro nacional es el único camino para volver a ser la representante española en la fase europea de la Copa de las Regiones de la UEFA, considerada la competición de fútbol amateur por excelencia del continente.



Los gallegos viajaron ayer jueves a primera hora de la mañana y llegaron para almorzar. Ya por la tarde, el equipo de Iván Cancela realizó el entrenamiento oficial previo al partido de semifinales en el mismo escenario del partido, la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde jugarán en el Campo B.



No se esperan grandes novedades en la propuesta inicial de Iván Cancela con respecto a la anterior eliminatoria frente a Asturias. Con Javi Liz en portería; Jesús Varela, Carabán, Martín y Cotilla en defensa; Álex Lorenzo y Kopa en el doble pivote; Santi de Prado, Félix y Goitia en tres cuartos; y Adri Otero en punta, el combinado gallego acanzó por la mínima, haciendo gala de su gran solidez. No parece que vaya a poder repetir el seleccionador el mismo once, ya que Cotilla está tocado y podría entrar Manu Mariña, jugador del Somozas, pero los otros diez podrían ser los mismos.



En lo que respecta a Castilla-La Mancha, que también superó la primera fase pese a ser segundo de grupo y en la Intermedia derrotó a domicilio a Cantabria (1-3), su seleccionador Antonio Cazalilla tiene dos grandes dudas. Una radica en el puesto de central izquierdo, con De la Hoz y Juanda disputándose un puesto; y la otra en el frente del ataque, con Mauro y Borja opositando a ella.



En su entrevista concedida a este diario, Iván Cancela señaló que el conjunto manchego cuenta con futbolistas de “muy buen pie” y que, como todos, “tiene sus virtudes y sus puntos débiles”.



En otro orden de cosas, Aragón y Andalucía jugarán a las 16.00 horas por el otro lugar de la final, prevista para el domingo a las 12.00 horas.



Las dos semifinales y la final de esta fase nacional de la Copa de las Regiones de la UEFA se retransmitirán en directo a través del canal de YouTube de la RFEF.