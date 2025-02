Eloy Díaz: “Estos goles me sirven para quitarme una losa muy grande de la cabeza”

Por fin. Algo así pensó Eloy Díaz (A Coruña, 1989) cuando logró su primer gol de la temporada en el duelo contra O Val (5-2). El delantero del Sofán reconoce que, tras no haberlo logrado en las veinte primeras jornadas, sentía una losa.



“Quizá el resultado fue abultado, pero merecimos ganar”, comenta sobre un partido que acerca de nuevo a su equipo a los puestos de playoff de ascenso a Tercera Federación.



“Salvo los diez minutos posteriores al segundo gol, que quizá bajamos un poco y nos empataron, fuimos superiores. Después del tercero ya acabó el partido”, amplía.



Su gol —luego marcaría otro— llegó en el minuto 29. El propio protagonista lo describe y habla de su importancia. “La jugada arrancó en segunda línea. El balón me llaga un poco más atrás del punto de penalti, controlo, golpeo a la escuadra y por suerte entró”.



Cuestionado por cómo celebró el gol, se acuerda de su familia. “Lo necesitaba y se lo dediqué a mi madre, que desde que falleció el año pasado van todos para ella y para mi mujer e hijo, que son los que me soportan día a día, que a veces soy muy ‘vinagre’ con el fútbol”, reflexiona.



Eloy reconoce que no lo estaba pasando bien con la sequía que estaba atravesando. “Mentiría si no dijera que me sentía mal. Estaba aportando al equipo, pero si un delantero no marca... parece malísimo. Poca gente se queda con el resto del trabajo”, indica.



Fue el hombre del partido ante el conjunto valexo, ya que también hizo el 3-2. “Estos goles me sirven para quitarme una losa muy grande de la cabeza que empezaba a mermarme”, asegura.

Exigencia

Pese a que muchas veces en el Sofán se ha evitado citar la palabra ascenso, Eloy no esquiva la cuestión. “Creo que para llegar al playoff solo tenemos que empezar a competir en casa como fuera y ser más ambiciosos. Yo soy muy exigente y de momento le doy un 7 al equipo, creo que realmente tenemos una de las mejores plantillas de la Liga”, apunta.



En lo personal, es crítico. “Este año no he dado ni un 60% del jugador que soy, porque estar sin ver puerta te quita confianza. Lo bueno es que queda casi toda la segunda vuelta para llegar a ese tope”.



Reconoce que está más cómodo acompañado en la punta y bromea con que espera aportar lo que esperaba el club cuando lo fichó, goles