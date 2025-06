Día D y hora H para el San Tirso

Tras ganar la pasada edición de la Copa de A Coruña, el San Tirso se encontró una competición con la que no contaba, la Copa Diputación. El contexto no era fácil: una semifinal en pleno mes de junio, jugadores tocados tras una temporada larga, un Municipal Río Seco en Narón de dimensiones más grandes que O Monte y enfrente un rival, el Sigüeiro, de conocida exigencia. Ahora, un año después, y en choque correspondiente a la vuelta de semifinales del playoff de ascenso a Tercera Federación, todo es similar, pero esta vez la rebelión ante el cansancio y el no favoritismo debe llegar casi 200 kilómetros más al Sur. En O Porriño y ante el Atios (O Carballo, 18.00 horas).



En el partido de ida, disputado hace siete días en O Monte, el resultado fue de 1-1 tras una primera mitad en la que el San Tirso fue encontrando su juego, se puso por delante y rozó el segundo, pero encajó justo antes del descanso. Mucho menos pasó en los segundos 45 minutos, donde el cuadro visitante se conformó con el resultado de empate y los de Mabegondo no tuvieron fuelle para llevarse el partido.



“El otro día se decidió en un balón parado el 1-0 y el 1-1 viene de una ocasión que no acabamos. Aunque no la metiéramos deberíamos haberla acabado o cortado luego la jugada yendo a presionar. Quedaban dos minutos para el descanso, pero llegábamos un poco justos. Va un poco por ahí, por no desesperarse”, rememora el técnico Fabio Rodríguez, que se muestra optimista con lo que ha visto en su plantilla durante la semana.



“Ha ido mejor que la anterior, que la verdad es que la pasamos un poco de puntillas entre los que venían de lesión y los que habíamos reservado porque estaban tocados”, reconoce el entrenador.



“Ahí nos centramos mucho más en información del rival, vídeos, etc. pero esta ha sido una buena semana. Vi al equipo con otra chispa el jueves y el viernes, incentivados a que no hayan sido los dos últimos entrenos”, apunta el técnico, que bromea con que dejó su calzado esperanzado en volver el martes a O Monte.



“Después a lo mejor se nos da peor el partido, pero creo que llegamos mejor de piernas y de cabeza. Así como el domingo pasado iba con pies de plomo, esta veo al equipo un poco mejor. Es cierto que es fuera de casa, que ellos van a estar también un poco más incentivados, pero creo que va a ser un partido parejo, de no volverse locos, de esperar nuestro momento tras un primer arreón que hay que pasar”, reflexiona el preparador del San Tirso.



Uno de los detalles a los que se agarra el equipo de Abegondo es a que su rival ha obtenido mejores resultados como visitante que como local durante esta temporada en Liga. De sus 62 puntos, 35 fueron en partidos disputados lejos de O Carballo, donde solo cedieron dos veces. Sin embargo, en su feudo cayeron ante seis equipos: Atlántida Matamá, Rápido de Bouzas, Cultural Areas, Beluso, Juventud de Cambados y Céltiga.



Los datos del San Tirsohan sido mejores como local (38 de los 60 puntos), pero el número de derrotas en partidos a domicilio —siete— es otra muestra de que la vuelta se presupone igualada.



Quien salga vencedor del duelo, ya sea en el tiempo reglamentario, en la prórroga o en los penaltis, se medirá en la final al Céltiga, que confirmó su pase ante el Lalín.