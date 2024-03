David Vilán, baja en el Fabril en la fase crucial de la temporada

El extremo David Vilán, que no participó en el último partido del Fabril, el pasado domingo ante la Gimnástica de Torrelavega en la Ciudad Deportiva de Abegondo, está lesionado. El entrenamiento programado por Óscar Gilsanz, entrenador del filial blanquiazul, ayer por la mañana, se pudo ver al futbolista vigués utilizando muletas para dirigirse al campo de entrenamiento del Depor B.



Según ha podido conocer este diario a través de fuentes oficiales del club, el extremo que llegó el pasado verano a la estructura del Deportivo procedente del Atlético de Madrid, sufre una “lesión muscular en la pantorrilla izquierda”.



Además, según fuentes próximas al extremo fabrilista, las pruebas que le han realizado a David Vilán no revisten mayor gravedad, pero los servicios médicos del club volverían a examinar al futbolista en las próximas horas porque no se conoce con exactitud el tipo de lesión que tiene ni, por tanto, la gravedad de la misma. Por tanto, Óscar Gilsanz no tiene información fidedigna del tiempo de baja de Vilán aunque todo apunta a que no estará disponible para el partido de este sábado en los anexos del José Zorrilla ante un Valladolid Promesas que tiene los mismos puntos que el Fabril.

Pérdida de protagonismo

Contra la Gimnástica de Torrelavega, David Vilán estuvo en el banquillo del Fabril, por lo que se entiende que estaba disponible para jugar ese último partido de liga que el filial del Deportivo ganó por 1-0 (gol de Kevin) y que le permitió alejarse en dos puntos de la zona de descenso a Tercera. La pérdida de protagonismo de Vilán está directamente relacionada con la recuperación de Diego Gómez. Antes del choque ante la Gimnástica, el extremo Vigués disputó cinco minutos contra el Racing Villalbés en A Magdalena y la semana anterior entró en el tiempo añadido de la segunda mitad frente al Zamora en el Ruta de la Plata en un encuentro en el que fue totalmente determinante al marcar el gol de la victoria del Fabril en el 96.



Su último partido como titular fue el 25 de febrero, en la jornada 24, cuando el filial herculino perdió por 1-3 ante el Ourense CF en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Vilán fue de la partida pero Óscar Gilsanz lo dejó en la caseta en el descanso ocupando su lugar Mati Castillo.



A pesar de la pérdida de protagonismo, David Vilán ha sido importante en los planes de Gilsanz este curso. Es el quinto jugador de la plantilla con más minutos disputados tras Brais, Lache, Marotías e Iano.