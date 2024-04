Dani Pedrosa: “Me tomo el gol como una recompensa”

Nadie va a descubrir, a estas alturas, la calidad de la plantilla del Bergantiños. Uno de los pocos supervivientes del Bergan de Segunda Federación es el delantero Dani Pedrosa (Ribadeo, 27 años). Ante el Paiosaco marcó su gol más importante de la temporada, el de la victoria en el 91 que deja al equipo carballés más líder, con nueve puntos de ventaja sobre el segundo, a falta de cinco jornadas para que termine la liga.



“Todos los goles son especiales, pero llevaba desde la jornada 1 sin marcar y hacerlo en un derbi, en el descuento, es bonito”, indica Pedrosa.



“Estaban siendo unos últimos minutos de poco control, volcados arriba y ellos teniendo opciones claras en alguna contra. Recuerdo un pase al espacio, controlo pero que me quedaban muchos defensas por delante. Me giro y veo dos desmarques de ruptura de Musy y de Cano que dejan abierto en la banda solo a Ivi. Se la doy y llego al remate esperando en el segundo palo. Hay un rechace y me queda perfecta para meterla con el interior”, rememora Dani sobre su gol en A Porta Santa.



Sobre la celebración indica que “el ambiente de fútbol que se vive siempre en A Porta Santa es muy bueno. Al ser un derbi, la gente de Carballo y Paiosaco lo viven diferente. Los compañeros no me dejaron celebrarlo mucho. Rápido me engancharon”.



El Bergan está cada vez más cerca del título de liga. “Somos un equipo con muchas y diferentes armas ofensivas. Sabemos que es muy difícil que no hagamos gol y es muy difícil que nos lo hagan. Eso es un equipo campeón y lo estamos demostrando”.



El vestuario del Bergan es consciente de que el ascenso empieza a acariciarse con la palma de la mano. “Somos realistas. Sabemos que lo tenemos muy cerca, pero de nada vale pensar en eso. Cada partido cuesta mucho y más en este momento de la temporada”, advierte.



Sobre las claves del éxito del Bergantiños explica que “los equipos que ganan ligas normalmente son los que menos encajan y esa es nuestra base. Lo hablamos muchas veces en el vestuario: podemos empatar pero que nos ganen es muy complicado. Recibiendo pocos goles tenemos argumentos ofensivos para llevarnos los partidos o empatar”, destaca Pedrosa.



A nivel individual, la de Dani está siendo “una temporada rara. Metí en la jornada 1 y me lesiono. Después vuelvo a tener una racha de cuatro partidos titular y contra el Arosa me lesiono el hombro. Estoy cuatro semanas parado, el equipo funciona, los atacantes hacen las cosas bien y tengo que esperar mi momento. Feliz por el gol porque lo tomo como recompensa a muchas semanas entrenando muy bien Mis objetivos individuales hace tiempo que cambiaron, enfocándome mucho más en el día a día y estar preparado para cuando tenga la oportunidad”.

Sobre la falta de protagonismo, Pedrosa comenta que "hay momentos más complicados, pero llevo desde los cuatro años jugando al fútbol con ciertas ilusiones. Con el paso del tiempo vas teniendo otras responsabilidades en la vida, lo compaginas con otro trabajo, así que lo que antes era el único trabajo ahora ya pasa a otro plano. Intento disfrutar, me encanta el día a día, estar en el vestuario, cuidarme y el entrenar lo mejor que pueda. A partir de ahí claro que llega el fin de semana y si no me veo de titular algo de enfado hay, pero nada comparado con otros años".

A nivel físico y de juego asegura encontrarse "bien, pero al final siempre el poder jugar regularmente más minutos te da un extra. Mi objetivo está claro: conseguir el ascenso lo antes que podamos y a nivel individual pues intentar tener más minutos".

Dani Pedrosa compagina jugar en el Bergantiños con su trabajo de nutricionista en el Deportivo. "Hubo días de bastante cansancio al principio. Ahora ya lo llevo mejor, pero soy un afortunado de vivir de lo que me gusta: el fútbol y la nutrición. Desde que compagino el Depor con el Bergantiños los resultados deportivos son muy buenos. Con victorias todo se lleva mejor".