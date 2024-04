Da Lama: “Tras esto, creo que vamos a ir para arriba”

Martín da Lama (23/10/1999) inició la remontada del Betanzos contra el Pontevedra B. El central, natural de la localidad en la que juega, confía ahora más que nunca en las opciones de salvación de su equipo.



“Un partido loco. Tras mi gol llegó pronto el 2-2 y con la inercia creía que podríamos marcar pronto otro. Justo ahí llegó el penalti, pensé que se nos iba, pero tuvimos la suerte de que la mandó a las nubes y luego ya sí que con nuestro penalti nos lo llevamos”, relata sobre el partido.



“Estaba para nosotros. Así como otras veces nos caía todo en contra, esta vez tuvimos algo de suerte”, añade.



Un gol que, al contrario de lo que pueda parecer por su demarcación, no llegó en un remate tras un envío a balón parado, sino de falta: “Me veía con confianza, el portero pudo hacer algo más aunque le botó antes que siempre es complicado, pero fue para dentro”.



El partido tuvo momentos en el que los jugadores del Betanzos se vieron en una situación crítica: “Cuando nos metieron el segundo fue un palo muy duro. Pensaba que se nos iba, porque la verdad es que si hubiéramos perdido se ponían las cosas muy difíciles”.



Hasta el momento, Da Lama no se ha perdido ni un solo minuto de liga, algo que tratará de mantener aunque tiene una amenaza. “Iba bien con el tema de las amarillas, pero últimamente he recibido más. Ahora estoy con cuatro y va a ser difícil aguantar, pero todo lo que pueda, bienvenido sea”, reflexiona.



En cuanto a las opciones de permanencia, da razones para creer: “Después de lo de ayer, que ya nos hacía falta cortar la mala racha, creo que vamos a ir para arriba. Somos un equipo que competimos bien todos los partidos, como muestra que casi no hemos perdido por más de un gol”.



Entiende que puede producirse un arrastre, lo que haría descender a Preferente a un equipo más. “Ojalá que no, pero el Villalbés no lo tiene fácil, así que tenemos que dejar a cuatro equipos por debajo”.



En cuanto a lo que significa el equipo para él, explica: “Soy de Betanzos y he jugado siempre aquí salvo el paso por el Racing de Ferrol. Llegué cuando el club estaba en Primera Galicia, pero sabía que no era ni de esa categoría ni siquiera de Preferente. Somos de Tercera, fuimos subiendo y ojalá nos mantengamos, porque cuesta mucho llegar hasta aquí”.



Con respecto al tema arbitral, del que se ha hablado mucho en las últimas semanas, expresa: “El penalti contra el Bergan en la tele no se ve bien, pero yo estaba al lado y creo que se tira. Lo hace bien, obviamente, pero ya estaba escorado hacia fuera y mi compañero dice que no le toca. Contra el Arosa viene un balón llovido, le rebota a Xusto y entra. Él también dice que no le toca, pero pitó falta sobre el portero. Si lo piensas tendríamos tres puntos más y ya van varias, con fueras de juego”.