Cristian Moreno Mayor: “Tiene que haber alguien que dirija y que mande y me ha tocado a mí”

Jugó con el filial del Valladolid y el filial del Eibar en Segunda División B, categoría en la que también compitió con el Club Deportivo El Ejido. La temporada pasada disputó 16 partidos (todos como titular) con el Ourense CF, ganó la Liga y consiguió el ascenso a Primera Federación. El Bergantiños ha fichado a un central con jerarquía y mucha experiencia. Cristian Moreno (Las Palmas, 29 años) marcó su primer gol del curso ante el Numancia.

El Bergantiños estuvo por delante en el marcador ante el líder, pero se tuvo que conformar con un punto. ¿La lectura del empate es positiva o negativa?

Marcamos el 1-0 y teníamos el partido medianamente controlado, sobre todo en la primera parte. En la segunda, el Numancia se volcó un poco más, vino a apretarnos arriba y marcó el empate en un centro lateral y un buen remate. Valoramos el punto de forma positiva porque el Numancia venía de ganar a Compostela, Coruxo y Pontevedra. No debemos quitarle mérito a haber rascado un empate contra el líder.

Teniendo en cuenta lo ofrecido por los dos equipos, ¿ha sido justo el empate?

El partido pudo caer tanto para ellos como para nosotros. En la primera parte, el Numancia estaba metido en su campo. En la segunda, estaba obligado a dar pasos hacia delante pero no nos vi muy presionados. Metían muchos centros al área para sus dos puntas. Nosotros tuvimos una para el 2-0 con un pase atrás de Ángel para Manu Núñez. Habría cambiado el partido, pero también es cierto que en el último minuto tuvieron una contra con la que se pudieron llevar la victoria.

“Uno siempre se alegra cuando puede ayudar al equipo con goles”

El Bergan ha competido de tú a tú ante uno de los aspirantes al título.

Al equipo le está dando igual el rival que está enfrente y eso es algo muy positivo. Debemos ser el mismo Bergantiños tengamos delante al líder o, como sucederá el próximo domingo, al Llanera. Debemos dar siempre lo máximo porque si no lo hacemos no seremos competitivos. Debemos adquirir más matices porque somos un equipo nuevo, pero en lo que va de liga hemos dado un buen nivel.

¿En qué fue superior el Bergantiños al Numancia?

En la primera parte conseguimos jugar más en campo contrario que el Numancia. Los teníamos hundidos, pero sabíamos de antemano que no sería un rival que tratase de jugar combinado. El Numancia es un equipo muy directo. Nosotros tuvimos paciencia y más llegadas por las bandas.

¿Qué le llamó la atención del líder?

Es un gran equipo. Juegue más o menos el balón tiene futbolistas determinantes que, con muy poco, te hacen daño. Antes de venir a Carballo se habían enfrentado a rivales potentes. Colectivamente saben a lo que juegan e individualmente tienen futbolistas desequilibrantes con capacidad para resolver partidos.

Uno de los grandes protagonistas del partido fue Cristian, autor del gol del Bergan.

Fue en un córner en el que Iago y yo teníamos que estar en el segundo palo, me cayó a mí y tuve la suerte de marcar. Uno siempre se alegra cuando puede ayudar al equipo con goles y más si no es lo habitual. Una pena que no haya servido para ganar, pero sí al menos para sumar un punto.

¿Tuvo dedicatoria?

Cuando vi que el balón entraba estaba un poco perdido. Me fui al córner yo solo. Se lo dedico a Adri, mi pareja, que no pudo estar en el campo el sábado.

“Si seguimos así, si no entramos en playoff estaremos muy cerca”

En dos partidos en As Eiroas, una victoria contra el Avilés y el empate del pasado sábado.

Son números para estar satisfechos porque tanto el Avilés como el Numancia son aspirantes a estar en la zona alta de la clasificación y el equipo ha competido de tú a tú contra todos los rivales. También valoramos el empate en el campo del Guijuelo y contra el Coruxo estuvimos muy cerca de llevarnos un punto. Tenemos que seguir cogiendo pequeñas pinceladas cada semana para que el equipo siga haciéndose sin miedo a enfrentarnos a los grandes del grupo.

¿Cómo se ha encontrando Cristian Moreno a nivel personal en las cuatro primeras jornadas de Liga?

En pretemporada me costó un poco coger el ritmo porque tuve unos problemas en la rodilla, pero cada vez me estoy encontrando mejor tanto a nivel de juego como físicamente.

Se perdió algún partido de pretemporada, pero desde la jornada 1 es indiscutible para Jorge Cuesta.

Llegué con la pretemporada iniciada, pero el míster me dijo desde el primer día que fuera poco a poco. Teníamos muchos entrenamientos y partidos en campos de hierba artificial y eso es complicado para las articulaciones. En la primera jornada, con dolor o no, uno siempre quiere jugar y el míster ha apostado por mí desde el primer día.

¿Qué le pide el míster?

En ataque me pide poco. Lo mismo que al resto del equipo: sacar la pelota jugada tanto con línea de tres como de dos y y que la intentemos llevar lo más rápido posible a la gente de arriba pero de forma limpia. En defensa me pide comunicación. Tiene que haber alguien que dirija y que mande para que la gente esté bien colocada y ahora me está tocando a mí.

¿Se ha adaptado bien al modelo de juego del Bergantiños?

Vengo del Ourense CF, que era un equipo puntero en la Liga y que consiguió el ascenso. El míster también quería sacar la pelota, pero compitiendo y, si en algún partido las cosas no salían, no quería que nos complicásemos. Jorge (Cuesta) es distinto. Le gusta jugar siempre y sacar el balón limpio y nos insiste en ello aunque tampoco quiere que tengamos pérdidas por arriesgar demasiado.

¿Cómo valora el juego del equipo en las cuatro primeras jornadas?

Estoy bastante sorprendido. Me perdí varios partidos en la pretemporada, pero no veía al equipo demasiado seguro. En cambio, desde que empezó la Liga veo a todo el mundo con mucha personalidad, tanto a los jugadores que salen de inicio como a los que entran desde el banquillo. No veo malas caras por parte de los que se quedan sin convocar. A nivel de juego, lo que se trabaja durante la semana, que es tener la bola y llegar arriba con ella controlada, se pone en práctica los domingos.

¿Y de sus nuevos compañeros? ¿Le ha llamado la atención alguno?

Todos en general. Manu Núñez va a los entrenamientos con unas ganas con las que se deja el alma. Pachón, de los de arriba, igual. Si ponemos cada uno de nuestra parte nos va a servir para ser un equipo muy competitivo durante toda la temporada.

Ha llegado a Carballo desde un equipo que ha sido campeón. ¿Para qué ve capacitado al Bergan?

Este equipo está hecho para salvar la categoría y, a partir de ahí, ya iremos viendo si conseguimos mejorar con el paso de las jornadas. Si cada semana sacamos la garra y la manera de competir de estas cuatro jornadas, si no entrenamos en playoff estaremos muy cerca, pero la temporada es larga y pueden pasar muchas cosas. Debemos ser positivos, tratar de sumar de tres en todos los partidos y primero pensar en certificar la permanencia.

¿Qué objetivos personales se marca Cristian Moreno en el Bergantiños?

La temporada pasada me sentí una pieza importante en el Ourense, pero tuve un esguince de tobillo y una operación de menisco. Mi objetivo es estar disponible el mayor tiempo posible donde me pida el míster, ya sea en el campo o desde fuera, pero estando siempre disponible para que él pueda decidir. A partir de ahí, llegar lo más lejos posible. Como siempre digo, no vengo de Canarias a otros puntos de España para simplemente salvar la categoría sin más ambición.