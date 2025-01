Claudio Corbillón: “Cuando las cosas no salen hay que trabajar el triple; esto va de creer”

No ha dado con la tecla para conseguir que el Betanzos salga de la zona de descenso, pero no tira la toalla. Claudio Corbillón, que se hizo cargo del equipo en la jornada 8, solo ha sido capaz de sumar cuatro puntos en los nueve partidos que ha estado al frente del club del García Hermanos, que es colista y que está a siete de la permanencia.

A falta de un partido, ¿qué valoración hace de la primera vuelta del Betanzos?

Desde que llegué en la jornada 8 estamos intentando reforzar el equipo, sobre todo en posiciones clave: mediocentro, delantero y extremo. Creemos que la plantilla está un poco descompensada e intentamos darle un plus porque lo necesitamos. Con lo que tenemos no cabe duda de que no hemos conseguido dar con la tecla para sumar más puntos. Hemos estado dentro de los partidos a excepción del duelo contra el Gran Peña y eso quiere decir que el equipo compite, pero nos falta gol y gente arriba que marque diferencias.

¿Qué es lo que más le ha gustado del equipo?

La predisposición para el trabajo y el nivel en los entrenamientos en general del grupo. El sentido de pertenencia que tiene la columna vertebral. La gente que lleva más tiempo siente el club y así me lo transmiten.

¿Y lo que menos?

Los bajones y las desconexiones que tenemos compitiendo cuando el equipo recibe un golpe. Nos venimos muy abajo y nos cuesta mucho recuperarnos.

Nada más hacerse cargo del equipo, un empate y una victoria. ¿Fueron un espejismo o realmente veía brotes verdes?

Analizando la plantilla veíamos que podríamos tener problemas de cara a gol y lo que buscamos desde un principio fue tratar de plantear partidos en los que nos manejáramos en resultados cortos con un buen trabajo defensivo y tener a los rivales lejos de nuestra área, porque en las áreas el equipo tiene ciertas dudas y hemos ido compitiendo. Conseguimos reducir la media de goles encajados con el paso de las jornadas, pero la falta de gol nos siguió penalizando. Estuvimos cerca de sumar prácticamente en todos los partidos y no lo hemos hecho porque no hemos tenido eficacia en las áreas y es algo que tenemos que cambiar y mejorar.

Se han ido al parón con siete derrotas seguidas. ¿Qué lectura hace de las últimas jornadas del equipo?

El equipo tiene que seguir creyendo en sus posibilidades. Tenemos que intentar generar más ocasiones y, si es posible, tenemos que mejorar el equipo en cuanto a nivel en la parcela ofensiva.



Un dato que llama la atención es que el Betanzos es el equipo menos goleador de la Liga.

Contra el Gran Peña y el Somozas en casa generamos muy poco y estuvimos lejos de hacer gol, pero en el resto tuvimos, al menos, las mismas ocasiones que el rival. Con un poco de acierto en área contraria pudimos haber sumado, al menos, un punto: Somozas, Estradense, Alondras, Silva... Son muchos partidos en los que pudimos haber puntuado.

¿Es algo que le preocupa especialmente al cuerpo técnico?

Me preocuparía más el hecho de no ser capaces de generar ocasiones. No somos un equipo que cree muchas, pero hemos tenido suficientes como para llevar más goles a favor. En los entrenamientos tratamos de generar automatismos individuales y automatismos colectivos y tratamos de trabajar la fase ofensiva en función del plan de cada partido para que los jugadores sientan y tengan claro lo qué hay que hacer y llevarlo a cabo. Tratamos de que tengan confianza y darles las mayores herramientas posibles en los partidos.

¿Y a nivel defensivo? ¿Qué valoración hace del equipo?

En líneas generales estoy contento en ese aspecto. Hemos hecho buenos partidos a nivel defensivo. Hemos conseguido que nos hagan pocas ocasiones y defender lejos de nuestra portería. Hemos recibido pocos goles y pocas ocasiones a balón y hemos sido capaces de ser agresivos por momentos y de defender en campo contrario. Es un arma que debemos cuidar y mantener porque si bajamos el nivel defensivo nos costará mucho más.

¿Ha evolucionado el Betanzos a nivel de juego desde su llegada?

Es difícil valorar el juego cuando los resultados no acompañan en tantas jornadas. El juego del equipo tiene que estar respaldado por los resultados. Aunque nos mantengamos dentro de los partidos y por pequeños detalles acabemos perdiendo, el juego no es bueno. Tenemos que mejorar en el juego para conseguir reducir el número de ocasiones que recibimos y aumentar el número de ocasiones que hacemos.

¿En qué aspectos debe mejorar el equipo?

Nos gustaría hacer hincapié en aquellas cosas que a veces son incontrolables, como el acierto en las áreas. Son aspectos muy difíciles de poder trabajar porque van en consonancia con la dinámica del equipo. Podemos generar confianza y situaciones lo más similares posible a los partidos, pero eso va más allá del juego y de la preparación de los propios partidos.

¿Qué es para Claudio Corbillón jugar bien al fútbol?

Para mí jugar bien al fútbol es conseguir que todas las decisiones que toman los jugadores individualmente en el campo vayan en consonancia con una idea colectiva y eso se plasme en un plan de partido.

¿Es clave el primer partido de 2025 contra el Noia?

Hasta que consigamos revertir la situación son claves todos los partidos. Nuestras miras no tienen que estar puestas en la clasificación sino en ser capaces de competir y conseguir ser fiables y ser sólidos. A partir de ahí, empezar a sumar. Mirar la clasificación solo nos haría más daño.



¿Qué necesita el equipo para la segunda vuelta?

Principalmente necesitamos revertir la dinámica en la que estamos. Seguramente cuando consigamos ganar un partido lo veremos todo de otra manera y nos dará confianza para seguir trabajando. De momento no nos queda otra que confiar, trabajar y no dejar de insistir y de preparar el siguiente partido como una final para nosotros. Trataremos de ir a Noia a ganar, por supuesto, con la intención de cambiar la dinámica y tirar para arriba.

¿Se le pasó por la cabeza en algún momento dar un paso a un lado?

Sí, lo hablé con el presidente después del último partido. Le planteé que si quería hacer un cambio y buscar una reacción con mi salida no habría ningún problema. Su respuesta fue de confianza hacia mí y de creer y respaldar el trabajo que estamos haciendo. Como yo, considera que el equipo necesita reforzarse en determinadas posiciones para poder dar un mejor nivel. En eso estamos y el equipo también lo sabe. Trataremos de cambiar la dinámica con ciertos jugadores que esperemos entren en la plantilla y que nos hagan mejorar.

¿Se ha arrepentido de su fichaje por el Betanzos?

Para nada. Obviamente no es la situación que nos gustaría vivir, pero esto va de creer, de confiar, de trabajar y de insistir y cuando las cosas no salen hay que trabajar el doble o el triple. No tengo ninguna duda de que vamos a revertir la situación de una manera o de otra.

¿Ha habido algún momento duro a nivel personal?

Se pasa mal cuando el equipo no gana, cuando no eres capaz de revertir la situación y cuando estás en un momento tan delicado. Pero los que nos dedicamos a esto sabemos que forma parte del juego. Hay que estar a las buenas, a las malas y debemos ser conscientes de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Estoy contento con el trabajo que estoy haciendo porque hago lo posible por cambiar la situación. Soy consciente de que los jugadores y todavía estamos a tiempo de revertir esto. No nos vendremos abajo. La imagen del club está por encima de todo y nadie va a bajar los brazos. Es indudable que vamos a competir hasta el final.

¿Cómo es su relación con la directiva?

Es buena, cordial, muy directa y diaria con el presidente. Estoy muy contento en cuanto al trato y a la relación que existe porque es súper profesional.

¿Qué valoración hace de la plantilla?

El club está haciendo esfuerzos por mejorar la plantilla en posiciones en las que tenemos pocos jugadores y pocas variantes, sobre todo en la parte ofensiva. Necesitamos jugadores que nos den otras alternativas.

¿Cómo se han adaptado al equipo los jugadores que han llegado del Dépor?

Son jugadores que tienen claro su rol y que han venido a sumar. Estoy muy contento con su trabajo, con su predisposición, con su actitud y también con su manera de competir. Son jugadores que nos pueden dar más con el paso de las jornadas porque tienen nivel para seguir creciendo en el fútbol al ser jóvenes y estoy seguro de que darán un paso al frente e irán hacia arriba.

¿Cómo se gestionan los fichajes en el Betanzos?

La dedicación y la predisposición por parte del presidente es absoluta para buscar los refuerzos que le pedí cuando me incorporé al club.

Se ha hablado de los fichajes de Duque y Del Río.

Prefiero no decir nada hasta que no sea nada concreto, pero se ha hablado de ellos y de algún otro. Estamos en ese período de negociación, pero por respeto a los clubes y a los propios jugadores prefiero no comentar nada al respecto.