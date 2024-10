La (casi) gesta del Solares como espejo para el San Tirso

¿Tiene el San Tirso alguna opción de pasar la eliminatoria de Copa del Rey contra el Espanyol? La estadística dice que no, pues 32 veces se han enfrentado equipos de Preferente ante clubes de Primera División desde que se instauró este tipo de enfrentamiento en la temporada 2021/22 y 32 veces han caído. Por si eso fuera poco, jugar en un campo grande como Riazor tiene su parte bonita en lo emocional, pero no es lo mejor deportivamente hablando contra un equipo de máximo nivel, más acostumbrado a ello. No, el San Tirso casi no tiene ninguna opción, pero sí un espejo donde mirarse a 448 kilómetros de distancia, en Solares, lugar del municipio de Medio Cudeyo (Cantabria).



Allí juega la S.D. Solares Medio Cudeyo y allí pasó un mal rato el Espanyol un frío y lluvioso 1 de diciembre de 2021, en partido de primera ronda de la Copa 2021/22. El equipo perico ganaba a los 50 minutos por 0-3 gracias a un ‘hat trick’ de Loren Morón, pero dos tantos locales en el último cuarto de hora encendieron el estadio de La Estación, donde juega habitualmente el equipo.



“Cada vez que cerramos los ojos seguimos en el descuento de aquel partido. Soñando una y otra y otra vez en tener una ocasión más con la que mandar el partido a la prórroga”, publicó hace unos meses la cuenta de X del Solares, consciente de que no pudieron ganar, pero sí dejaron un recuerdo imborrable y una lección de competitividad.



Más allá de ese choque y alguna excepción más, los datos hablan por sí solos de la lógica diferencia de nivel que hay entre equipos separados por cinco categorías.

Tras los dos primeros años del formato a partido único, en los que había una pequeña trampa con los equipos de categoría territorial, pues en la práctica ya eran de Tercera por haber ascendido, se abogó por darle la oportunidad a aquellos que no habían logrado eso para no otorgar doble premio.



Una vez iniciaron los equipos plenamente de Preferente, el representante gallego fue el Victoria, que cayó por 0-8 ante el Villarreal en Riazor. La mayoría de los equipos perdieron con claridad, con el Huracán Melilla-Levante (0-8) como resultado más abultado junto al de las ‘cebras’. En el capítulo de derrotas más ajustadas, aparte del ya citado Solares-Espanyol, aparecen sendos 0-3 en un Unami-Alavés y en un Utrillas-Valencia.

Cedió por más goles el Mollerussa ilerdense, pero logró adelantarse e incluso llegó empatado al descanso antes de caer por 1-5 en su feudo, el Camp Municipal d’Esports.



Como resumen global de esa primera temporada, los diez equipos que representaron a Preferente marcaron tres goles y encajaron 52; y solo uno, el Solares, cedió por un tanto de diferencia

No logró nadie perder por la mínima en el curso 2022/23, en el que el Mollerusa repitió participación y gol, en este caso ante el Rayo Vallecano. También lograron marcar el Fuentes zaragozano, el Algar gaditano y el Cazalegas toledano frente a Osasuna, Celta y Real Sociedad, respectivamente. La derrota más abultada fue la del Santa Amalia pacense ante el Villarreal. El equipo amarillo, sin guardarse nada como doce meses antes frente al Victoria, se impuso por 0-9.



Fue la temporada con mejores números para la decena de equipos de Preferente, que en conjunto hicieron cuatro goles y recibieron 42.

Contrastes

Y por último, el curso pasado, el de los contrastes entre las goleadas escandalosas y un par de partidos igualados. Eso sí, fue el más desigual, con dos tantos a favor y 59 en contra de los clubes regionales.



El Getafe le endosó 12 tantos al Tardienta oscense, los mismos que el Betis al Hernán Cortés pacense, que al menos pudo marcar el tanto del honor en la segunda parte. También logró alcanzar la decena de dianas el Alavés ante el Deportivo Murcia (0-10). Esos partidos se jugaron en El Alcoraz, en el Francisco de la Hera y en La Condomina, campos a los que en absoluto estaban acostumbrados, lo que explica en parte la diferencia de goles.



Pero si eso llamó la atención y abrió el debate sobre donde se deben disputar los partidos, también fue destacable la actuación de dos equipos muy competitivos que cayeron por la mínima ante los grandes equipos vascos. lo mismo que hubo grandes victorias también destacaron dos equipos competitivos, que cayeron por la mínima ante los dos grandes equipos vascos. Fueron el Rubí barcelonés frente al Athletic (1-2) y el Buñol valenciano ante la Real Sociedad (0-1).



Sumando el Villamuriel-Rayo Vallecano (0-5) y el Astur-Valladolid (1-4) de las últimas horas, son ya 32 los equipos de Preferente que han caído ante los Primera, con un balance de diez goles a favor y 161 en contra.

Los datos son claros e indican que el San Tirso ya tiene el no. Sabe que su tarea es disfrutar del partido. Y si compite (una vez más), mejor que mejor.