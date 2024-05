Borja: debut, portería a cero y permanencia en el bolsillo

Salvo sorpresa mayúscula en la última jornada de liga -debería perder de goleada ante el Gran Peña y que se dé un resultado similar pero a favor del Rápido contra la Sarriana- el Betanzos consiguió la permanencia en Tercera Federación gracias a la victoria del pasado domingo en el García Hermanos, precisamente, frente al Rápido de Bouzas. El partido tuvo dos protagonistas: el delantero Anthony por marcar el único gol del encuentro y el guardameta Borja por dejar la portería a cero el día de su debut en Tercera.



Borja, que hace dos temporadas jugaba en el Sporting Meicende juvenil, disputó su primer partido en Tercera Federación en la penúltima jornada de liga por la expulsión de su compañero Marcos Souto el pasado miércoles tras finalizar el choque ante el Viveiro en Cantarrana. El cancerbero del Betanzos explicó que “la victoria significa muchísimo para nosotros. Significa casi al 100% la permanencia”.



Para el portero del cuadro betanceiro, las claves para conseguir los tres puntos fueron “tener calma, ser una muralla en defensa y no perder la cabeza en ningún momento”. El Betanzos no había enlazado tres victorias seguidas en ningún momento de la temporada. “No hay secretos; sólo es mantenernos unidos y luchar con el de al lado y ser siempre uno, juegues o no juegues”.



Anthony marcó el único gol del duelo ante el Rápido avanzada la primera mitad. “Recuerdo que recortó y, cuando hizo el regate, ya pensé: esto es gol. A partir de ahí, euforia por todos estos meses luchando todos juntos”.



La permanencia es virtual. “Se celebró como que ya estamos salvados pero aún no es así. Hay que ir a Vigo, ganar y ya nos aseguramos al 100%”.



A Borja le tocó jugar su primer partido de la temporada en la penúltima jornada de liga. “Me notaba más que preparado para jugar. Todos tenían la confianza depositada en mí y eso te hace estar más preparado que nunca”. El entrenador de porteros y Marcos Souto le dijeron que “estuviese tranquilo, que era un partido más como el año pasado o como hace dos y, sobre todo, que lo disfrutase y me divirtiese”.



Primer partido en Tercera y portería a cero. “La verdad es que no sé puede pedir más: debut, portería a cero y casi la salvación. Estoy muy contento por poder ayudar a este gran equipo”, destaca.



Borja Varela reconoce que “mi relación con Marcos Souto es muy buena. Cada día aprendo algo nuevo de él, ya que es un porterazo y me sirve de mucho aprendizaje. Me dijo que me lo merecía más que nadie y me dio un par de collejitas. Se las daré yo cuando lo vea”.



¿Qué portero va a jugar la última jornada contra el Gran Peña? “Aún no lo sé. Esa es una decisión del entrenador. Lo que él decida estará bien decidido y juegue quien juegue lo va a hacer muy bien”, concluye un pletórico Borja.