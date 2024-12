El Bergantiños, con la miel en los labios (3-3)

Un gol que lo cambia todo. Un gol, por si fuera poco, en el minuto 90+8. Si hubiese aguantado sin encajar en el último intento de un Rayo Cantabria que llevaba prácticamente toda la segunda parte en inferioridad numérica, el Bergantiños habría terminado la primera vuelta y despedido el año 2024 en el quinto puesto del grupo 1 de Segunda Federación que da acceso a la fase de ascenso. El equipo carballés hizo lo más difícil levantando un 1-2 en contra con un tanto de Antañón en el 90+3 pero encajó el definitivo 3-3 en el 98.



El Bergantiños, que ganó al Fabril el pasado miércoles también en As Eiroas, registró varias novedades en su once inicial; dos de ellas en la línea defensiva con la entrada de Ángel Bastos por Currás en el lateral derecho y de Iago Martínez por Cristian Moreno como acompañante en el centro de la zaga de Fito. La medular fue la misma con Uzal, Remeseiro y Manu Núñez. En el frente ofensivo, la novedad fue Lucas Antañón, siendo suplente Omar, y llamó la atención la continuidad en el once, en banda izquierda, de un Álex Ramos que sería protagonista al marcar el 1-0 en el ecuador de la primera mitad desde los once metros.



El primer aviso llegó en las botas del lateral izquierdo Tijan. El 23 del Bergan quiso sorprender a Dani Atanes, pero su disparo se marchó bastante desviado. En el 21, llegó la acción del penalti sobre Antañón que, un minuto después, terminaría transformando el arteixán Álex Ramos.



A falta de diez minutos para el descanso, el visitante Quicala, con un golpeo desde el medio del campo, haría el empate sorprendiendo al guardameta Santi Canedo.



El segundo periodo comenzó con malas noticias para el Bergantiños. Ángel Pérez, hombre gol del filial del Racing, con un gran disparo desde la derecha, ponía por delante al Rayo Cantabria, pero el Rayo se quedaría con un futbolista menos tras la expulsión de Gomeza, que vio la roja directa por cortar un ataque de Marcos Remeseiro.



En el 72, Omar empató para el cuadro carballés con un auténtico golazo mandando la bola cerca de la escuadra. As Eiroas empezaba a rugir pero lo mejor llegaría ya en el tiempo de prolongación. Si el de Omar fue de bella factura, qué decir de del 3-2 anotado por Lucas Antañón en el 90+3.



El Bergantiños acariciaba la victoria y acariciaba también el quinto puesto. Jorge Cuesta trató de asegurar con la entrada de un medio defensivo como Molina y un defensa como Diego Rodríguez en el añadido, pero Dani González firmó el que sería definitivo 3-3 en el 90+8. l