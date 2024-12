Oportunidad perdida por el Fabril ante el Bergantiños (2-1)

Una de cal y una de arena. Al Fabril le sigue faltando la regularidad necesaria para optar a ocupar puestos de cabeza. Los fantasmas que persiguen al primer equipo en lo que va de temporada en las acciones a balón parado defensivas se trasladaron a Carballo para provocarle pesadillas al filial. El Bergantiños se impuso por la mínima (2-1) gracias al acierto en dos saques de esquina ejecutados de forma perfecta por un exfabrilista: Marcos Remeseiro. Primero cabeceó Cristian Moreno y después Fito, otro futbolista con pasado en el Dépor para cortar de raíz la reacción del conjunto de Manuel Pablo, que hizo el 1-1 con gol de Kevin de penalti.

No mintió Manuel Pablo en la rueda de prensa previa al partido cuando dijo que tenía a varios de sus futbolistas con sobrecargas musculares. Solo así se explica que, de golpe y porrazo, sentase a su pareja titular de centrales en un encuentro tan importante y exigente como el de As Eiroas contra el Bergantiños. Aarón Sánchez se quedó en el banquillo y el cántabro Óscar Marotías ni siquiera entró en convocatoria. En el centro de la zaga jugaron Alejandro Pereira, inédito esta temporada, y Damián Canedo, lateral izquierdo el pasado sábado frente al Laredo. En los laterales actuaron el juvenil Samu Fernández en la derecha e Iker Vidal en la izquierda. El resto del once inicial no registró grandes novedades -con Alberto en la portería, Kike y Alfaro en la medular, Guerrero en la derecha, Luisao en la izquierda y Kevin como uno de los delanteros- más allá de la entrada, de nuevo, al equipo tituilar del punta Darío Germil.

En el Bergantiños, solo una novedad respecto al equipo de las últimas semanas, siendo suplente el extremo vigués Lucas Antañón y entrando al once Álex Ramos, uno de los comodines de Jorge Cuesta que puede jugar tanto por dentro como por fuera y, contra el Fabril, ocupó el extremo izquierdo del habitual 1-4-3-3 aunque con la tendencia lógica de abandonar la banda para ocupar zonas más interiores. De hecho, el arteixán fue uno de los futbolistas del Bergan que más quiso la pelota en la primera mitad, aunque sin llegar a generar peligro real sobre la portería de Alberto.

El Fabril fue el equipo que tuvo más presencia en campo contrario en los primeros diez minutos. Uno de los jugadores que fueron novedad en el once inicial de Manuel Pablo, el delantero Darío Germil, protagonizó dos llegadas a zona de peligro, pero el exfutbolista de Compostela y filial del Betis, entre otros equipos, demostró su falta de confianza en la primera vuelta de esta temporada. Darío, que ha participado en 14 partidos y ha sido titular en diez como punta de lanza, no ha sido capaz de perforar la portería contraria en ninguna ocasión y es algo que se nota en sus acciones ofensivas.

El primer contratiempo con el que se encontró el filial blanquiazul estuvo, dónde si no, en el lateral derecho. Con las bajas conocidas de Quique Teijo y del juvenil Pablo García, los habituales en esa posición en la primera parte de la temporada, Manuel Pablo no quiso forzar a la pieza que actuó en esa posición frente al Laredo el pasado sábado, un Álvaro Mardones que disputó los 90 minutos después de estar fuera del equipo varias semanas por lesión. La elección del técnico canario fue el juvenil de segundo año Samu Fernández. Su posición natural es la de central, pero ya sabe lo que es jugar en el lateral con el Fabril. La maldición de esa posición se puso de manifiesto a los diez minutos. En un balón dividido con Fito, canterano del Dépor y zaguero en la actualidad del Bergan, Samu sufrió un dolor en la rodilla que le obligó a pedir el campo. Mardones al campo.

El Bergan, que alternó posicionamientos variando a 1-4-4-2 en defensa con Manu Núñez y Uzal por dentro, Remeseiro en la derecha, Ramos en la izquierda y Omar y Pachón como delanteros para tratar de dificultar la salida de balón del Fabril, fue tomándole poco a poco el pulso al partido y, sobre todo, haciendo sentir más incómodo a un filial del Dépor que fue perdiendo profundidad y presencia en campo contrario a medida que transcurrían los minutos.

La tarde estaba fea en As Eiroas. Cada vez llovía más y el viento -a favor del Fabril en la primera mitad- dificultaba, fundamentalmente, la precisión en los pases aéreos. El Bergantiños tomó ventaja en el marcador aprovechando una de sus armas, el balón parado, y el poderío en ese tipo de acciones de uno de sus especialistas, Cristian Moreno. La opción fue doble para el equipo de Jorge Cuesta, que ejecutó en corto en primera instancia desde el costado derecho hasta conseguir que la pelota saliese de nuevo por la línea de fondo. En el segundo intento y desde la misma esquina, Marcos Remeseiro lanzó de forma directa buscando el corazón del área y encontró la cabeza de un Cristian Moreno que, tal vez, remató demasiado cómodo lejos del alcance de un Alberto Sánchez que solo pudo ver cómo el esférico acababa arañando la red pegado a su palo derecho.

La primera mitad terminó con una intención de gol por parte de cada equipo aunque sin éxito. En el 40, tras arriesgar en salida de balón, el Bergantiños consiguió dejar a Omar en situación de uno contra uno desde el medio del campo, pero el atacante del cuadro carballés se precipitó tratando de finalizar prácticamente desde el círculo central en lugar de medirse en carrera con su par, que no tenía ayudas. Ya en el añadido, una acción iniciada por Germil terminó con un gran pase dentro del área de Kevin devolviéndole la bola, pero el '9' blanquiazul tardó centésimas en finalizar con la zurda y Tijan le tapó el tiro.

Al filo del cuarto de hora de la segunda mitad hubo una ocasión con peligro en las dos áreas. El primer aviso fue del Fabril en una acción por la banda izquierda en la que Kevin profundizó sin que Cristian Moreno llegase a evitar su entrada al área. El delantero burgalés dio el pase de la muerta para Guerrero, que volvió a encontrarse con su sombra, Tijan, evitando el remate a gol. En el contraataque, Remeseiro habilitó con un gran pase en profundidad a Pachón, que cabalgó por la derecha y sacó un tiró duro pero demasiado centrado que neutralizó Alberto.

Acto seguido, doble sustitución en cada equipo: Antañón y Musy por Ramos y Pachón en el Bergan y Aarón por Pereira y Fabi por Darío en el Fabril pasando Luisao a la mediapunta y Kevin a delantero.

En el 68 y después de una acción técnica brillante de Kevin en la frontal, Cristian Moreno derribó a Luisao cuando enfilaba a Santi Canedo. Penalti y octavo gol de Kevin en Liga.

Parecía que el partido se ponía de cara para el Fabril, que mostraba mejores sensaciones que en el primer tiempo, pero un nuevo córner milimétrico de Remeseiro castigó de nuevo al Fabril. En el minuto 74 fue Fito el que cabeceó a la perfección y cruzado desde el primer palo sorprendiendo a Alberto y dando ventaja de nuevo al Bergantiños, que sería definitiva a pesar de los intentos sin éxito del Dépor B.