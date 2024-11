Bergantiños y Compostela se citan en un derbi en As Eiroas

La derrota del pasado domingo en el anexo del José Zorrilla ante el Valladolid Promesas (1-0 y con polémica por un penalti no señalado en el área del filial pucelano) no empaña el gran inicio de temporada de un Bergantiños que esta tarde (17.00 horas) recibirá en As Eiroas al Compostela, que ocupa puesto de playout y que el próximo miércoles disputará la final de la Copa Federación frente al Extremadura.



A pesar del resultado negativo en el último partido, el Bergan se presenta en la jornada 11 en el quinto puesto, que da acceso a disputar la fase de ascenso a Primera Federación.



Jorge Cuesta, entrenador del conjunto carballés, no podrá contar, para el derbi frente al Compos, ni con el central Cristian Moreno ni con el delantero Pablo Longo, que sufrió una grave lesión de rodilla y estará varios meses apartado de los terrenos de juego. “Esperamos dar continuidad a la buena dinámica de juego y, lógicamente, tratando de que se traduzca en un resultado positivo. En esta categoría es muy importante no estar varias semanas sin puntuar porque los rivales que vienen por detrás siempre consiguen sumar”, destaca el técnico.

Compostela



Antón Permuy, técnico del Compostela, apunta, del Bergantiños, que es muy buen equipo. “Está haciendo las cosas bien, tiene jugadores competitivos, dinámicos y están en un momento de confianza alto a pesar de la derrota en el campo del Valladolid Promesas. Será un terreno diferente al habitual por ser artificial, va a ser un partido muy complicado pero estamos preparados para afrontarlo”. El míster del Compos añade que el Bergan es el equipo más goleador y es muy compensado. “Tiene un medio del campo de mucho nivel y por fuera está haciendo mucho peligro en ambas bandas. Es equipo muy completo que está en un momento muy bueno de forma”.