El ‘Bergan’ gana y mira al playoff tras sumar su cuarta victoria seguida

José Manuel Martín. ADG Ávila

Las lluvias y las rachas de viento de los últimos días por la borrasca Jana hicieron que estuviera en duda la disputa del Real Ávila-Bergantiños.



Aún así, el choque se celebró y Cristian Moreno, de cabeza, a la salida de un córner, dio los tres puntos a un Bergantiños que empieza a soñar con los puestos de playoff tras enlazar cuatro victorias consecutivas.



La nota negativa la pusieron los insultos racistas que cierto sector de la grada local profirió a Omar Ouhdadi, denunciados por el Bergantiños y que también condenó el Ávila.



Prolongar la buena racha de resultados no parecía una tarea fácil para los hombres de Jorge Cuesta, tanto por el rival que tenía enfrente, a pesar de que el cuadro abulense, tercer clasificado, no pudo contar con su máximo artillero, Mario Rivas, como por el estado del terreno de juego. La pelota se movía por el centro del campo y ninguno de los dos conjuntos lograba imponerse al otro, por lo que no llegaron oportunidades de gol. A punto estuvo Omar, en una de las primeras acometidas del equipo carballés, de aprovechar un error defensivo, aunque su control no fue bueno y no pudo chutar.



Con el terreno de juego tan encharcado, el balón parado se convirtió en un recurso muy jugoso para ambas escuadras, y el conjunto bergantiñano fue el que mejor supo aprovecharlo. Botó un córner en corto el elenco de Cuesta para seguidamente colgarlo al punto de penalti y Álvaro hizo una intervención extraordinaria para detener el primer remate, pero el despeje le cayó a Cristian Moreno a escasos metros de la portería y, de cabeza, materializó el que sería definitivo 0-1.



Poco después, Trigo no pudo ampliar la ventaja en un error del guardameta local. Álvaro se durmió al entregarle el esférico a su compañero, Trigo le arrebató la pelota y, a portería vacía, no acertó a disparar entre los tres palos. Pese a los cambios que hizo el Ávila, el equipo carballés entró mejor a los segundos 45 minutos, recuperando muchos balones en el campo rival. En uno de esos robos, Trigo puso un centro peligroso que no llegó a encontrar rematador.



Con el Bergan pisando el área rival y el conjunto abulense sin síntomas de mejoría, ambos entrenadores decidieron dar entrada a varios jugadores de refresco. El Bergantiños apostó por defender presionando en vez de encerrándose cada vez más, y eso provocó que el conjunto abulense no encontrara la manera de chutar a portería. Ya son cuatro victorias seguidas, dos de ellas a domicilio, las que enlaza el Bergantiños, que comienza a ver con ojos de deseo los puestos de playoff de ascenso, que tiene a dos puntos. Si quiere prolongar su buena racha tendrá que doblegar el próximo domingo en As Eiroas al Valladolid Promesas.