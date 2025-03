El Bergan se enfrenta al Pontevedra con el playoff como realidad

Quién se lo iba a decir al Bergantiños hace mes y medio, cuando estaba en puestos de descenso, pero gracias a seis victorias consecutivas la situación ha cambiado tanto que, tras la derrota de ayer del Fabril, tiene una oportunidad de situarse quinto, en la zona de playoff de ascenso a Primera Federación. Para ello, deberá hacer valer la fuerza de As Eiroas ante el rival más duro, el líder Pontevedra.



Ya virtualmente salvado tras enlazar triunfos ante Salamanca UDS, Laredo, Gimnástica de Torrelavega, Ávila, Valladolid Promesas y Compostela, el conjunto de Jorge Cuesta quiere jugar ahora la baza de la ilusión. El sueño de un recién ascendido que está mirando a la cara a todos los equipos de la Liga y que tiene opción de hacer historia.



Su técnico, Jorge Cuesta, cuenta con toda la plantilla tras recuperar a Kensly, que la semana pasada no pudo jugar por sanción. Tiene un amplio abanico de opciones, pero no se va a mover mucho de la base que tan buenos resultados le está dando, y donde las únicas pequeñas dudas están en los laterales y la delantera.

Por su parte, el Pontevedra viene espoleado tras los dos últimos partidos, en los que sacó seis puntos a un Numancia al que ya ve a siete, lo que le afianzó al frente de la tabla, en la única plaza que permite ascender directo. Dos triunfos claves que llegaron ante el propio conjunto soriano y frente al Coruxo mientras el equipo de Los Pajaritos caía frente al Escobedo. Su único lunar en 2025 son los partidos fuera de casa, donde aún no ha ganado.

Así lo ve Cuesta

Como antes de cada partido, el técnico del Bergantiños hizo su valoración. “Ha sido otra buena semana, porque la racha está siendo muy positiva y duradera. Para el trabajo diario es lo mejor que puede pasar. Los objetivos de principio de curso están cumplidos”, inició.



“Es el partido más complicado que nos queda, pero también el que más ganas tenemos de jugar por todo lo que conlleva, por la situación en la que estamos ambos. También por el ambiente que entendemos que se va a vivir con la gente que van a traer y con la que vamos a tener nosotros. Va a ser un clima parecido al día de la Copa del Rey, con el campo lleno”, pronosticó.



Con respecto al juego, cree que deberán manejar todas las facetas: “Nos harán sufrir más de lo que nos gusta porque no tengamos el balón y debamos intentar hacerles daño de otras formas, pero estamos mentalmente preparados para ello”.