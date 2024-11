Autocrítica en los atacantes del Betanzos ante el atasco

Son muchos los factores que influyen para que un equipo esté en la zona baja y el caso del Betanzos no es diferente, pero hay uno que sobresale por encima del resto, la falta de gol. Y es que el equipo ahora entrenado por Claudio Corbillón es, junto al Valladares, el que menos marca en el grupo 1 de Tercera Federación.



Tan solo ha perforado la portería contaria en siete ocasiones, con cinco protagonistas distintos. Ángel, Sito, Dani Pájaro y Álex Delgado llevan una diana; mientras que Juan de Dora es el máximo artillero con tres tantos.



Como dato curioso, la pasada jornada se encontraba en descenso y cayó frente al Somozas (0-1), pero pese a ello ha salido de esa zona al caer goleado el Barbadás frente a la Sarriana (5-0).



El equipo lleva en la zona baja desde principio de temporada y eso llevó a Garrido, presidente del club, a tomar la decisión de destituir a Álex Suárez, el hombre que ayudó a lograr la permanencia el pasado curso con una gran racha final. Desde la llegada de Corbillón, el equipo suma cuatro puntos de nueve y ha marcado tres goles, por lo que ha mejorado algo la media.



En la mitad de partidos de lo que va de Liga, el Betanzos se ha quedado sin batir al portero rival. Más allá del choque ante el Somozas, no lo logró en las tres primeras jornadas ante Racing Villalbés, Polvorín y Barbadás, ni en la séptima frente al Valladares, día del último partido de Suárez.



Sí lo consiguió en las victorias frente a la UD Ourense (1-0) y Boiro (1-2), en el empate contra el Villalonga (1-1) y en las derrotas frente a Atlético Arteixo (3-1) y Arosa (2-3). Datos que muestran que solo en dos ocasiones ha hecho más de un gol.



Juan de Dora entiende que a veces falla el acierto, pero no esconde que no en todos los partidos han generado lo suficiente. “Ambas son razóns, pero sen ir máis lonxe ante o Somozas contabilizo unha sola ocasión”, señala.



En lo individual, está centrado en seguir aportando. “Creo que hai cousas a mellorar, pero estoume a adaptar pouco a pouco ao novo adestrador”.



Una aclimatación que ve fácil para sus compañeros de delantera, en su mayoría nuevos en el club. “É rápido polo bo grupo que temos”, asegura.

Poco a poco

Iván Amigo ‘Ipi’ y Álex Pais ‘Sito’ son dos de esos. Se encuentran bien en el equipo, pero quieren aportar más.

“En algunos partidos tenemos un montón de ocasiones, como el día del Arosa o del Arteixo, pero no tenemos acierto; y otros (Villalbés o Somozas) es por falta de ocasiones. Sea como sea, confío en que le podamos dar la vuelta a esta situación, ya que tenemos jugadores con gol”, explica Ipi.



¿Está satisfecho? “El comienzo no está siendo del todo como a mí me gustaría, pero estoy teniendo minutos, he sido titular cinco veces, tengo ocasiones y me siento cómodo en el equipo. Espero empezar pronto a ayudar más con goles y asistencias”, contesta.



Un Ipi que tiene 22 años y que proviene del Miño. “Todo mejora un poco respecto a Preferente. Te encuentras a defensas mas rápidos y físicos, mejores porteros, etc. Se nota un plus. Por ejemplo hay menos errores defensivos y más acierto en acciones importantes, lo que hace que sea más complicado marcar un gol o realizar una buena jugada”, reflexiona el ferrolano.



Por su parte, Sito confirma que más allá del partido ante el Somozas, no es un problema de ocasiones. “En la mayoría de partidos tuvimos muchos acercamientos. Quizá nos está faltando un punto de tranquilidad en tres cuartos de campo”, razona el ex del Arteixo.



“La adaptación ha sido fácil desde el primer día. Tanto el ambiente en el vestuario como la confianza que me dio Álex en su dia, y ahora Claudio, me ha ayudado”, desvela el extremo de 24 años.



La temporada pasada hizo dos goles y esta lleva una. Cifras que quiere aumentar. “Yo sé que puedo dar mucho más. Nunca fui un gran goleador, pero por mi posición en el campo tengo que mejorar mis números en cuanto a goles. Al fin y al cabo, los jugadores qus son determinantes arriba son los que marcan la diferencia”.