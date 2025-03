As Eiroas, único entre los 90 campos de Segunda Federación

La Segunda Federación está compuesta por 90 equipos con sus correspondientes campos y en ninguno de ellos se ven tantos goles como en As Eiroas, feudo del Bergantiños. Con una media de 3,43 tantos por encuentro, todo aquel que se acerque a Carballo sabe que va a vivir emociones fuertes.



El Bergantiños es, al mismo tiempo, el equipo que más goles marca y el que más encaja como local de su Liga, con 25 a favor y 23 en contra (48 en total) en catorce partidos. En su grupo, ese registro está muy lejos del de cualquier otra formación, ya que la siguiente es el Salamanca UDS, que con 19 goles a favor y 21 en contra lleva 40 en el cómputo global. Por poner en contexto un ejemplo contrario, en Guijuelo solo se han visto 18 dianas.



En lo que se refiere al grupo 2, las marcas más destacadas se ven en el campo de Santa Ana, del Utebo, y en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, donde juega el Deportivo Aragón. Ambos conjuntos llevan 44 goles en su campo entre los marcados y los encajados.



En el grupo 3, el Municipal Nou Sardenya, del Europa, es la instalación en la que más veces ha acabado el balón en el fondo de la red. Un total de 43 veces, entre los 27 goles que han marcado los barceloneses del barrio de Gracia y los 16 que han recibido.



En el grupo 4, es el Anexo al Estadio de los Juegos Mediterráneos, feudo del Almería B, donde más goles se han visto hasta el momento. Una cifra, de 36 dianas, muy alejada de la que contabiliza el Bergantiños.

El grupo 5 es en el que se encuentra el equipo que más se aproxima a la cifra de goles de As Eiroas. Se trata del Navalcarnero, que lleva en casa 25 goles a favor y 20 en contra, lo que hace un total de 45. Al Bergan le restan tres choques —si no juega playoff o playout— por delante en As Eiroas, frente a Pontevedra, Langreo y Escobedo.