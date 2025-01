Ángel Cano: “Soy un central duro que en muchas acciones va al límite”

Llegó un miércoles a Carballo y el domingo siguiente disputó su primer partido oficial con el Bergantiños. El central Ángel Cano Moro (Valencia, 1995) ha aterrizado en el mercado de invierno para apuntalar la línea defensiva del equipo de Jorge Cuesta, que ha encajado seis goles en los tres primeros encuentros de 2025.

En el primer partido de Ángel Cano con el Bergantiños, derrota por 3-0 ante el Avilés.

No fue el debut soñado, pero el resultado es engañoso porque merecimos bastante más. Hicimos méritos para marcar algún gol, pero tres acciones a balón parado decantaron el partido para el Avilés. Queda mucho, prácticamente toda la segunda vuelta, y tenemos que seguir trabajando.

Los tres goles fueron muy similares.

En estas categorías, las acciones a balón parado son muy claves. Es importantísimo estar muy atentos tanto en las jugadas a favor como en contra porque pueden marcar la diferencia en los partidos. Los tres goles llegaron por fallos de concentración. En esta liga hay que mantenerla alta los 90 minutos porque cualquier error te pasa factura.



¿Se pueden extraer conclusiones positivas del partido en Avilés?

De las derrotas siempre se aprende y siempre se sacan conclusiones. En este caso, tenemos claro que no podemos volver a cometer los errores en la defensa del balón parado que tuvimos contra el Avilés.

Ángel Cano llegó la semana pasada a Carballo y en su primer encuentro con el Bergantiños ya fue titular.

No voy a mentir, la decisión del míster me sorprendió un poco porque empecé a entrenar con el equipo el miércoles y veía un poco pronto la titularidad, pero, por mi parte, encantado. Yo hago lo que me piden, aunque es cierto que es una decisión llamativa porque el equipo venía haciendo las cosas bien.

La decisión de Jorge Cuesta tiene más sentido teniendo en cuenta que venía de jugarlo todo con la Peña Deportiva.

Sí, me fui de la Peña Deportiva porque no estaba a gusto en Ibiza. Hablé con el míster, le pedí salir y fue comprensivo conmigo. A partir de ahí busqué un proyecto que me llamara la atención y el del Bergantiños fue el que más me convenció.

En su primer partido formó pareja con Cristian Moreno en el centro de la defensa.

Sé que lleva muchos goles. Es el defensa más goleador del grupo. Llevo poco tiempo en el equipo, pero he tenido compañeros que han coincidido con Cristian en otros clubes y me han hablado muy bien de él. Es muy buen central y seguro que nos entenderemos todavía mejor con el paso de los partidos si tenemos la oportunidad de seguir coincidiendo.

¿Conocía a alguno de sus nuevos compañeros?

Coincidí con Omar de habernos enfrentado la temporada pasada cuando él estaba en el Manresa, pero no conocía a ninguno más.

¿Qué equipo se ha encontrado?

Me parece que hay un muy buen equipo de gente joven que tiene ambición por querer hacer las cosas bien y seguir creciendo en el fútbol. Por la juventud y por las ganas que hay, estoy seguro de que el Bergan de final de temporada va a estar mucho mejor que ahora. A nivel humano, todos me han recibido muy bien y me están haciendo mucho más fácil la adaptación.

¿Y a nivel de juego?

Me he encontrado un equipo joven y alegre con ganas de jugar al fútbol y de llevar a cabo la propuesta del míster.



¿Qué le aportará al Bergan?

Puedo aportar experiencia, contundencia defensiva y las pausas que necesita el equipo para que los partidos no sean tan ida y vuelta como ha podido suceder en algunos momentos de la temporada.

En 15 partidos con la Peña Deportiva vio cuatro amarillas y dos rojas.

Me considero un central duro que en muchas acciones va al límite, pero eso no lo veo como algo negativo. A los equipos les viene bien tener defensas contundentes.

¿Qué le llamó la atención del Bergantiños?

Me decanté por el Bergantiños porque es un club muy familiar que promete todo lo que cumple. Hay un buen equipo que juega bien al fútbol, pero se han puesto en contacto conmigo para reforzar la parcela defensiva por los goles encajados y, sinceramente, creo que hay mimbres para estar más arriba en la clasificación.

Ha pasado de jugar en un equipo de Ibiza a trasladarse a Galicia.

Sé que ha sido un cambio muy importante para mí, pero me convenció mucho el interés que tuvo el club por traerme. Valoro mucho eso a la hora de tomar una decisión sobre mi futuro.

¿Cómo fue la negociación?

Darío, el director deportivo del Bergan, se puso en contacto con mi representante y, desde el primer momento, notamos mucho interés por parte del club. Hubo buena sintonía en todo momento y al final pudo darse el fichaje.

¿Conocía a Jorge Cuesta?

No, no conocía al míster. Me parece un entrenador que hace todo lo posible para que el equipo mejore. Los entrenamientos son largos e intensos, con sesiones de vídeo y con mucho trabajo táctico.

¿Qué le pide su nuevo entrenador a nivel futbolístico?

La verdad es que, por el momento, hemos hablado poco, pero quiere que aporte experiencia, contundencia y que intente hacer al equipo más sólido de lo que ha sido hasta el momento.

A sus 29 años, Ángel Cano asegura que está en el mejor momento de una carrera desarrollada sobre todo en la Comunidad Valenciana. “La edad me parece la perfecta para jugar al fútbol y más teniendo en cuenta todo lo que he aprendido y que me ha hecho ser mejor a nivel de inteligencia y de toma de decisiones. Y a nivel físico, con estos años, es cuando mejor estás”, asegura.

Ha estado en trece equipos en once años.

Cuando un jugador intenta crecer en el mundo del fútbol siempre tratar de buscar el mejor sitio para poder progresar y el interés que pueda mostrar un club en ti es lo que te hace tomar las decisiones.

¿Por qué dejó la Peña Deportiva a mitad de temporada si lo estaba jugando todo?

No me encontraba bien emocionalmente y había factores que no me hacían estar al 100%. He de decir que el míster de la Peña Deportiva confió mucho en mí porque apostó a pesar de que la temporada pasada sufrí una lesión importante que me tuvo alejado de los terrenos de juego varios meses. Intenté hacer todo lo que pude en la primera vuelta, pero en las últimas jornadas del año ya no me veía bien.

¿Le ha creado reticencias As Eiroas?

¿La superficie? No, para nada. Estoy más acostumbrado a jugar en campos de hierba artificial que natural y, de hecho, creo que mi rendimiento es mejor en campos sintéticos.

¿Qué club se ha encontrado en Carballo?

El Bergantiños me parece un club muy familiar que me ha recibido con los brazos abiertos. Todo el mundo es muy afable y todo lo que pides intentan dártelo. Tanto Darío, como el presi, el utillero, los directivos... Todos son personas muy cercanas.

¿Con qué objetivo ha llegado al Bergan?

A día de hoy, hablar del playoff como objetivo sería mentir porque estamos más cerca de la zona de descenso, pero creo que hay equipo para crecer y para terminar la temporada más arriba en la clasificación.

¿Y la meta personal de Ángel Cano?

Soy muy ambicioso. Quiero ayudar al equipo para que no encaje tantos goles y que pueda estar lo más arriba posible. Si eso nos hace jugar el playoff, bienvenido sea.

¿Tiene ganas de jugar en As Eiroas?

Sin duda, quiero conocer el ambiente de los partidos en casa y, sobre todo, poder dar una alegría a nuestra afición.

¿Cómo se está adaptando a Galicia?

Vivo en Carballo con mi novia y el cambio que más notamos es el de la temperatura porque venimos de un clima mediterráneo, pero nos encanta lo que empatiza la gente. Cualquier persona que te habla es muy amable.