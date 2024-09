Álex Pachón: "No he venido de Barcelona a Galicia para pasar el rato"

La posición de ‘9’ en el Bergantiños tiene grabado el nombre de Álex Pachón (Esparreguera, Barcelona, 2000). Al menos, así lo ha sido en las tres primeras jornadas de liga. El delantero, que jugó un partido de Copa del Rey con el Girona ante el Real Madrid, aterrizó este verano en Carballo.

Una pena que la primera entrevista sea después de una derrota.

Fue un partido en el que ninguno de los dos equipos estuvo cómodo en el campo. Se marcaron los dos primeros goles después de saques de banda y parecía que nos íbamos con un empate que nos sabía a gloria, pero en la última jugada nos marcaron el 2-1 y nos fuimos jodidos.

Duele más que el gol de la victoria del Coruxo llegase en el minuto 92.

Estuvimos muy cerca de conseguir un empate fuera de casa, que siempre es un resultado positivo, pero no pasa nada. Intentaremos conseguir los tres puntos esta semana y ojalá sea así.

El Bergan estuvo más cómodo en las dos primeras jornadas. ¿Qué cambió ante el Coruxo?

En los primeros 20 minutos estuvimos bien, pero el Coruxo se ajustó bien, nos cerró la salida de balón, nos presionó bien y, a partir de ahí, nos costó progresar. Llevamos pocas jornadas, somos diez jugadores nuevos y seguiremos mejorando. Esperemos que esta semana nos vaya mejor.

¿Qué les ha comentado Jorge Cuesta después de la derrota?

Como nos costó salir con el balón jugado desde atrás hemos incidido en ese aspecto durante esta semana para que cuando llegue el siguiente partido estemos preparados y podamos tener una salida limpia, que es lo que nos gusta.

Lo positivo del partido, el primer gol de la temporada de Álex Pachón.

Tanto el míster como el club me habían transmitido confianza aunque no llegasen los goles, pero los delanteros vivimos de esto porque es lo que nos da confianza. Aun así, lo importante es ganar los partidos y sumar puntos marque o no.

Ni se lo pensó cuando se encontró el balón.

Fue un rechace y había que pensar rápido. Se dio que el balón fuera a la escuadra y, obviamente, estoy contento por ello.

¿Acostumbra a marcar ese tipo de goles o es otro tipo de delantero?

Siendo sincero, de estos goles he marcado pocos. Me considero un tipo de delantero muy potente al espacio. La mayoría de mis goles son con pases al espacio. En ese tipo de situaciones es como me siento más cómodo.

Por lo que parece, Pachón no es el típico de punta de área oportunista sino que aporta mucho más trabajo al equipo.

El míster nos pide que todos mordamos y yo no soy el único que lo hace. Todo el equipo va a una e intentamos que los rivales se sientan incómodos.

Cuatro puntos de nueve posibles no es una mala cifra para un recién ascendido.

Nosotros siempre queremos ganar, pero en Coruxo no se nos dio. Es cierto que la puntuación no está mal, pero queremos seguir mirando hacia arriba.

La elección parece sencilla. ¿El mejor partido hasta el momento ha sido el de As Eiroas contra el Avilés?

Sí, contra el Avilés el partido nos salió a la perfección tal y como lo habíamos trabajado durante la semana.

Si hay que elegir un partido para ganar, ¿mejor el de casa?

Delante de nuestra afición siempre es más bonito ganar y esperamos poder darles más alegrías y que se puedan divertir con nuestro juego.

El sábado visita As Eiroas el Numancia, líder y uno de los grandes favoritos.

Es uno de los favoritos pero la Segunda Federación es una liga muy complicada. Todos los partidos son muy igualados y nosotros iremos a intentar sacar los tres puntos.

¿Ilusiona a un recién ascendido jugar contra un histórico?

Sabemos que el Numancia tiene muy buenos jugadores, pero nosotros saldremos a morder como en cada partido y esperemos que salga bien.



¿Ante este tipo de rivales el Bergan será más conservador?

La propuesta es jugar y, como nos explica el míster, debemos ser atrevidos independientemente de contra quien juguemos.

¿Qué sensaciones le está dejando el Bergantiños en las primeras jornadas?

Tanto dentro como fuera del campo el equipo es espectacular y no me refiero sólo a los jugadores sino también al cuerpo técnico. Hay una infraestructura en Carballo con la que podamos trabajar muy bien y nos estamos adaptando a ello.

El Bergantiños ha empezado la temporada mostrándose como un equipo de propuesta muy alegre.

Lo que entrenamos cada día es que nuestra propuesta sea alegre y que la gente se divierta y salir desde atrás con el balón para tratar de generar más ocasiones.

En ocasiones, los damnificados en las propuestas con salida de balón en corto son los delanteros al tardar más tiempo en participar en las jugadas.

Me siento cómodo con todo lo que me pueden pedir los entrenadores. Creo que soy bastante versátil y que me adapto a diferentes modelos.

Álex Pachón no es el único jugador que ha llegado procedente del Manresa. ¿Le ha ayudado a adaptarse que también esté Omar en el equipo?

Cuando ya has coincidido con un compañero sabes cómo juega pero, en general, diría que todos los futbolistas del equipo nos estamos compenetrando muy bien.

¿Le ha sorprendido alguno de sus nuevos compañeros?

La verdad es que me encanta Manu Núñez. Es mi jugador favorito. Las pelea todas, le da mucho sentido al juego, le gusta atacar mucho y eso es algo que me encanta.

¿Cómo surgió fichar por un equipo de la otra punta de España de su ciudad?

Contactó Darío conmigo, tuvimos varias llamadas y me explicó la propuesta del club. Me transmitió que el Bergantiños tiene ambición y quiere crecer.

Una de las premisas de la dirección técnica del Bergantiños para esta temporada era fichar futbolistas con hambre.

He tenido mis momentos en categorías más altas cuando era más joven y ahora vengo de un año complicado. No he venido de Barcelona a Galicia para pasar el rato.

Álex tiene 24 años, pero ya ha estado en Girona, en Las Palmas, en Granada...

He conocido muchos clubes, a muchos compañeros, a muchas personas en general y ahora diría que estoy en una etapa en la que vuelvo a empezar.

¿Tiene algún momento de su carrera grabado?

El momento inolvidable fue el debut con el primer equipo del Girona. El fútbol es así y hay que seguir hacia delante.

Juega en el Bergantiños, en un campo de césped artificial, pero no hace mucho coincidió en un terreno de juego con Ramos, Kroos, Benzema...

Fue un día súper bonito y un recuerdo que nunca olvidaré. Ahora estoy jugando en el Bergantiños, pero todavía soy joven y mi idea es mirar hacia delante.

¿Necesitaba emprender un nuevo camino?

Quería salir de Barcelona y me siento súper cómodo y súper feliz en el Bergantiños. Estoy adaptado y espero que sea una gran temporada para todos.

¿Qué objetivos se marca a nivel personal esta temporada?

Superar los ocho goles que marqué en Las Palmas pero, sobre todo, que al equipo le vaya bien porque, si eso sucede, a todos nos irá bien.

¿Cómo le va la vida en Galicia?

Hace más frío que en Barcelona pero justo esta semanita se está muy bien, con sol y buena temperatura. Estoy muy contento tanto con los compañeros que viven en Carballo como los que son de A Coruña. Solemos quedar todos los días para tomar algo y pasarlo bien.

¿A qué dedica su tiempo libre?

Entrenamos por las mañanas y hacemos gimnasio también en el campo. Mi idea es matricularme en el curso de entrenador.

¿Qué es lo que más echa de menos de su tierra?

La familia y los amigos de toda la vida que tengo allí. Mi padre viene este domingo a verme porque pensaba que jugaríamos el domingo y no podrá ver el partido pero se quedará unos días.

¿Vive solo o con algún compañero?

Vivo con Omar. Como ya nos conocíamos del Manresa, le comentamos al club si nos podría poner juntos y yo estoy encantado.

¿Qué es lo que más le gusta de la zona?

La playa de Razo. Aunque el agua está un poco fría, me gusta mucho.

¿Y de comida gallega?

Suelo tomar el pulpo cuando es el mercado en Carballo y me gusta mucho.