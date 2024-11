Álex Delgado: "Estoy trabajando duro para poder volver al Dépor"

El Betanzos consiguió ante el Boiro su segunda victoria de la temporada. Uno de los grandes protagonistas del partido fue el venezolano Álex Delgado. El extremo de 19 años cedido por el Deportivo marcó el gol del triunfo en Barraña el pasado viernes.

Sobre el 1-2 ante el Boiro, Álex resalta que "es un resultado muy importante por la situación en la que estamos actualmente. El equipo tiene menos puntos de los que se merece, pero entras en una espiral de no ganar y cuesta salir. Cada partido es una final para nosotros".

Sobre el encuentro del pasado viernes en Barraña reconoce que "como dijo Claudio antes de empezar, lo bonito del fútbol es que muchas veces mereciendo ganar pierdes y otras mereciendo perder ganas. El Boiro tuvo un penalti a favor, falló una ocasión en la línea de gol y tuvo otra al larguero muy clara, pero fuimos un bloque sólido y teníamos muy claro lo que debíamos hacer. El partido estaba muy trabajado y tuvimos la pizca de suerte necesaria para llevarnos los tres puntos que nos faltó en otros partidos. El Betanzos se llevó los tres puntos merecidamente, pero también hubiese sido merecido el empate o la victoria del Boiro".

El gol de la victoria del Betanzos fue de Álex Delgado. "El Boiro tiene un remate de Sylla al larguero y en esa recuperación sale Casariego por la banda derecha, Juan de Dora hace un corte hacia la banda, recibe el balón y centra. Me lanzo con fe, consigo contactar con la pelota y acaba dentro. El mérito en el gol es de Juan porque su centro es una locura".

Era el 1-2 que acabaría dando los tres puntos al Betanzos. "Mis compañeros me dijeron que la celebración fue muy de muñeco del FIFA, que parecía un robot celebrándolo, pero fue de total alegría, muy natural. Me levanté y lo primero que hice fue abrazar a Juan, que me dio un pase perfecto. La dedicatoria es para mi padre. Cuando algo me hace feliz siempre pienso en mi hermana, pero en esta ocasión mi padre estaba en la grada. He pasado unos meses duros y mi padre siempre ha estado a mi lado".

El del pasado viernes fue un gol especial para Álex Delgado. "Es el primero con el Betanzos y el primero en Tercera Federación. Más que importante es especial. Es un granito de arena, pero tengo que aportar muchos durante la temporada para que el objetivo se cumpla".

Desde la llegada de Claudio Corbillón al Betanzos ha sido titular en los dos partidos. "El míster me ha dado mucha confianza e intento responderle en cada entrenamiento, en cada partido, en cada aspecto que esté en mi mano para que pueda apreciar que esa confianza está justificada. Me pide que sea une extremo que le sume cosas, que ponga centros, que reparta asistencias, que meta goles. En defensa, que es el plano que hemos trabajado más a conciencia, quiere que sea lo más ordenado posible y que tenga muy claro el plan de partido. Cada jornada es una final para nosotros y siempre hay que dar lo máximo sin dejarse nada".

Álex Delgado cerró su etapa juvenil el pasado 30 de junio. "Esta temporada está siendo de aprendizaje. Llegué al Betanzos el último día de agosto y estoy adaptándome. La categoría me ha sorprendido para bien. Existe una creencia popular de los equipos de esta Liga juegan al 'patadón', de que no hay nivel futbolístico, pero los rivales, incluidos los de la parte baja como Arteixo, Villalonga, Valladares o Boiro me han llamado la atención porque quieren jugar bien. Cuando estás en juveniles, juegas amistosos contra equipos sénior y te ves igual o mejor que ellos, pero llegas aquí y ves la realidad. Ya no son partidos de pretemporada y hay mucho más nivel de lo que la gente cree".

Después de completar las dos temporadas de cadete y las tres de juvenil en el Deportivo, Álex ha salido cedido al Betanzos. "Las etapas cadete y juvenil en el Dépor han sido increíbles. Ha sido un período de aprendizaje y de crecimiento en lo personal y en lo deportivo. Ha habido malos momentos, pero la mayoría han sido muy felices: súper feliz cada vez que iba a entrenar, súper feliz cada vez que iba a jugar un partido, a jugar un torneo. Quizá no lo aprecias tanto cuando estás dentro pero si cuando sales y miras hacia atrás. Es una experiencia súper bonita que recordaré toda la vida. Mi paso por Abegondo fue muy bueno y, sinceramente, espero volver y para eso estoy trabajando duro. Como me dijo una persona del club en varias ocasiones, llegar al fútbol profesional es muy bonito, pero llegar con el Deportivo es algo de otro nivel y la lucha vale la pena. Para ello debo trabajar mucho, ser constante y tener paciencia".

Delgado ha hecho la última pretemporada con el Fabril, pero finalmente no se quedó en la plantilla. "Me afectó mucho de manera negativa, sobre todo al principio. Pasado un tiempo ya lo ves con otra perspectiva. No fue inesperado porque muchos rumores me situaban fuera del Dépor, pero te llevas un varapalo y nunca es bonito pasar por eso. Estoy muy agradecido al club y a Óscar (Gilsanz) por haber sido claros conmigo explicándome que debía salir para seguir progresando porque probablemente en el Fabril no iba a poder disfrutar de los minutos que necesitaba y que podría no tener la continuidad que necesitaría para poder disputar el Sudamericano sub-20 con mi país que tanto ansío".

Precisamente, el pasado mes de marzo fue convocado por Venezuela sub-20 para disputar unos partidos amistosos. "Cuando me llaman voy encantado de la vida. Allí tienen un equipo de scout que monotoriza a todos los chicos venezolanos del mundo, jueguen en Venezuela o fuera, y de ahí sacan las convocatorias. Venezuela tiene unas generaciones muy buenas y la actual sub-20 (2005 y 2006) es muy potente. Con total seguridad se clasificará para el Mundial sub-20 de Chile en noviembre de 2025. El trabajo de la Federación Venezolana es brutal. Tienen a todos los futbolistas que pueden ser convocados bajo su radar. Jugando en el Betanzos tengo menos visibilidad y menos opciones que haciéndolo en el filial del Deportivo, pero seguro que están atentos a mi evolución".

A nivel internacional, Álex asegura que "mi objetivoes, a largo plazo, jugar un Mundial con mi país, Venezuela. Mi objetivo a corto plazo es poder estar entre los elegidos del Profesor Ricardo Valiño para disputar el Sudamericano sub-20 en Perú en enero de 2025".

Con el Betanzos, "a nivel grupal el objetivo es claro: estar en la zona noble de la clasificación y poder mirar hacia arriba, hacia puestos de privilegio, llevar una temporada tranquila y estar lo más alejados que podamos del pozo del descenso. A nivel personal, ayudar al equipo lo más que pueda y asentarme en la categoría".