Abel Sánchez: “Este torneo es una fiesta, un premio para las chicas”

Abel Sánchez, entrenador del Orzán juvenil femenino, entiende que la Copa Irene González Basanta, en la que su equipo será anfitrión de nuevo, es “una festividad, un premio para las chicas”. En la entrevista habla de dicho torneo y de la cantera deportivista, pero también de los retos a los que se enfrenta como técnico.

¿Qué importancia tiene para vosotros el torneo dentro de la temporada?

Como club tiene más importancia la liga, intentar ganarla. También la Copa de A Coruña, que el año pasado la ganamos en la primera edición. Es más una festividad, un premio para las chicas. Que vengan equipos como el Real Madrid, el Benfica o uno de Estados Unidos ayuda a seguir haciendo camino con el fútbol femenino.

¿La intención es competir sin exigencia?

Cuando juegas contra el Real Madrid en A Torre no hace falta decir nada. Es más calmarlas, que no vayan pasadas de vueltas y que lo disfruten. Que no se fustigen mucho con los errores. Por motivación e intensidad no va a ser.

¿Se nota en los entrenos que es una semana especial?

Sí, a medida que se va acercando. También con la Copa de A Coruña, que comenzará en mayo. Se nota que se acercan momentos chulos.



¿Vas a poder contar con las jugadoras que habitualmente van con el Depor Abanca B?

Con todas las que tienen ficha del Orzán, sí.

De las jugadoras que has tenido, ¿a quiénes ves con mayor potencial?

Ya con presente están Lucía Rivas y Elena Vázquez. Además hay nueve jugadoras del Orzán del año pasado están ahora con ficha del Depor B.

¿Es fácil la coordinación con el Depor Abanca B?

Sí, sí. Sobre todo este año, que está Kevin Cabado como director deportivo del área femenina es todo mucho más fluido. Está habiendo muchas más facilidades a la hora de que jugadoras del Depor B suban a entrenar con el A.

¿En qué sentido está influyendo que esté Kevin al mando?

Va de la mano con la dirección deportiva del masculino. Más oportunidades para la cantera. No hacer plantillas tan largas, que haya espacio para los chicos/as del filial.

Esta temporada hice mucho énfasis en tomar las cosas en serio

Imagino que de lo más satisfactorio para ti como entrenador es ver la evolución con respecto a los primeros meses de la temporada.

Sí, sobre todo a nivel intensidad. Está siendo todo muy nuevo en el fútbol femenino, está creciendo a pasos agigantados. Esta temporada hice mucho énfasis en tomar las cosas en serio. En que te apetezca o no entrenar hay que intentarlo, hay que ir y no dejarlo de lado, que es algo a lo que tendían bastante antes. No había esa disciplina, de algún día que ‘me salieron mal los exámenes y me cuesta entrenar’, algo que pasaba al ser bastante nuevo todo. Desarrollar esa disciplina, esa ética de trabajo, es lo que más se está notando este año. Que están yendo en los entrenos igual que en los partidos.

Hablando ya de la liga, lleváis ocho victorias consecutivas. En paralelo con el Depor B.

Bien. Hay que intentar conservar el nivel de motivación. Perdimos el último partido de la primera vuelta contra el Bergantiños, que va líder, y desde entonces todo victorias. Intentar conservar la motivación, que no lo vean todo cortoplacista. Cuando las cosas van bien todo el mundo está feliz, hay que intentar mantener los pies en el suelo sobre todo.

¿Cuál fue la clave para levantarse de la mala racha que tuvisteis antes de esto?

El relevo generacional no solo se nota en que hay jugadoras que no están en los onces, sino que también dentro del vestuario se nota que voces que llevaban la iniciativa y levantaban los ánimos en los descansos ya no estaban. A principio de temporada empezamos con cuatro victorias seguidas, hasta el partido en O Val, y ahí empezamos a dudar bastante. Esas dinámicas de vestuario estaban ‘ahí, ahí’, pero con el paso de las semanas comenzamos a centrarnos bastante y ahora estamos en un momento bastante dulce.

Nuestra formación es 4-2-3-1, pero la idea de juego es la misma que la del Depor B



¿Qué sistema de juego utilizas?

4-2-3-1. Es un poco más fluido. También en ocasiones utilizamos línea de cinco, metiendo una pivote, pero en cantera utilizamos el 4-2-3-1 porque es la formación con la que a partir de un par de movimientos puedes llegar a cualquier otra. Con respecto al Depor B cambia la formación, pero la idea es la misma: jugar hacia arriba, tener el balón para hacer daño y defender hacia delante.

¿Cuáles son para ti las jugadoras de la cantera llamadas a ser parte de futuro del Depor Abanca?

El tiempo lo dirá. Al final cada una tiene su camino. Es lo que les digo a ellas, no hay que centrarse en el camino de otras. Igual una parece que sí, pero la otra que toma un camino más largo y trabaja y es consistente es la que acaba llegando.

¿Cómo ves la evolución del fútbol femenino?

Al fin y al cabo se retroalimenta. Ir siendo mejores, ganar la Copa del Mundo, torneos como este, etc. Diez años atrás no había muchas ligas femeninas, normalmente eran chicas jugando en ligas masculinas. A medida que se vaya desarrollando y el nivel vaya subiendo, va a ser cada vez más atractivo. En el fútbol femenino no hay tanto ritmo como en el masculino, pero hay más espacio para ver la técnica. Sin tanto fútbol de presión puede tener su parcela y ser interesante.