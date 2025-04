Los 1x1 del Fabril-Bergantiños

A continuación, el 1x1 del Fabril-Bergantiños (2-1).

Fabril

Alberto Sánchez (6)

Vio como dos balones daban en su palo y realizó una intervención en la segunda mitad. No llegó en el tiro de Pachón.

Álvaro Mardones (6)

Menor producción ofensiva que su compañero Iker por la presencia de un lateral ofensivo como Tijan en el equipo rival.

Damián Canedo (6)

Fue uno de los amonestados, pero estuvo bien en general, muy serio al corte. Sufrió algo más con el balón parado.

Óscar Marotías (7)

Partido más que correcto del central, que además se mostró providencial para bloquear un disparo en el área pequeña.

Iker Vidal (7)

Inició la acción del primer gol con una gran descarga hacia Manu Ferreiro. Buscó la forma de aportar siempre en ataque.

David Carreira (7)

Seguro en un rol muy marcado por detrás de los dos centrocampistas. Sin pérdidas en salida de balón y sólido en defensa.

Álex Alfaro (8)

Asistente en el primer gol, donde quizá quería pasar a Kevin, y goleador en una acción de mucha clase en el segundo.

Manu Ferreiro (8)

Empieza a ser un comentario constante, pero cada partido hace más cosas. En esta ocasión aclaró las jugadas de los goles.

Alioune Mane (7)

Apenas estuvo media hora al 100%, antes del golpe que le obligó a ser sustituido al descanso, pero dejó varias muestras de calidad.

Kevin Sánchez (7)

Sigue sin encontrar el gol, y no es por no intentarlo. No importa mientras se entregue así y participe en acciones como la del 2-0.

Luisao Macías (7)

No entró demasiado en juego, pero estuvo muy listo para recoger el balón, adentrarse en el área y definir con clase ante Canedo.

Suplentes

Fabi Urzain (7)

Asistió a Alfaro en su gol con una buena dejada al primer toque.

Samu Fernández (6)

Realizó un papel muy similar al de Mardones, a quien sustituyó, más centrado en defender.

Darío Germil (5)

Vio como sus intentos eran taponados.

Kike Fernández (5)

Aportó algo de pausa en el centro del campo.

Rodrigue Dipanda (5)

Salió revolucionado, con ganas de agradar.

Bergantiños

Santi Canedo (5)

Su mejor parada fue en una jugada que estaba invalidada. En el primer gol no pudo hacer más, pero el segundo le pasó cerca.

Ángel Bastos (5)

No estuvo del todo cómodo por una banda derecha que era constantemente atacada por Luisao, Manu Ferreiro o incluso Kevin.

Iago Martínez (5)

Se le notó la falta de minutos. Alternó buenas acciones, en las que mostró su contundencia, con otras con alguna duda.

Cristian Moreno (5)

Sufrió un poco ante la electricidad de los atacantes del Fabril, capaces de ganarle la espalda, y envió un cabezazo al larguero.

Tijan Sonha (6)

Su velocidad es siempre muy vistosa. En la primera mitad hizo una gran jugada, metiéndose hacia dentro, y probando el disparo.

Diego Uzal (6)

Sacó con criterio el balón. Fue sustituido cuando el partido pedía un poco más del equipo en ataque en el tramo final.

Marcos Remeseiro (6)

Nunca se esconde el capitán, que estuvo bien en la base. También dejó paso a un compañero en el último cuarto de hora.

Tiago Rodríguez (7)

Es uno de los jugadores más diferenciales del equipo, si no el que más. Rompió líneas en conducción y rozó el gol.

Lucas Antañón (6)

No fue su mejor tarde, pero aun así acercó al equipo al gol con algún chispazo. Probó a Alberto al inicio de la segunda mitad.

Kensly Vázquez (5)

Utilizó su estatura para ganar algún balón de espaldas, pero falló una ocasión bastante clara en los compases iniciales.

Álex Pachón (7)

Buen partido del atacante, que en la primera mitad disparó al palo y en la segunda encontró el premio del gol.

Suplentes

José Manuel Currás (5)

Se situó por banda en un intento del técnico de cambiar algo el dibujo. Lo intentó.

Pablo Trigo (4)

Peleó algún balón en el tramo final, pero pasó muy desapercibido.

Álex Lorenzo (5)

Dio continuidad a la jugada cuando pudo.

Álex Ramos (6)

El 2-1 nace de un intento de desborde suyo.

Sergi González (4)

Poco protagonismo en su cuarto de hora.