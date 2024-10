Zengotitabengoa, el amigo de Messi que jugó en el Leyma y en el Andorra

Asier Zengotitabengoa (Vitoria, Álava, 1988) es Zengotita, máximo anotador del Básquet Coruña en la temporada 2012-13. La siguiente fichó por el Andorra, el mismo camino que unos años después hizo Beqa Burjanadze, un viaje que este viernes repetirá el equipo naranja para disputar en el Principado el primer duelo ACB entre los dos equipos.



Siete campañas en la LEB Oro, con cuatro ascensos en la pista, y otros cinco cursos en la Pro B, segunda división francesa, contemplan la trayectoria del alero vasco, que en su anecdotario guarda varias historias para contar a los amigos y los nietos. Durante su etapa formativa en La Masia fue compañero de habitación de un tal Leo Messi.

“Una noche nos colamos en el campo que entrenaba el primer equipo para jugar un partidillo, Leo se me escapó hacia la portería y le pegué un patadón dejándole cojo. A la mañana siguiente no podía ni andar, disimuló como pudo al llegar al entrenamiento y, en la primera acción se tiró al suelo como si acabara de lesionarse”, recuerda Zengotita, que aquella temporada como jugador del Leyma se reencontró en A Coruña con el ‘10’ cuando el Barça visitó al Dépor en Riazor.



“Incluso guardo una portada que me hizo la prensa”, desvela el jugador vasco en referencia a una primera plana de su reunión con Messi en A Coruña. Asier, sin embargo, se ha ganado un nombre en la pista de baloncesto, formando parte de proyectos ganadores en la LEB Oro. No fue el caso del Básquet Coruña, en la 2012-13 recién ascendido y que se coló in extremis en los playoffs.

“A nivel deportivo fue un año que empezamos regular, perdiendo muchos partidos seguidos, pero acabamos muy bien y jugamos playoffs contra Andorra”, rememora la principal referencia ofensiva del equipo naranja y top-5 de anotadores en la liga regular (14,8 puntos por partido), que guarda con mucho cariño su paso por el club y la ciudad: “He estado en muchos equipos y siempre comento que en A Coruña estuve genial. Es una ciudad preciosa y con gente encantadora, como en el club, el caso de Carlos Lamora, nuestro presidente, Charlie Uzal, ahora en puestos de mando y antes en el banquillo, Gus Gago…”



Asier le quita hierro a la eliminación en la postemporada, a cinco partidos contra Andorra, el favorito que salvó un match ball en el cuarto y polémico duelo en Riazor: “Recuerdo que fue un arbitraje complicado, que en algunos momentos condicionaron el juego, pero hay que decir que cuando ganas de 15 ó 20 al descanso y pierdes, no toda la culpa es de los árbitros. Los jugadores tenemos que asumir parte de esa responsabilidad”.



Curiosamente, el equipo del Principado fue su destino en un verano siguiente que tuvo varias ofertas. “Andorra me hizo una propuesta interesante, de un año más uno, con renovación automática en caso de ascenso. Y ascendimos, pero tuve la mala suerte que al comenzar la temporada siguiente me lesioné la rodilla y no pude ni debutar en la ACB”, lamenta Zengotita, que en su historial solo cuenta con doce partidos en la máxima categoría cuando militaba en el Bilbao Basket (2006-2008).

El alavés vivió otros dos ascensos consecutivos en la pista con Tizona Burgos (2014-15) y Melilla (2015-16), pero la oportunidad de la ACB no le llegó hasta que se comprometió con Gipuzkoa, precisamente en verano de 2016: “Había firmado por dos temporadas, pero el equipo renunció a la plaza por problemas económicos y yo me tuve que buscar la vida. Tuve mala suerte, pero no me arrepiento de nada y creo que todo pasa por algo. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana”.



Después de un año en Palma, se mudó a Francia, donde jugó cuatro temporadas en el Alsace (2017-2021) y una más en el Lille (2021-22). “En Francia di un paso adelante como jugador. Disfruté mucho, conociendo otra cultura y otro tipo de baloncesto, fue mi mejor época deportiva”, confirma Asier, que en la Pro B se enfrentó incontables veces al héroe del Leyma Coruña en la victoria contra el Real Madrid, Yunio Barrueta.



“Con Yunio me he pegado tantas veces cuando él jugaba en Nancy y yo en Estrasburgo que ya ni me acuerdo. Nos conocemos bastante bien y cuando dejé Lille le ficharon para mi sitio. Es muy buen jugador”, desvela el vasco, que no se sorprende por el nivel que exhibió el cubano-estadounidense en el debut del equipo naranja en la ACB.



“La diferencia entre la LEB Oro, o la Pro B francesa, y la ACB, quitando a los cuatro-cinco grandes que juegan Euroliga, es una línea muy fina. Hay muchísimos jugadores de LEB Oro capaces de jugar en ACB. Sin embargo, hay gente de la ACB que luego baja a LEB Oro y le cuesta. ¿Qué os voy a contar? Si el Leyma le ganó el Madrid (risas)”, reflexiona.



Las dos últimas temporadas en LEB Plata con el Palma, Zengotita se encuentra actualmente sin equipo a la espera de una llamada para reengancharse a la temporada. Por ahora no cuelga las botas, solo busca un proyecto que se adapte a sus circunstancias familiares.