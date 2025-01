El virus acecha al Básquet Coruña: "Los efectivos entran por una puerta y salen por la otra"

Diego Epifanio saluda con la voz tomada. Lleva semanas alicaído. No es por los resultados: tres derrotas seguidas en casa que han situado al Básquet Coruña en puestos de descenso. Es por un proceso vírico que afecta a medio vestuario. El entrenador tampoco se libra: "El otro día, tiritona tras tiritona", desvela. Ante las lesiones y la enfermedad, tiene que hacer encaje de bolillos para completar la convocatoria. El club ya pidió el aplazamiento para el partido contra el Valencia. La ACB denegó la solicitud. Dos días después, el equipo sigue en cuadro y viaja a Vitoria para medirse este miércoles al histórico Baskonia (20.00 horas, Deportes por Movistar+).

A las conocidas bajas de Phil Scrubb y Gus Lima, los dos con sendas roturas musculares en su gemelo interno derecho, el Leyma añade la ausencia segura de Álex Hernández, que ya se perdió la visita del líder al Coliseum el pasado domingo. La buena noticia para el partido en el Buesa Arena es el regreso de Ingus Jakovics, que el lunes volvió a la dinámica de grupo. La mala es que otros dos jugadores han contraído el virus y el caso más preocupante es el de Beqa Burjanadze: "Vamos recuperando efectivos por una puerta y saliendo por otra", lamenta Epi en la sala de prensa del Coliseum.

"A ver si nos inmunizamos todos y podemos hacer el mejor día a día posible. Siempre que hay lesiones o viene una enfermedad como esta es un poco más difícil para poder enlazar buenas sesiones", insiste el entrenador, que valora positivamente la imagen del equipo ante el Valencia, pero no se conforma: "Hicimos las cosas muy bien en una situación muy difícil. Acabamos reventados, yo el primero y no corro. Fue un partido muy intenso, nos exigió mucho y los jugadores hicieron un esfuerzo brutal. No creo que nos ayude porque no nos dio una victoria, pero habla del compromiso del grupo".

El técnico burgalés deja a un lado la solicitud de aplazamiento denegada por la ACB: "Una vez te dan una respuesta no hay que darle más vueltas ni tenemos que ponerlo como excusa. Tenemos que competir los que somos", zanja. Y a su disposición tiene nueve jugadores de la primera plantilla, pendiente de Burjanadze y con un ojo en la recuperación de Scrubb, aunque focaliza todos los esfuerzos en el partido del miércoles en Vitoria: "Phil está más cerca, ayer [por el lunes] ya hizo algo con el grupo, pero no hay que meterle presión, pero a día de hoy estamos centrados en Baskonia".

Un grande en horas bajas

Equipo de la ACB desde su creación en 1983, cuatro veces campeón de Liga y otras seis de la Copa del Rey, el conjunto vitoriano es un histórico en horas bajas. Con un balance de seis victorias y ocho derrotas, la última el lunes en casa contra el Real Madrid (82-89), no puede fallar más si no quiere quedarse fuera de la Copa por segunda temporada consecutiva, un hecho que no sucede desde las temporadas 1995-96 y 1996-97. Tiene que ganar los tres próximos partidos y esperar a los resultados de sus rivales.

"No puedo opinar de las expectativas que tienen", se desmarca Epi, que ensalza la trayectoria de Pablo Laso: "Tienen un entrenador con un currículum envidiable y sus equipos siempre compiten y juegan muy bien. Lo que ha hecho Pablo en su carrera es un ejemplo para todos los entrenadores".

El entrenador no se fía de los resultados de Baskonia: "Es un equipo que está pensado para competir muy bien en dos competiciones. Tiene mucho talento y mucha generación de puntos individual, con jugadores muy peligrosos en el uno contra uno, el pick and roll y también son muy físicos cerca de la pintura... Es una plantilla que nos va a exigir muchísimo, como ya nos exigió Valencia: no podemos parar en el rebote defensivo, el balance defensivo o el uno contra uno... Si paras, te destruyen".

El mercado

"Estamos llamando a muchas puertas y el club se está moviendo para incorporar al mejor jugador posible, pero no está aquí, ni tiene billete de avión para llegar a Coruña", bromea el técnico, que rebaja las expectativas: "Si conseguimos fichar a alguien tampoco pensemos que va a ser el salvador. Tenemos que tener paciencia hasta que se incorpore y ocuparnos de los que están ahora", insiste.

A la espera de concretar un fichaje y de recuperar más efectivos, el Leyma se presenta mermado ante otro grande de la ACB: "El virus nos ha hecho polvo y no lo estamos pasando bien. Y eso que la química nos está ayudando a llevar mejor el día a día", se sincera Epi, que desea volver a la normalidad cuanto antes. Se despide mientras sus ayudantes preparan la sala de vídeo. Los periodistas salen por una puerta y los jugadores entran por la otra. Son los últimos retoques de la preparación para el Baskonia.