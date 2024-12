ANUARIO 2024 | El sueño de Maristas continúa y crece cada temporada que pasa

El lema desde que el Maristas ascendió a Liga Femenina 2 es “el sueño continúa”. Pase lo que pase. Y más si como, en 2024, ya no solo prolongó un año más su presencia en la que es la tercera categoría nacional femenina de baloncesto, sino que además incluso se permitió el lujo de crecer un poco más y clasificarse para la fase de ascenso. Era complicado, ante equipos con mayores presupuestos, pero las coruñesas, con su habitual garra, no se rindieron y mostraron su mejor cara para dar un nuevo paso en su particular historia.



Fernando Buendía, pese a las dificultades, formó un grupo competitivo pero que en verano volvió a sufrir grandes cambios, teniendo prácticamente que reconstruir una plantilla en la que se mantienen como buques insignias Eugenia Filgueira y Andrea Pérez.



Al equipo, por los cambios, le costó arrancar el curso, pero llegaron refuerzos de última hora que permiten volver a soñar en grande. El Maristas acaba el año como cuarto clasificado y el equipo más en forma con cuatro victorias seguidas. Seguir creciendo en 2025 les hará comprobar dónde está el techo de sus ilusiones.