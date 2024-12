Pepe Debén, un clásico de la San Silvestre Coruña

La San Silvestre Coruña cuenta ya con más de 5.500 inscritos y apunta a batir su récord absoluto de participación. El próximo martes 31 de diciembre no faltará en la salida un clásico de la carrera: Pepe Debén (A Coruña, 1969), que no se ha perdido ninguna de las 14 ediciones anteriores.



“La he corrido siempre porque en esas fechas siempre tengo que estar aquí por trabajo y me pilla en A Coruña. He tenido suerte de que nunca me haya cogido una enfermedad o un tema físico”, cruza los dedos el empresario coruñés, que con su conocida cadena de panaderías y pastelerías colabora con la carrera desde sus inicios en 2010.



¿Qué significa la San Silvestre Coruña para Pepe?

“Es una carrera que, a los que nos gusta hacer algo de ejercicio, nos permite terminar el año acompañado de amigos haciendo deporte. Esto no quita que haya gente que salga a competirla, pero los que ya no estamos para eso salimos a divertirnos”, responde el coruñés de 55 años, que destaca algunas características más enriquecedoras de la prueba.



“Cuando te acompaña un día con buena climatología se disfruta un montón de correr por la ciudad. Y cuando se salía y se llegaba a la Plaza de María Pita tenía algo más especial. Entiendo que por cuestiones organizativas y por el Ayuntamiento ya no se puede hacer, pero ha perdido esa esencia”, lamenta Debén, que señala la edición del 2020 como la peor experiencia, marcada por las restricciones derivadas de la pandemia.

“El año del covid fue una edición rara y anómala, como para todo el mundo en todos los ámbitos. Y también pilló a la San Silvestre, que no fue una carrera como nos hubiese gustado que fuera. Es el único borrón en su historial, pero como el borrón que es para toda la sociedad”, explica.

La prueba apunta a su mayor afluencia con más de 5.500 inscritos



El coruñés participa en carreras populares desde su juventud, con el Coruña Comarca o el Rialto de su amigo David Iglesias Barca, el organizador de la San Silvestre Coruña. “Llevo muchos años yendo a las carreras, pero a nivel amateur. Practiqué varios deportes, pero en unos u otros siempre hay que correr para llegar a tu peso o coger la forma”, arguye el empresario y deportista, que participó durante años en varias citas del calendario autonómico, e incluso participó en el Campeonato Gallego máster de pista, pero nunca se ha inscrito en una carrera más grande de ámbito nacional o internacional.



“La preparación exige un sacrificio y una exigencia a nivel deportivo que no te puedes permitir cuando estás tan involucrado con la familia y el trabajo. Tienes que valorar hasta donde xmerece la pena. Y a mí me merece la pena hacer ejercicio por salud y correr la San Silvestre por su carácter festivo”, valora Pepe, que se toma el ‘running’ como una manera de hacer deporte, por el Paseo Marítimo casi todos los días -”sí, soy de esos”, ríe-, y de juntarse con sus amigos en las carreras populares.



En una época de mucho ajetreo en su profesión, el empresario mantiene su compromiso con la San Silvestre Coruña. Debén regala a los corredores una porción de roscón al cruzar la línea de meta: “Desde la primera edición, por la amistad que me une a David, empezamos colaborando con el roscón. Creímos que casaba muy bien con estas fechas y ya es un un símbolo de la San Silvestre Coruña. Han pasado 15 años y ahí seguimos, haciendo nuestra pequeña aportación para que todo el mundo se vaya un poquito más contento y dulce para casa”.

La diversidad será una de las notas en la salida, con un 42% de mujeres



Pepe será uno de los participantes en la decimoquinta edición de la San Silvestre Coruña, cerró inscripciones el 25 de diciembre a las 23.59 horas después de ampliar el cupo de la prueba absoluta en 300 plazas y también en otras categorías como la Can Silvestre o la prueba Infantil.



La carrera apunta a su récord de participantes, superando los 5.500 inscritos procedentes de 17 comunidades autónomas y 36 países diferentes y con un leve incremento en la presencia femenina: si el año pasado el 39% de los dorsales de la prueba absoluta fueron para mujeres, el próximo martes serán un 42% por el 58% de hombres.