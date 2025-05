Las peñas del Básquet Coruña cierran filas en torno a Epi y señalan a la directiva

Agridulce. Inexperiencia. Continuidad. Lentitud. Son algunas de las palabras más repetidas por la ‘Familia Naranja’. Con una masa social de 7.467 abonados, una pequeña muestra de la afición del Básquet Coruña analiza la histórica temporada del club en la ACB. Los representantes de siete peñas hacen balance y valoran para DXT Campeón los temas más candentes de la actualidad. Hay unanimidad en dos cuestiones importantes: quieren a Diego Epifanio en Primera FEB y también a buena parte de la plantilla del ascenso. Existen más dudas en torno a la directiva y su capacidad para tomar decisiones.



“Epi es un candidato magnífico y pocos entrenadores disponibles son mejores para liderar un proyecto ganador en LEB, pero hay un factor determinante: carga una mochila importante y debe tener la total confianza de la directiva y ser capaz de generar ilusión en la afición”, opina Pablo Alonso, del colectivo ‘Nordés Naranja’, analista en el programa Tirando de 3 y socio número 3 del Básquet Coruña, que destaca la división en la grada del Coliseum: “Sea cual sea la decisión que tome la directiva va a crear descontento: una gran parte de la afición es favorable a la continuidad, pero hay otra que no”.



“En la ACB ha podido tener sus errores, pero su historial en LEB habla por sí solo y es la persona ideal para intentar devolver el equipo a la ACB. Hasta que llegó Epi aquí no había proyecto. No sé cuántos entrenadores tienen la misma implicación a nivel deportivo y humano. Lo que ha hecho por la masa social y por el baloncesto en la ciudad es fuera de lo normal. Le da un valor muy grande”, arguye Marc Castro, de ‘Espíritu 23’, uno de los colectivos más ruidosos en la grada de animación.

“Evidentemente Epi tiene su parte de culpa, pero no encuentro en el mercado un entrenador mejor que él”, concuerda Iván Castiñeira, de ‘Los Cuñaos’ y director de la Copa Colegial de baloncesto. En la misma línea se expresa Tomás Herrero, de ‘Aglutínate’: “Ha sido el único entrenador capaz de subir al Básquet Coruña a la ACB. ¿Que tenía equipo para subir? Sí, pero otros también lo tenían y no lo consiguieron. Y además su estilo de juego quizá se adapte mejor a la LEB”.



“El entrenador siempre es el muñeco del pimpampum. Es más fácil echar a uno que cambiar a todos, pero si lo dejamos ir es probable que nos arrepintamos”, avisa Moncho Freire, de ‘Trebón Laranxa’. “Seguro que su agente ya ha recibido una o dos llamadas preguntando por su situación. Es un trabajador nato, conoce la LEB y, siempre y cuando tenga ilusión, se vea capacitado y tenga sintonía con el proyecto, tiene que seguir”, añade Manolo Dopico, de ‘O Sanedrín’ y vicepresidente del Básquet Coruña en 2014.



Pablo Cobas, de ‘Tsunami Naranja’, cierra la defensa del técnico: “Un equipo no solo acaba en el top-3 de asistencias de la ACB por la calidad individual de sus jugadores, sino porque el grupo y los sistemas de juego estaban bien trabajados. Y en LEB no asciende el equipo que más dinero tiene. Que se lo digan a Obradoiro. Es cuestión de planificación y trabajo. Epi lo ha demostrado ya tres veces”.

Si Diego Epifanio tiene contrato en vigor para el próximo curso, aunque su continuidad no está garantizada, los peñistas reclaman el anuncio de varias renovaciones entre los jugadores de la actual plantilla, especialmente aquellos que hace poco más de un año firmaron el histórico ascenso a la ACB.

“Conocen la LEB y es importante empezar los proyectos con algo construido, ya no solo a nivel de juego y de vestuario, sino por el contacto con la grada, como Aleix [Font] o Beqa [Burjanadze], que tienen una vinculación muy especial”, expone Alonso.



En el mismo sentido se expresa Cobas: “En todos los deportes se necesitan referencias para crear un hilo de ilusión con la afición, pero la falta de claridad de la directiva en torno a la continuidad de Epi genera bastante incertidumbre y deja un poco en segundo plano a los jugadores”.

Herrero añade que le gustaría incorporar al estadounidense Alonzo Verge Jr., último fichaje en la ACB, para el próximo curso: “Hay que hacer el esfuerzo para que sigan todos los de LEB que puedan, formar un bloque y añadir tres o cuatro caras nuevas. Y si han traído a Verge, que tiene muy buena pinta, espero que no sea solo para tres partidos”.

Casi nadie cuenta con la renovación de los Heurtel, Lima, Scrubb o Thompkins, jugadores de caché más elevado, aunque Castro se hace ilusiones con el ala-pívot estadounidense: “Lo veo muy cómodo aquí y no sé si se bajaría el sueldo para seguir. Atou Diagne y Yunio Barrueta podrían tener sitio en la ACB, pero al resto me los quedaría a todos”.



La respuesta social estará ligada a los movimientos en la plantilla: “Si el club pretende tener 4.000 o 5.000 socios tendría que anunciar si sigue Epi o qué jugadores van a renovar”, lanzan desde ‘Los Cuñaos’. “Me gustaría que continuasen al menos tres o cuatro jugadores porque es una ventaja para los mecanismos y los sistemas de juego en el inicio de la temporada”, añaden en ‘Trebón Laranxa’. Y ‘O Sanedrín’ va un paso más allá: “De los ocho que subieron, Font, Lundqvist y Burjanadze ya deberían estar renovados”.



El exdirectivo señala el cambio en el Consejo de Administración como un punto crítico de la temporada: “Con la salida de [Roberto] Cibeira y de Juan Carlos [Fernández Herrero] perdimos un bagaje que ellos habían adquirido durante diez años. Eran gente muy inteligente y desde su salida aparecieron los problemas. La dirección deportiva hizo su trabajo seleccionando en el mercado, pero faltó rematar. La nueva directiva no estuvo ágil para firmar”.

“El cambio de directiva, aunque estaba programado, nos ha cogido con el pie cambiado. No hemos sabido reaccionar a tiempo”, coincide Castiñeira. “Creo que a nivel de club hemos sido bastante inocentes e ingenuos para la categoría. Los equipos de abajo empezaron a moverse en diciembre y nosotros tardamos mucho”, secundan en ‘Tsunami Naranja’.

El representante de ‘Trebón Laranxa’ reparte las culpas: “Faltó experiencia, tanto en la directiva, como en parte de la plantilla e incluso de la afición. Incluso algunos fichajes que vinieron como figuras casi no estuvieron, como Lima o Heurtel”. “Poner el foco en una o dos personas no es adecuado: la directiva tiene una parte de culpa por haberse ido a la mitad de temporada y porque la que ha venido no ha sabido gestionarlo, el staff, con Epi a la cabeza, tiene otra parte, y los jugadores también. Ha sido una serie de catastróficas desdichas”, conviene Castro.



El descenso a Primera FEB que se confirmó el 11 de mayo en Bilbao deja un sabor agridulce en la parroquia naranja: “Descender y acabar la temporada sin opciones me deja una mala sensación, pero hemos vivido y disfrutado del primer año en la Liga ACB y no solo por el baloncesto, sino por todo lo que lo rodea”, Alonso.

“Le hemos ganado al Real Madrid y al Barça, pero no hemos cumplido el objetivo”, lamentan desde ‘Espíritu 23’ y en ‘Los Cuñaos’ resumen la desazón en una frase: “No hemos aprovechado la ocasión que nos daba la ACB y hemos pecado de pardillos”.



“Con la victoria contra el Madrid se agrandó mucho el suflé y, aunque teníamos los pies en el suelo, luego pasó lo que pasó”, asume Herrero. “Volver a los orígenes es una decepción, pero cuando éramos 400 espectadores en Riazor no podría imaginar que vería a mi equipo en la ACB”, detalla Freire. “Por un lado, es una oportunidad perdida, pero es agradable conocer y disfrutar de la ACB sin la sensación de que nos hayamos arrastrado”, abunda Cobas. Más duro es Dopico: “El final de la temporada es doloroso por la inacción de la directiva”. Las peñas del Básquet Coruña han hablado.