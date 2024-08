Pablo Ferreiro: “Cambiamos muchas cosas, y al final la liamos más” (18-19)

Pablo Ferreiro (Lugo, 24 de junio de 1998) abandonó el baloncesto el pasado abril para dedicarse a la profesión de interventor, cuya oposición aprobó este mismo año. Un gran estudiante salido de la cantera del Estudiantes lucense, desde donde dio el salto al Básquet Coruña, en el que militó entre 2016 y 2020. Luego jugaría en otros dos equipos de Oro, el Oviedo y el Huesca.

Esta temporada fue en la que más jugaste en el primer equipo. Aunque no fue buena en lo colectivo, ¿qué recuerdo guardas de ella?

Recuerdo que tuvimos una racha muy dura de derrotas al principio, pero a mí me ayudó mucho porque fue una lección de cómo mantener a un equipo día a día a pesar de que las cosas no salen. En la segunda vuelta incluso estuvimos cerca de acabar en playoffs. Llegamos un poco tarde.

¿Tenía aquella plantilla calidad para haberse metido en los playoffs? ¿O la calidad quedó sepultada por las lesiones y el bajo rendimiento inicial de algunos fichajes?

Yo creo que al final sí. Cuando recompusimos el equipo y tuvimos más claro todo, empezamos a funcionar bien.

El arranque, 1-9, es el peor de la historia del equipo en cualquier categoría. ¿Qué pasó?

Fue un cúmulo de cosas. No encontrábamos nuestro estilo, empezamos a cambiar muchas cosas, jugamos con más tensión..., y al final la liamos más.

A pesar de tener una dura competencia en tu puesto, con Monaghan y Ogbueze, promediaste casi un cuarto de hora en pista. ¿Esperabas tantos minutos?

La temporada pasada había acabado jugando en el playoff contra Manresa como segundo base. Como le gusté ese año a Gustavo Aranzana sí que sabía que iba a jugar algo más. El primer partido, contra el Palma, que era el mejor equipo de la liga, hice mi mejor partido en Oro y siguió confiando en mí. Le estoy muy agradecido.

A pesar de ir ganando protagonismo, sólo seguiste una temporada más.

Era el momento de buscar otra cosa. Sergio García y yo no nos entendimos mucho y era el momento de probarme fuera de A Coruña. El club siempre se portó muy bien conmigo pero, dadas las circunstancias, era el momento de salir del nido.

Una temporada más de naranja, una en Oviedo, otra en Huesca y final en la LEB Plata (Sant Antoni Ibiza), con sólo 25 años en el DNI. ¿Incompatibilidad con el trabajo?

Exacto. Aunque todavía no sé dónde voy a trabajar, tengo que elegir. Pero no me veo jugando, ni siquiera en EBA. Aunque te digo esto y luego aparezco por ahí (risas).

Explica, para quien no lo sepa, qué hace un interventor.

Es como el asesor económico de ayuntamientos o diputaciones. Ayuda a elaborar los presupuestos, a fiscalizar, a que se cumpla la ley y no se salga de los presupuesto.

¿Has seguido la última temporada al Leyma?

Sí. En directo sólo le he visto un partido, ya que estaba en Ibiza. Y en ese partido, contra el Ourense, pensé “son una máquina apisonadora”. Con un ritmo casi más NBA, muy atractivo para el espectador. Es muy complicado ser tan consistentes, pero lo consiguieron. A partir de ahora espero poder ir a verlo más, porque me hace mucha ilusión.

¿Qué sensaciones te generó el ascenso?

Me alegré muchísimo, porque además es un proyecto que se ha llevado con tanto cariño, por gente buena, preparada y ambiciosa. Y gente que lleva ahí desde los inicios. Especialmente Charlie [Uzal] y Gus [Gago], que son como los estandartes del día a día.

¿Crees que el club tiene ya el poso suficiente para poder consolidarse en la ACB?

Conociendo a la gente del club, seguro. Lo que hay que ver es que acompañe la masa social [esta entrevista se realizó antes de conocerse los primeros datos de abonados], pero confío plenamente en todos. Hay mucho potencial en A Coruña.

¿Le recomendarías a Payton Pritchard [campeón con los Celtics y amigo suyo desde niño] el Básquet Coruña si se quedase sin sitio en la NBA?

Sí, sí, se lo diré (risas). Él estuvo en Lugo y en Coruña, cuando tenía once años [se conocieron en un campus]. Y le gustaron mucho. Si algún día de aburre de estar allí le plantearé que se venga.