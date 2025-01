La NBA de los años noventa inspira al capitán del Liceo más duro y defensivo

¿Qué tienen en común el Deportivo Liceo de Juan Copa y las grandes franquicias de la Conferencia Este en la NBA de los años noventa: Bulls, Pistons, Knicks, Heat...? La defensa es el nexo que une a los verdiblancos con aquel baloncesto férreo y al límite del reglamento, el contrapunto al showtime de los Lakers en los ochenta. "Somos duros atrás, como cuando en la NBA los del Este eran los grandes equipos defensivos de la época", explica con una sonrisa el capitán verdiblanco Dava Torres tras la victoria por la mínima contra el Lleida (1-0), el cuarto partido de la temporada sin encajar.



"No solo es este ‘cero’ ni es que hayamos cambiado mucho este año. Desde que está Juan en el Liceo siempre hemos intentado hacer equipos muy fuertes en defensa y le ponemos mucha atención al trabajo táctico en los vídeos. En el deporte nos centramos demasiado en el ataque, pero los equipos que ganan suelen ser sólidos atrás", añade el ‘8’, uno de esos jugadores eminentemente ofensivos que han comprado la filosofía del técnico coruñés.



Ya lo decía Chuck Daly, entrenador de aquellos Pistons apodados Bad Boys que ganaron dos anillos consecutivos en la NBA (1989-90): "El ataque gana partidos, la defensa gana campeonatos". El Liceo de Copa se fundamenta en dos básicos: trabajo y compromiso. Y algo más: los sistemas y planteamientos que propone el técnico para contrarrestar el ataque del rival, ya sea en cuatro contra cuatro a media pista o en inferioridad, en situaciones de power play (cuatro contra tres) o sin portero (cinco contra cuatro), como pasó el domingo en los minutos finales contra el Lleida.



"Este equipo sabe sufrir, pero estudiamos bien los aspectos tácticos y ya son unos cuantos resultados. No es casualidad. Confiamos en la defensa y el compromiso. Habla bien de nuestra solidez", insiste Dava, que no solo destaca los cuatro ‘ceros’ de la temporada (Sant Just, Benfica, Alcoi y Lleida). Y es que el Liceo suma siete partidos encajando solo un gol. Resumiendo: en once de los 22 encuentros disputados hasta la fecha ha cedido uno o ninguno, números de súper élite defensiva.

De menos a más

Sin embargo, no es el que equipo que menos tantos recibe en la OK Liga: 31 en 15 jornadas, a poco más de dos por partido, por encima del Barça y el Reus, ambos con 25. Tampoco es el mejor en ese apartado en la Champions: suma 15 en seis, 2,5 por encuentro.



El conjunto coruñés ha bajado esos promedios desde diciembre. Jugó cuatro partidos en el último mes del año y encajó solo siete tantos. Y la dinámica se mantiene en enero: once goles en media docena de encuentros, a falta del séptimo, mañana en la Champions contra el Valongo.



"Hemos mejorado muchísimo. Cuando el ataque no fluye, nos juntamos y defendemos. Eso es oro", celebra Copa, el arquitecto del Liceo, un equipo sin el músculo ni las estrellas que tienen otros grandes en Europa, pero con un trabajo táctico y un compromiso a prueba de bombas.