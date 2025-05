El Liceo vuela en un Palacio mágico hacia las semifinales (2-1)

Que nadie se baje del barco. Que el Liceo ya está en semifinales. Con otro excepcional ejercicio de resistencia y de paciencia máxima en un día que la bolita parecía en su contra, negándose a entrar, los verdiblancos superaron por 2-1 al Lleida para remontar la eliminatoria con la fuerza de un Palacio inspirador y que también dio batalla. Que nadie se baje. Y que nadie se vaya. Que esto sigue. Ya el viernes y el domingo. Contra el Reus. Sube la exigencia. Y también la apuesta. Ahora, a por la final.

De inicio, un poco de pausa, que había que ir preparando el cuerpo para lo que esperaba. El Lleida salió súper conservador y el Liceo, con mucha más intención, pero sin poner toda la carne en el asador, tanteándose uno y otro equipo por medio de sus cañoneros, que calibraban sus metralletas, como un disparo de Nuno Paiva y otro de Dava Torres que se fue rozando el palo demasiado cruzado. O con un Bruno Saavedra que lo intentaba insistentemente.

La intensidad fue subiendo, la tensión también. Tato Ferruccio y Fabrizio Ciocale le pusieron un poco de tango al partido y el capitán se encaraba con su Nico Ojeda, que le había dado un empujón sin venir a cuento, con el juego en pausa, a César Carballeira. Achanta neno, que tú no tocas a mi amigo, parecía decirle al argentino. El cinco coruñés fue también protagonista en la siguiente jugada cuando los colegiados señalaban penalti. Los verdiblancos lo celebraban casi como un gol, abrazdos los cuatro jugadores de pista, pero el lanzamiento de Carballeira salió repelio entre Javier Sánchez y el palo.

La careta del portero visitante fue protagonista toda la primera parte. Así también despejó un chutazo de Ciocale y otro de Ferruccio. Y a donde no llegaba él, le ayudaba el palo. Segundo para el Liceo en unos minutos en los que se iba mereciendo el gol y que llegó con, esta vez sí, un disparo de Nil Cervera. Parecía que iba al segundo palo, pero fue por el primero. Para adentro. El Palacio se encendía, pero le duró poco una alegría porque Darío Giménez, que ya lo había intentado antes, consiguió una de sus conexiones en el área. Le faltaba su habitual socio, Tombita, pero encontró otro, Jordi Badía, que recibió la asistencia y marcó.

El Liceo volvía a pagar su incapacidad para sentenciar y transformar su superioridad de juego en goles. Porque después del empate del Lleida dispuso otra vez de innumerables ocasiones. Lo probaban todos los que estaban en pista y Sánchez con su casco, en peligro de partir por la mitad, seguían parándolo absolutamente todo, la más clara una contra en la que César vio perfectamente la incorporación de Arnau Xaus y este no pudo definir bien frente al portero.

Y no podía falta la polémica. Quedaban poco menos de dos minutos para llegar al descanso cuando Ferruccio vio azul por un acción sobre Ojeda. Nuno Paiva se dirigió a tirar la directa, pero tardó más de cinco minutos porque en las protestas y escaramuzas acabaron otros dos jugadores en la silla con tarjeta, Carballeira y Giménez, que se estaban diciendo de todo. El portugués, al final, falló la directa y en el juego de 3x3 Dava Torres, que protestaba en el suelo una agresión, se quedó solo frente al portero, levantó y picó y su bola se fue fuera. Nadie se lo podía creer porque ya se estaba cantando el gol.

Los equipos se retiraban y no cesaban las protestas, sobre todo de un técnico visitante que se marchó y volvió entre silbidos. El Lleida recuperó el cuarto jugador nada más comenzar la segunda parte, el Liceo tuvo que esperar dos minutos más que aguantó con el capitán bailando al rival por toda la pista. Pero el guión seguía igual, con un Liceo que seguía fallando demasiado. Saavedra encontró conexión con Cervera en el área, pero este se encontró con el muñeco. Y el santiagués sumó poco después el tercer palo del partido.

Y encima cuando la bola entraba, no valía. Xaus ya celebraba el gol cuando los árbitros le indicaron que no, que no era válido, que le habia dado con el patín. Qué desesperación. Y así fueron pasando los minutos, entrando en los diez últimos en el terreno que quería el Lleida, aunque estaba a las puertas de la décima. Pero si alguien se merecía desnivelar esta balanza era Bruno Saavedra. Tuvo jugadas de hasta tres y cuatro remates. Desbordaba. Lo hacía todo bien. Y siempre se quedaba a las puertas. Pero ya lo dice Juan Copa. Hay que insistir. Y siguió el santiagués hasta que ya, en un rechace, con el segundo palo ya libre, mandó la bola a las redes con su celebración por todo lo alto.

Aún tuvo Tato la sentencia cuando quedaban cuatro minutos, con la décima del Lleida, pero por más que sacó el put a relucir, y cuando ya parecía el portero superado, se le fue fuera el último remate. Así que tocaba sufrir hasta el último segundo, repitiéndose el guión de los dos partidos previos, con el Lleida atacando el minuto final sin portero, pero esta vez sin milagro de Nuno Paiva. El Liceo está en las semifinales. Y no habrá que esperar por ellas. El viernes, llega el Reus. Otra batalla. Pero otra fiesta.