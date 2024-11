El Liceo entrena a la cantera contra el acoso y el uso de redes

El lunes era día de entrenamiento. Sin embargo, los equipos benjamines del Liceo, como ya habían hecho unas semanas antes los infantiles y alevines, cambiaron por una tarde la pista por las aulas y a sus entrenadores habituales por Paula López, una policía local que durante años formó parte del programa Agente Tutor, que ofreció una charla a niños, padres y formadores para prevenir el acoso y sobre la buena utilización de las redes sociales. Un entrenamiento en valores para cortar de raíz ciertos comportamientos y prevenir en el futuro mayores problemas.



“Eran niños de edades muy diferentes, por un lado algunos de 12 y 13 y por otro, de 8, 9 y 10. Parece que es poco pero se nota porque en los pequeños la mayoría no tiene móviles”, comenta. “La mayoría tiene bastante claro lo que es el bullying y en qué consiste. La teoría la tienen clara”, continúa, “pero el problema está, eso les hice ver, en que a veces pensamos que a la otra persona no le está molestando y sí le está molestando. Y eso es lo que ellos no saben parar, las bromas”.



“Después el tema de redes sociales les comenté que tienen que tener claro que en internet todo lo que se pone nunca se borra, que siempre queda ahí”, enumera. “Una niña me miró súper sorprendida”, desvela. “También que no es lo mismo hablar cara a cara que en persona, porque si estás viendo a la otra persona ya sabes si está de broma o si no lo está, si le está sentando bien o mal...”, sigue.



Por último, entraron en el plano deportivo. “Lo típico, que a los árbitros no se les puede decir nada, que para eso están los entrenadores, que si los niños del otro equipo les meten el stick, que no reaccionar mal, que para eso también están los entrenadores...”, explica. “Y sobre todo incidir en que nadie es mejor que nadie. Que son un equipo y que si uno falla, los demás le tienen que arropar y si uno juega mejor que otro, ese tendrá que ayudar a los otros. Enfocarlo un poquito a que ellos vayan tomando conciencia de que juegues mejor o peor, los partidos se ganen y se pierden todos juntos”, proclama.



Una charla necesaria para niños y padres: “Muchas veces se nos va la pinza y queremos campeones del mundo y nosotros mismos somos los que damos mal ejemplo. ¿Cómo le vamos a pedir al niño que no le diga nada al árbitro si nosotros nos pasamos el partido diciéndole cosas? Los gritos a los árbitros es algo que no soporto. Son niños muy pequeños que tienen que ir a pasarlo bien. Y si ganan, genial. Y si pierden, no pasa nada”.



“Los niños entienden muchísimo mejor las cosas y no les dan tantísima importancia. El problema es cuando entramos los padres. Pero lo que me gusta recalcar en las charlas es que la pata la metemos todos”, concluye. El club estudia ahora ampliar estas charlas buscando campeones dentro y fuera de la pista.