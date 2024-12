El Liceo engrasa la máquina, se gusta y golea

Se gusta el Liceo. Se recrea. Y golea. El equipo coruñés se despidió del Palacio de los Deportes de Riazor hasta 2025 con una gran victoria contra el Caldes, al que se impuso por 7-2 en una segunda parte arrolladora y ya con todos los jugadores desatados. Ahora para acabar 2024 le queda el importante viaje a Portugal para medirse al Valongo, uno de sus rivales directos en la Champions, y la visita a Vilafranca.

El Liceo sorprendió de salida. No solo por la intensidad con la que salió a la pista, vigorizado por la presencia del capitán, que regresaba con el equipo después de su intermitencia en las últimos partidos. También por su indumentaria, de blanco de arriba a abajo, sin verde en ninguna de sus prendas, camiseta blanca, pantalón blanco, medias blancas, como cuando Facundo Salinas levantó la Copa de Europa e el Palacio de los Deportes de Riazor para los verdiblancos en 2003. ¿Casualidad?

La ofensiva inicial era clara. Presión muy alta y una ocasión tras otra. César Carballeira tuvo un uno contra uno que desvió el portero. Sin respiro, estrelló la bola contra el palo prácticamente desde el centro de la pista. También dejó su sello Nil Cervera, desplegando todo su abanico de recursos técnicos. Como también fue un nuevo rol la posición de Dava Torres. Bien para protegerlo por sus problemas físicos (cuando pasaba por el banquillo se pasaba un buen rato estirando), bien como estrategia, se protegió dentro del área.

Emoción contenida del capitán

Vuelta a los orígenes. A los del Dava quinceañero que peleaba de palomero en el Cerceda. Y esto es como andar en bicicleta, que por muchos años que pasen nunca se olvida. El capitán recibió en el área, se dio la vuelta y aunque no le salió a la primera, siguió peleando para a la segunda, meter el stick lo necesario como para marcar el 1-0 y explotar de euforia, de frustración contenida, ya no solo por perderse los últimos partidos, también porque el ritmo goleador del inicio de la temporada no era el que acostumbraba. "Confío en que no me he olvidado en cómo se hace esto", decía en una entrevista en dxt campeón, cuando superaba precisamente a Facundo Salinas en la lista histórico de goleadores del Liceo.

Los verdiblancos estaban muy serios, Juan Copa completó la rotación, no bajaba el nivel con la segunda unidad en pista (uno de los grandes problemas de la temporada pasada) y seguían llegando ocasiones. Pero recibieron de su propia medicina. El Caldes también sabe correr, jugar a la contra. Lo hizo cada vez que tuvo la ocasión. En una de ellas, apenas tres pases para llegar a portería y gol de Marc González,

Tocaba volver a empezar, pero no tardó el Liceo en reiniciar la cuenta. En las filas coruñesas ya están todos desatados, entre ellos el más pequeño. Jacobo Copa no se lo pensó. Encontró el camino, una autopista por el centro. Con un giro de patín cambió de dirección y desde tres cuartos de la pista chutó sin miramientos. Directo a las redes. Con su espontaneadad habitual se fue a celebrarlo con el banquillo, con los capitanes que le enseñan el camino, mientras sus compañeros le esperaban en la pista para felicitarlo.

Empate al descanso

El Caldes, sin embargo, se tenía reservado otro zarpazo letal antes del descanso. Otra transición relámpago. Robaron la bola a Tato Ferruccio contra la valla de detrás de su portería y volaron. Tres pases, con asistencia de Marcos Blaqué al goleador David Gelmà, que llegó más rápido que nadie al segundo palo. Martí Serra estaba sin su casco, que se había roto en la jugada anterior, quizás incómodo por el cambio (de las rejas a la pantalla de plástico), pero la ejecución visitante fue inmejorable. Tocaba irse a vestuarios con empate, con una discusión previa entre Dava Torres y el entrenador catalán, Eduard Candami.

Seguían hablando los dos cuando se retomó un segundo tiempo en el que el Liceo mostró su versión más arrolladora de la temporada, incluso en inferioridad. Bruno Saavedra se encargó de poner a los suyos por delante, esta vez para no perder ya la ventaja en lo que quedaba de partido. El santiagués estará seguramente en los highlights de la jornada. Menudo golazo que se inventó. Con decisión, como siempre, verticalidad en estado puro y definición de genio.

El cuarto fue para el capitán esta vez con un disparo de esos que quia las telarañas de las escuadras de las porterías. Tenía ganas de desquitarse y lo consiguió por partida doble. Se fue a descansar. Pero tuvo que volver al momento. Una azul a Tato Ferruccio (que ya no volvió a pista) le hizo volver a ponerse los guantes y salir a la pista para defender el resultado. Porque Marc González tiró demasiado cruzada la directa, fuera, y tocaban dos inutos en inferioridad.

Sentencia con uno menos

Y lo que podía haber sido un momento decisivo del partido, en contra, se volvió a favor. Con Nil Cervera, César Carballeira y Dava Torres, el Liceo bailó al Caldes. Casi jugó mejor con tres que con cuatro. Y con uno menos marcó la sentencia, con el tercer misil de la mañana, de César Carballeira, y provocó la azul a Adrià Ballart con la que Arnau Xaus anotó el sexto.

El partido estaba sentenciado. El Caldes, al encajar, ya no tuvo que jugar en inferioridad y se recuperó el cuatro para cuatro. El equipo catalán apretó entonces, necesitaba marcar con urgencia si quería creer en el milagro que parecía la remontada. Martí Serra puso entonces su contribución a la goleada, aguantando bien el arreón. Y ya en la recta final, Arnau Xaus completó el resultado con el séptimo, gustándose, como se sigue gustando el Liceo.