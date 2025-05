Gilsanz, sobre Patiño: "Tiene mucha calidad individual y era el momento para que pudiese mostrar ese fútbol"

"Antes de empezar la rueda de prensa, creo que es un día importante sobre todo para Abegondo. Me gustaría felicitar al Fabril por la clasificación al playoff y al Juvenil por el título de Liga. Lo importante en la base es la formación, pero esto le da visibilidad a toda la gente que trabaja en Abegondo y hay que felicitarlo".

"Me gustaría también dedicar esta victoria a todas las madres de los deportivistas, a todas las madres deportivistas y especialmente a los jugadores, el cuerpo técnico y la mía y la de mis hijos, que son las que me aguantan día a día".

Sensaciones:

"Creo que es el estilo de juego de ambos equipos, atacando a través del balón y siendo capaces de transitar en pocos pases. Eso hacía que en la primera parte hubiera ese ida y vuelta y situaciones de peligro. En este tipo de partidos se van a un lado u otro por esos pequeños detalles, los aciertos en las transiciones. Queríamos apretar alto al Albacete para que no pudiese llegar con los balones a las bandas y que nos hiciera peligro desde ahí. En la primera parte, salvo en alguna acción por la banda izquierda… nosotros en las contras y las situaciones con balón estuvimos en disposición de hacer goles. El ida y vuelta fue más por el estilo de juego de los equipos que por los objetivos".

Rotaciones:

"La alineación siempre buscamos la que nos acerque más a ganar y ser mejor que el rival. Todas las apariciones son por merecimientos propios y situaciones que creemos que nos van a hacer ganar. La aparición de Jaime obedece a que tenemos a los dos centrales que vienen jugando habitualmente con amarillas, Jaime está haciendo méritos para entrar por su trabajo, encadenando semanas continuas de trabajo, preparados para jugar y creíamos que era el momento. A partir de ahora… yo no entiendo el fútbol y el deporte de otra forma que no sea competir e ir a más. Así seguiremos. Intentado aprovechar los jugadores que tenemos, intentaremos salir a Gijón el próximo sábado con el mejor once para competir el partido porque creo que este equipo lleva una trayectoria a nivel competitivo de ir cada vez a más y no sabemos hacer otra cosa que no sea competir y que el equipo, como decía hace unas jornadas, siga acelerando y yendo a más. Siempre puede haber más cambios, pero siempre será porque la gente que entra está preparada y reclama esos minutos".

Contactos para renovación:

"Realmente el tema de los objetivos, conseguidos o no, tenemos que seguir compitiendo, haciendo que el equipo siga yendo a más. Es lo que me ocupa diariamente, semanalmente, tenemos que seguir por ahí. Seguiré insistiendo con los jugadores, intentar apretar al máximo porque es la manera de que cada vez seamos mejores, exigiéndonos cada vez más. La trayectoria es ascendente y tenemos que seguir por ahí. Lo que tenga que ser será".

Cumplir objetivos, te lo has ganado:

"Hemos terminado el partido hace unos minutos. Valoro la situación del equipo a nivel competitivo. Todos estamos haciendo un buen trabajo, creo que el equipo es un equipo reconocible, va cada vez a más y el gran mérito está en el vestuario. En los jugadores que tienen muchos minutos, los que menos… el secreto está en ese vestuario. Ya habrá tiempo de hablar. Tenemos 53 puntos, no tenemos problemas por abajo, pero todos tenemos un objetivo mucho más potente, que esa aceleración que pedíamos y los jugadores respondieron de manera positiva, es seguir manteniéndolo e ir a más siempre. Hace meses hablaba aquí de que me gustaría construir algo que fuera más grande que un resultado u otro. En esta categoría puede pasar cualquier cosa, se trata de construir algo mucho más fuerte y más grande que el hecho de ganar un día u otro".

Yeremay:

"Yeremay siempre fue un jugador que en sus etapas de formación siempre marcaba diferencias. Su estilo de juego es así. Maduró mucho, ha crecido mucho, pero en este futbolista reconocemos al futbolista que siempre trató de ser. La clave en este tipo de jugadores es no dejar nunca de trabajar, de crecer, no conformarse con lo que tiene. Y la manera que siempre hablo de ser competitivo con el grupo, lo personaliza con los futbolistas en general. El gran objetivo es ser mejor que tu mejor versión y ese es un poco los objetivos que se tienen que poner todos. Y Yeremay va por ese camino. Todos lo vemos y seguro que tiene una mejor versión de su mejor versión actual, que ya es muy buena".

Herrera en lugar de Diego:

"Cristian fue por los comportamientos que tiene con esos desmarques a última línea, y la tranquilidad que nos da entre líneas, esa capacidad para llegar al área y darle un poco de espacio a Petxa por fuera. Le pedíamos presencia en el área y continuidad por dentro. Cumplió perfectamente".

Patiño:

"Es un caso como otros futbolistas que tienen menos minutos. Su proceso de adaptación fue importante, no solo por venir de otro país, por su rol dentro del grupo. Viene con un bagaje del fútbol inglés, le costó adaptarse y poco a poco irá mostrando el fútbol que tiene. Tiene mucha calidad individual y creo que era el momento, también para que pudiese mostrar ese fútbol y el futbolista que es, que creo que va a ir a más y ser mejor futbolista. El proceso de los futbolistas jóvenes es más complicado de lo que se ve cuando no tienen minutos, no tienen confianza… quieren mostrarse para que los veamos y se entra en un bucle. Creo que ahora está en un buen momento y poco a poco veremos al futbolista que lleva dentro".