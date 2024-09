Al Leyma se le resiste la primera victoria

Cero de tres. Al Leyma Básquet Coruña se le sigue resistiendo la victoria en su primera pretemporada como equipo ACB. Ayer la tuvo más cerca que contra el FC Porto y el Bilbao Basket. Muchísimo más. Pero los errores propios y la puntería lejana del Flamengo (15 de 37 en triples) le dejaron con la miel en los labios (90-89).



Debutó en las filas naranjas LJ Figueroa. Y al alero internacional dominicano le cupo el honor de hacer el primer tiro del partido. Tras el salto inicial el balón le cayó en las manos y se fue directo al aro. Demasiadas ganas de anotar. Demasiada precipitación.



En un primer cuarto que acabaría con muchas faltas –cinco por equipo– para tratarse de un amistoso, el marcador no podía haberse inaugurado de otra manera que con dos libres, los que anotó el argentino Taya Gallizzi. Fue la única del conjunto brasileño en toda la primera mitad.



Brandon Taylor tomó las riendas del BC. Y, con dos canastas seguidas, la última de ellas finalizando a tablero un preciosa penetración por la línea de fondo, impulsó a los ayer visitantes, que pese a la velocidad de su base consumían muchos segundos de cada una de sus posesiones.



En defensa, los de Diego Epifanio se entonaron antes, obligando a los de Gustavo De Conti a abusar de los lanzamientos de larga distancia. Con escasa puntería. Además, el Leyma no estaba por la labor de regalar segundas oportunidades, una de las causas de su derrota ante el FC Porto en el primer test de pretemporada.



Figueroa obtuvo el premio que buscaba: sus primeros puntos de naranja los firmó tras capturar el rebote de un floater propio. Fue el punto de partida de un parcial de 2-8, en el que el recién ingresado en pista Augusto Lima puso los otros seis puntos, para doblar en el marcador al Fla (7-14).



La renta creció hasta un máximo de 11 tantos, tras un triple de Omar Thiam –jugador del vinculado Xiria–, que poco antes había firmado un matazo arrancado desde el arco y partiendo en dos la defensa rojinegra. Otro triple, este de Ingus Jakovics, dio paso al primer parón con una decena de diferencia (17-27).



El segundo acto arrancó con el Flamengo anotando desde el arco y el Leyma contestando con dos alley-oops de Alex Hernández para Atoumane Diagne. El pívot senegalés y Aleix Font tomaron el testigo anotador de Lima y Thiam.



Con 26-38, De Conti paró el partido. Y devolvió a los suyos a pista con el cuchillo en los dientes en defensa, presionando con saña al hombre con balón. Entre este cambio y el otro respecto al primer cuarto, el acierto lejano, el vigente subcampeón liguero brasileño pudo mantenerse en el partido. E incluso acercarse a dos canastas (38-42), tras su quinto triple en este periodo.



Epi pidió tiempo muerto. Y los suyos lo agradecieron. Parcial de 3-10 para recuperar el superávit de dos dígitos, que Shaq Johnson dejó en ocho con un 2+1 final (44-42).



El Flamengo empezó la segunda mitad como había terminado la primera: a triple limpio. El Leyma se aferró a los minutazos de Beqa Burjanadze y a un acierto lejano de Ingus Jakovics para mantener a su rival fuera del rebufo.



Hasta que una antideportiva del base letón a Franco Balbi dio entrada a un momento de crisis naranja. Epi volvió a parar el encuentro con 62-65. Pero esta vez no funcionó. Todo lo contario. Tras el tiempo muerto, dos balones perdidos de manera consecutiva, que el Fla transformó en su segunda ventaja (66-65) con una canasta de Kayo Gonçalves, una de las pesadillas naranjas.



La crisis acabó tras un parcial de 9-0 que rompió Aleix Font. Una oportuna canasta que, seguida de otra de Goran Huskic, mandó el duelo al acto final con el marcador en un pañuelo (71-69).



Los de Epi recuperaron la delantera con un triple de Phil Scrubb y una extraña canasta de Huskic. No es normal ver al serbio robando un balón a media pista, tras saque banda, y galopando hacia el aro.



Una acción que obligó a De Conti a pedir otro minuto de reflexión y reparación en la banda. Mano de santo. Un despiste del Leyma en saque de fondo, que Gallizzi convirtió en dos puntos, inició un parcial de 8-0, que compeltaron sendos triples de Gonçalves y Jordan Williams.



El BC volvió a perder el balón –por tercera vez en cuatro posesiones– y el aro escupió un triple liberado de Gonçalves que habría sido el 84-74. No falló en la siguiente jugada, también desde el arco, Font.



Otra canasta del escolta catalán, de palomero, recibiendo un pase de zona a zona, de volvió el mando al Leyma (83-81) y metió el partido en una dinámica de columpio: ventajas de uno o dos puntos para cada uno de los equipos.



Diagne, después de una elegante finta bajo el aro, firmó el 85-87 a 107 segundos para la conclusión. El techo del Leyma estuvo a punto de decidir ya en los segundos finales. Taponó un triple de Gonçalves, pero el balón quedó en las manos del jugador brasileño, que asistió bajo la canasta a un Gallizzi más solo que la una.

El marcador ya no se movería. Burjanadze, escorado a la derecha, trato de forzar una falta que no llegó. El Flamengo jugó a las cuatro esquinas, pero no le dio para agotar el reloj. Falló el tiro e hizo falta con menos de dos segundos por delante. No estaba en bonus. El triple, desde la altura del banquillo, de Huskic, pasó tan cerca de la red como lo estuvo su equipo de estrenar el casillero de éxitos de pretemporada.



El BC se examina de nuevo hoy (20.00 horas, YouTube), contra el Granada, uno de los posibles rivales en la lucha por la permanencia.