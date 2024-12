Leyma | Epi: "Los que nos van a sacar las castañas del fuego son los que están"

La rueda de prensa de Diego Epifanio previa al duelo de este sábado (18.00 horas, Coliseum) con el Bilbao basket, no podía haber empezado de otra manera que asociada al nombre de LJ Figueroa, de quien su ya extécnico dijo que avisó de sus intenciones de irse "después del entrenamiento del día 24", y que “venía con unas expectativas y no las pudo cumplir".



El técnico del Leyma Básquet Coruña aseguró que "después del entrenamiento del día 24, los agentes de LJ vinieron ya con una propuesta de salida. Desde el momento que él llegó a este proyecto le hemos ayudado. A veces se critica a los proyectos por tener poca paciencia, pero los jugadores nuevos tienen que entender que cuando llegan a esta liga tienen un tiempo de adaptación, y a veces los jugadores y su entorno no entienden eso".



Epi subrayó que "el día 21 dejamos pasar una opción de fichar a un jugador, en el que estuvimos interesados en verano, porque seguíamos creyendo en LJ, y no queríamos transmitirle miedo o inseguridad, pero le ha costado un poco adaptarse a normas, a la liga, a entender situaciones que se han ido dando en el día a día, ya sea por maduración o porque las expectativas pesan mucho. Hemos hecho todo lo posible, y creo que él también, pero la adaptación no ha ido como él pensaba. Le deseo toda la suerte del mundo, porque además es un chaval excepcional. A nivel personal tenía el cariño del vestuario, pero la vida tienen estas cosas".

El equipo naranja afrontará el vital duelo de hoy "con lo que tenemos", indicó Epi. "Y con eso tenemos que luchar. El equipo está muy concienciado, aunque cuando sale alguien del vestuario, y más en una situación como la nuestra, con dos jugadores lesionados, siempre es más difícil de afrontar. Veremos cómo podemos rotar con el 'roster' que presentemos al partido".



A la pregunta de si había detectado previamente al día 24 algún tipo de desmotivación de Figueroa, el preparador burgalés contestó que "yo puedo opinar de lo mío; habría que preguntarle a LJ por sus sensaciones. Nosotros intentamos facilitarle la adaptación, le dimos distintos roles, le ayudamos en muchas cosas... Creo que algunos de sus compañeros se han enfadado menos con los errores de LJ durante el día que con los errores de otros. Incluso en algunos momentos tomamos decisiones que a lo mejor no eran lo mejor para el vestuario pero sí para él individualmente".



Respecto al perfil del sustituto de Figueroa, Epi indicó que "Charlie [Uzal] está casi sin dormir, viendo jugadores. Y nosotros, el 'staff', estamos haciendo las dos funciones, es a lo que te obligan las lesiones o las salidas de jugadores. El mercado no es igual que en pretemporada, cuando sabes el dienero que tienes y a lo que puedes optar. Ahora mismo hay que esperar, o arriesgar. Espero que encontremos lo que nos pueda ayudar, y si no, pues tendremos que hacer cambios en los roles o en las posiciones. Si viene alguien, será para ayudar. ¿Cuándo? No lo sé. Lo que sí tenemos claro es que los que nos van a sacar las castañas del fuego día a día son los que están ahora en el vestuario".

Epi no considera que el mercado esté ahora más complicado, porque "hay jugadores que están sin equipo porque vienen de lesiones o porque pueden optar a salir por un mal rendmiento en su equipo. Es del grupo que tenemos ahora del que hay que hablar", enfatizó.



En lo que atañe al partido de esta tarde, el técnico matizó que "no es que para nosotros tenga un valor doble solo por lo que dice la clasificación, lo tiene porque estamos en una situación díficil como grupo. Venimos de un partido perdido en el que hicimos muchas cosas bien y valoramos más que el rival, y vamos a ver si nos levantamos. Suena un poco tópico ya, pero somos lo que somos y ahora necesitamos de todo el mundo".

Y lanzó una pullita a cierto sector de la grada: "Ahora que los vips han entendido que necesitamos que estén sentados antes del inicio de cada cuarto, necesitamos que la gente entienda que esto no es fútbol, donde si empiezas 0-3 es un milagro que puedas ganar. Ahora que somos menos [en el vestuario], a ver si somos capaces de hacer un fortín del Coliseum".

Respecto a si la prioridad en la cancha es mejorar en defensa, el entrenador del Leyma recordó que "de los 17 triples que nos mete [el Joventut], 14 fueron punteados", y también que "todos los equipos que han pasado por aquí, tienen opciones de Copa o ya están en la Copa. Contra los tres rivales directos de abajo hemos sacado dos partidos y perdido uno en el que hicimos muchos méritos para ganar. Vamos a tener confianza en nuestro acierto. Es muy difícil cuando te vas al descanso con un siete por ciento [de acierto en triples]; eso te resta moralmente y te condiciona el balance defensivo. Siempre hay que mejorar aspectos en los dos lados del campo".



En cuanto a si su equipo y el Bilbao presentan perfiles similares, dijo: "Somos distintos en algunas cosas y en otras, muy parejos. Creo que si las lesiones no les hubiesen penalizado, habrían podido ganar un par de partidos más. Somos dos equipos que estamos abajo en la clasificación, pero ellos están con unas sensaciones mejores, porque en Europa están ganando partidos y nosotros solo hemos ganado cuatro en toda la temporada. Que, para ser un equipo recién ascendido, no está tan mal".



El equipo vasco también tiene dos bajas importantes, Kristian Kullamae y Xavi Rabaseda. "Si me dieran a elegir, en vez de igualar por abajo, igualaría por arriba; que estuviésemos todos y todos pudiésemos disfrutar del partido", aseguró Diego Epifanio.

Por último, el burgalés admitió que las recuperaciones de Gus Lima y Phil Scrubb marchan según los plazos previstos, y también que "no vamos a querer dar dos pasos adelante y que luego sean cuatro para atrás. Vamos a a tener la paciencia suficiente y los jugadores también tienen que entenderlo. Tenemos unos servicios médicos excelentes, como digo yo, de Euroliga, tanto ellos como los fisios están haciendo un trabajo excelente. De todas las preocupaciones que tengo ahora mismo, esta es la que menos me preocupa", concluyó Diego Epifanio.